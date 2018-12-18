Отпустите: суд рассматривает апелляцию Кокорина и Мамаева. LIVE

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Стоит отметить, что на сегодняшнем заседании Кокорин и Мамаев не будут присутствовать лично. Они находятся за решеткой в «Бутырке», а их изображения выводятся на специальный экран. Так было и во время предыдущей апелляции.
Если кому интересно, то вот вторая часть милого сообщения Мамаева:
«Сегодня четверг, и мы разговаривали по телефону, тебе цветы пришли. Я не знаю, почему тебе не приходят письма, но это уже пятое письмо! Проверь хорошо почту! Насчет полиграфа я согласен! Я хочу вернуть доверие и огонь, который ты мне прислала в письме! Родная, и самое главное: я тебя люблю, хочу к тебе и хочу тебя! Сегодня был адвокат и следователь».
Слова насчет полиграфа, видимо, были написаны из-за того, что Алана Мамаева подозревает супруга в многочисленных изменах, о чем рассказывала своим подписчикам в инстаграме незадолго до прошлого заседания суда, на котором футболистам продлили арест.
У Павла Мамаева позитивные ожидания в преддверии заседания. Об этом стало известно из трогательного и довольно откровенного письма футболиста своей жене, которое было опубликовано порталом Super.
Футболист отметил, что, даже если сегодня его не отпустят на свободу, то до февраля это точно произойдет.
«Так что большая часть уже прошла! Я тебя очень хочу и только тебя, и никого в моей жизни не будет, только ты, родная! Скоро все будет! Хочу обнять тебя и чтобы дети и мы валялись в кровати! Ни на кого внимания не обращай, кто бы что ни говорил, не реагируй. Будь с детьми, и я скоро выйду!» — написал Мамаев в письме для супруги.
Накануне в инстаграме Кокорина прошла еще одна акция. Множество футболистов из самых разных клубов записали видеообращения в поддержку арестованных игроков, и все эти ролики были выложены в аккаунте нападающего «Зенита». Например, Федор Смолов произнес следующие слова: «Парни, привет. Знаю, вы сейчас переживаете непростую ситуацию. Хочу сказать, что вас не хватает на футбольном поле. Желаю вам терпения и спокойствия. Все образуется, все будет хорошо. Обнимаю».
На входе в здание Мосгорсуда действительно находятся несколько болельщиков с фотографиями Кокорина и плакатами: «Все будет хорошо». Однако массового скопления людей пока не наблюдается.
Накануне этого заседания в инстаграме Кокорина с просьбой собраться возле здания суда всем, кто поддерживает игрока.
«18.12.2018 в 10 утра в Московском городском суде слушается жалоба защитников Кокорина. Это очень важный день ребят, они вымотаны и эмоционально истощены. Им как воздух необходима поддержка. Давайте соберемся и поддержим их вместе! Встречаемся в 9:30 18 декабря у Московского городского суда», — говорится в обращении.
Позже в инстаграме появилась еще одна запись, в которой подчеркнули, что данное собрание не будет являться митингом.
Игроки были задержаны и помещены в СИЗО «Бутырка» до 8 декабря. Однако 18 следователей не сумели закончить работу над этим делом за два месяца, вследствие чего суд продлил задержание Кокорина и Мамаева до 8 февраля. Сегодня адвокаты попытаются оспорить этот вердикт. Они настаивают на том, чтобы футболистов отпустили под домашний арест или залог.
Напомним, 8 октября Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и общий друг компании Александр Протасовицкий приняли участие в двух драках — с чиновниками Минпромторга Денисом Паком и Сергеем Гайсиным, а также с водителем ведущей Первого канала Виталием Соловчуком.
Теперь им предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство». Последняя предполагает до семи лет тюрьмы.
Мосгорсуд рассматривает апелляцию адвокатов футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на продление ареста до 8 февраля. Вместе с вами за развитием событий следят Эльвира Ондар и Жанна Однозеркина.