Отпустите: суд рассматривает апелляцию Кокорина и Мамаева. LIVE

Курсы валют$ 66.83 (+0.228) 75.73 (+0.159)
Москва: -13°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Футбол /
14:00
«Краснодар» и «Зенит» узнали соперников в Лиге Европы
закончен
Италия / Серия А
22:30
АталантаЛацио
1:0
закончен
Испания / Примера
23:00
АлавесАтлетик Б
0:0
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
14:30
Куньлунь Ред СтарАмур
3:1
закончен
19:00
Ак БарсАвтомобилист
3:1
закончен
19:00
НефтехимикТрактор
0:1
закончен
19:00
ТорпедоМеталлург Мг
2:3
закончен
19:30
АвангардЙокерит
3:2 (ОТ)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсВегас Голден Найтс
1:0
закончен
03:00
Питтсбург ПингвинзАнахайм Дакс
2:4
закончен
03:30
Оттава СенаторзНэшвилл Предаторз
4:3 (ОТ)
закончен
03:30
Монреаль КанадиенсБостон Брюинз
0:4
закончен
05:00
Колорадо ЭвеланшНью-Йорк Айлендерс
1:4
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Детройт ПистонсМилуоки Бакс
104:107
закончен
03:30
Нью-Йорк НиксФиникс Санз
110:128
закончен
04:00
Оклахома-Сити ТандерЧикаго Буллз
121:96
закончен
04:00
Миннесота ТимбервулвзСакраменто Кингз
132:105
закончен
04:00
Хьюстон РокетсЮта Джаз
102:97
закончен
04:30
Сан-Антонио СпёрсФиладельфия Сиксерс
123:96
закончен
06:30
Лос-Анджелес КлипперсПортленд Трэйл Блэйзерс
127:131
закончен
06:30
Голден Стэйт УорриорзМемфис Гриззлиз
110:93
закончен
Англия / Кубок лиги
22:45
Лестер СитиМанчестер Сити
не начался
Германия / Бундеслига
20:30
Боруссия МНюрнберг
не начался
22:30
ФортунаБоруссия Д
не начался
22:30
ГертаАугсбург
не начался
22:30
ВольфсбургШтутгарт
не начался
Франция / Лига 1
21:30
КанТулуза
не начался
Италия / Серия А
22:30
БолоньяМилан
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АдмиралДинамо М
не начался
14:00
БарысСеверсталь
не начался
14:30
Куньлунь Ред СтарАмур
не начался
15:30
СибирьЛокомотив
не начался
19:30
ВитязьЦСКА
не начался
19:30
СКАСлован
не начался
19:30
СпартакЙокерит
не начался
19:30
ХК СочиСалават Юлаев
не начался
19:30
Динамо МнДинамо Р
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Филадельфия ФлайерзДетройт Ред Уингз
не начался
03:00
Нью-Йорк РейнджерсАнахайм Дакс
не начался
03:00
Нью-Джерси ДэвилзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
03:00
Баффало СэйбрзФлорида Пантерз
не начался
04:00
Миннесота УайлдСан-Хосе Шаркс
не начался
04:30
Даллас СтарзКалгари Флэймз
не начался
04:30
Чикаго БлэкхоуксНэшвилл Предаторз
не начался
05:00
Аризона КойотсНью-Йорк Айлендерс
не начался
05:00
Эдмонтон ОйлерзСент-Луис Блюз
не начался
06:00
Ванкувер КэнаксТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
06:30
Лос-Анджелес КингзВиннипег Джетс
не начался
Еврокубок
20:00
Зенит АСВЕЛ
не начался
22:00
Андорра Монако
не начался
22:00
Цедевита Тофаш
не начался
22:30
Доломити Энергия Валенсия
не начался
Евролига
20:00
Анадолу Эфес Будучность
не начался
20:45
Фенербахче ЦСКА
не начался
22:45
Барселона Олимпиакос
не начался
23:30
Гран Канария Баскония
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Индиана ПэйсерсКливленд Кавальерс
не начался
03:30
Бруклин НетсЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
03:30
Атланта ХоуксВашингтон Уизардс
не начался
05:00
Денвер НаггетсДаллас Маверикс
не начался
Хроника /
10:00
Онлайн-трансляция рассмотрения апелляции Мамаева и Кокорина на арест
online
Германия / Бундеслига
20:30
Шальке-04Байер
не начался
22:30
БаварияРБ Лейпциг
не начался
22:30
МайнцАйнтрахт Ф
не начался
22:30
ФрайбургГанновер-96
не начался
22:30
ВердерХоффенхайм
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
19:00
Ак БарсМеталлург Мг
не начался
19:00
НефтехимикАвтомобилист
не начался
19:00
ТорпедоТрактор
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
04:00
Вашингтон КэпиталзПиттсбург Пингвинз
не начался
04:30
Колорадо ЭвеланшМонреаль Канадиенс
не начался
Еврокубок
20:00
Галатасарай Црвена Звезда
не начался
20:00
Ритас Морнар
не начался
20:30
Фрапорт Скайлайнерс УНИКС
не начался
22:00
Партизан Тюрк Телеком
не начался
22:15
Альба Локомотив-Кубань
не начался
22:30
Брешия Ратиофарм Ульм
не начался
22:30
Лимож Ассеко
не начался
22:45
Уникаха Ауксилиум Торино
не начался
Евролига
20:15
Дарушшафака Жальгирис
не начался
22:05
Маккаби Т-А Химки
не начался
22:45
Олимпия Милан Бавария
не начался
23:00
Реал Мадрид Панатинаикос
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Филадельфия СиксерсНью-Йорк Никс
не начался
03:00
Орландо МэджикСан-Антонио Спёрс
не начался
03:00
Шарлотт ХорнетсКливленд Кавальерс
не начался
03:30
Торонто РэпторсИндиана Пэйсерс
не начался
03:30
Бостон СелтиксФиникс Санз
не начался
04:00
Миннесота ТимбервулвзДетройт Пистонс
не начался
04:00
Милуоки БаксНью-Орлеан Пеликанс
не начался
04:00
Хьюстон РокетсВашингтон Уизардс
не начался
04:00
Чикаго БуллзБруклин Нетс
не начался
05:00
Юта ДжазГолден Стэйт Уорриорз
не начался
06:00
Сакраменто КингзОклахома-Сити Тандер
не начался
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсМемфис Гриззлиз
не начался
Отпустите: суд рассматривает апелляцию Кокорина и Мамаева. LIVE

