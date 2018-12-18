Отпустите: суд рассматривает апелляцию Кокорина и Мамаева. LIVE

У Павла Мамаева позитивные ожидания в преддверии заседания. Об этом стало известно из трогательного и довольно откровенного письма футболиста своей жене, которое было опубликовано порталом Super.

Футболист отметил, что, даже если сегодня его не отпустят на свободу, то до февраля это точно произойдет.

«Так что большая часть уже прошла! Я тебя очень хочу и только тебя, и никого в моей жизни не будет, только ты, родная! Скоро все будет! Хочу обнять тебя и чтобы дети и мы валялись в кровати! Ни на кого внимания не обращай, кто бы что ни говорил, не реагируй. Будь с детьми, и я скоро выйду!» — написал Мамаев в письме для супруги.