Онлайн-трансляция рассмотрения апелляции Мамаева и Кокорина на арест

,
Мосгорсуд рассматривает апелляцию на продление срока содержания под стражей футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
10:45

Стоит отметить, что на сегодняшнем заседании Кокорин и Мамаев не будут присутствовать лично. Они находятся за решеткой в «Бутырке», а их изображения выводятся на специальный экран. Так было и во время предыдущей апелляции.

Кокорин и Мамаев
РИА "Новости"
Футболист ФК "Зенит" Александр Кокорин и футболист ФК "Краснодар" Павла Мамаева на экранах мониторов во время видеоконференции в Московском городском суде, 19 октября 2018 года
10:40

Если кому интересно, то вот вторая часть милого сообщения Мамаева:

«Сегодня четверг, и мы разговаривали по телефону, тебе цветы пришли. Я не знаю, почему тебе не приходят письма, но это уже пятое письмо! Проверь хорошо почту! Насчет полиграфа я согласен! Я хочу вернуть доверие и огонь, который ты мне прислала в письме! Родная, и самое главное: я тебя люблю, хочу к тебе и хочу тебя! Сегодня был адвокат и следователь».

Слова насчет полиграфа, видимо, были написаны из-за того, что Алана Мамаева подозревает супруга в многочисленных изменах, о чем рассказывала своим подписчикам в инстаграме незадолго до прошлого заседания суда, на котором футболистам продлили арест.

10:35

У Павла Мамаева позитивные ожидания в преддверии заседания. Об этом стало известно из трогательного и довольно откровенного письма футболиста своей жене, которое было опубликовано порталом Super.

Футболист отметил, что, даже если сегодня его не отпустят на свободу, то до февраля это точно произойдет.

«Так что большая часть уже прошла! Я тебя очень хочу и только тебя, и никого в моей жизни не будет, только ты, родная! Скоро все будет! Хочу обнять тебя и чтобы дети и мы валялись в кровати! Ни на кого внимания не обращай, кто бы что ни говорил, не реагируй. Будь с детьми, и я скоро выйду!» — написал Мамаев в письме для супруги.

Павел Мамаев и его жена Алана
Твиттер
Павел Мамаев и его жена Алана
10:30

Накануне в инстаграме Кокорина прошла еще одна акция. Множество футболистов из самых разных клубов записали видеообращения в поддержку арестованных игроков, и все эти ролики были выложены в аккаунте нападающего «Зенита». Например, Федор Смолов произнес следующие слова: «Парни, привет. Знаю, вы сейчас переживаете непростую ситуацию. Хочу сказать, что вас не хватает на футбольном поле. Желаю вам терпения и спокойствия. Все образуется, все будет хорошо. Обнимаю».

10:25

На входе в здание Мосгорсуда действительно находятся несколько болельщиков с фотографиями Кокорина и плакатами: «Все будет хорошо». Однако массового скопления людей пока не наблюдается.

10:20

Накануне этого заседания в инстаграме Кокорина с просьбой собраться возле здания суда всем, кто поддерживает игрока.

«18.12.2018 в 10 утра в Московском городском суде слушается жалоба защитников Кокорина. Это очень важный день ребят, они вымотаны и эмоционально истощены. Им как воздух необходима поддержка. Давайте соберемся и поддержим их вместе! Встречаемся в 9:30 18 декабря у Московского городского суда», — говорится в обращении.

Позже в инстаграме появилась еще одна запись, в которой подчеркнули, что данное собрание не будет являться митингом.

10:15

Игроки были задержаны и помещены в СИЗО «Бутырка» до 8 декабря. Однако 18 следователей не сумели закончить работу над этим делом за два месяца, вследствие чего суд продлил задержание Кокорина и Мамаева до 8 февраля. Сегодня адвокаты попытаются оспорить этот вердикт. Они настаивают на том, чтобы футболистов отпустили под домашний арест или залог.

Первые фото Кокорина и Мамаева после 2 месяцев в СИЗО 3
Владимир Астапкович/РИА "Новости"
Футболист Павел Мамаев на заседании Тверского районного суда Москвы, 5 декабря 2018 года
10:10

Напомним, 8 октября Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и общий друг компании Александр Протасовицкий приняли участие в двух драках — с чиновниками Минпромторга Денисом Паком и Сергеем Гайсиным, а также с водителем ведущей Первого канала Виталием Соловчуком.

Теперь им предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство». Последняя предполагает до семи лет тюрьмы.

10:00

Мосгорсуд рассматривает апелляцию адвокатов футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на продление ареста до 8 февраля. Вместе с вами за развитием событий следят Эльвира Ондар и Жанна Однозеркина.

Кокорин с Мамаевым
РИА Новости
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев