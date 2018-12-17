Замена Комбарову: «Спартак» купил нового бразильца

17 декабря московский «Спартак» объявил о первом приобретении в зимний трансферный период. Десятикратных чемпионов России пополнит молодой бразильский защитник Айртон Дантас из «Флуминенсе».

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Сумма трансфера оценивается в €7 млн, при этом родной клуб 21-летнего футболиста получит только половину этой суммы, так как владеет 50% прав на игрока.

«Молодой игрок из сборной Бразилии U-20, U-21. Играет левого защитника, но до этого играл и полузащитника, даже нападающего. Он имеет хорошую скорость, стартовую скорость, вынослив. У него хороший дриблинг, умеет вести силовую борьбу, — рассказал в эфире программы «Тотальный футбол» главный тренер спартаковцев Олег Кононов.

Достаточно качественный хороший игрок, но, конечно, есть и недостатки, так как он игрок еще молодой. Я уверен, что столкнусь с определенными тактическими проблемами – в плане индивидуальной позиции, где надо будет его этому очень серьезно обучать, направлять».

Также специалист поведал о том, как изучал новичка по видеозаписям, и о том, какую роль сыграл в приобретении защитника.

«Он достаточно хорошо действует в отборе. Я знакомился достаточно долго, посмотрел много его игр, смотрел по разным направлениям – как играет в атаке, в отборе, — отметил Кононов.

– Работает селекционный отдел, достаточно серьезно – есть много кандидатов на любую позицию. Понятно, что нам нужно выявлять определенные наши проблемы на позициях, и мы ищем игрока.

У меня было пять кандидатов. Из них мы выбрали этого игрока. Понятно, что за мной первое слово. Мне он понравился многими качествами. Надеюсь, на его дальнейший рост, учебу.

Я был в Бразилии, там достаточно высокий уровень чемпионата, просто так молодой игрок никогда не заиграет. Значит, он должен иметь какие-то качества и уровень. Но чемпионат Бразилии немного медленнее, чем чемпионаты Европы. Чемпионат России где-то более силовой, быстрее. Адаптация Айртона должна быть. Под стиль, который нам нужен, он подходит».

Айртон начинал свой футбольный путь Бразилии в академии АВС, присоединившись затем к футбольной академии «Флуминенсе», которую и закончил.

Поездив во взрослом футболе по арендам в скромные «Мадурейру» и «Лондринью», защитник закрепился в 2018 году в составе родного клуба, с которым средне выступил в бразильской Серии А, зато дошел до полуфинала Копа Судамерикана (аналог европейской Лиги Европы).

В первые два года своей карьеры он отыграл за «Флу» в Серии А четыре и два матча соответственно, а в нынешнем сезоне 28 раз выходил в национальном чемпионате Бразилии, 11 раз появился на поле в чемпионате штата Рио-де-Жанейро, дважды сыграл в Кубке страны и провел десять матчей в Копа Судамерикана.

Айртон Дантас – левый защитник, способный сыграть по всей бровке. Его главными сильными качествами являются высочайшая скорость и отменная выносливость, позволяющая футболисту совершать рывки на протяжении всех 90 минут игры.

Если сравнивать Айртона с главным конкурентом на левом фланге обороны «Спартака» Дмитрием Комбаровым, то бразилец гораздо агрессивнее и успешнее в отборе, а также почти в четыре раза чаще идет в обводку за матч, делая это лучше россиянина.

В то же время почти 32-летний Комбаров, по статистике WyScout, более задействован в своей команде в пасовой игре, а сам владеет этим элементом лучше Дантаса. Комбаров не только пасует чаще бразильца, но делает больше передач в финальную треть поля и к тому же с более высоким процентом.

Главными минусами Дантаса на данный момент являются свойственная всем молодым игрокам нестабильность, определенная тактическая сырость и правая нога, которая у защитника пока что больше «для ходьбы».

Очевидно, что все эти недостатки в том возрасте, в каком находится новичок «Спартака», вполне устранимы, а тот факт, что в его приобретении был заинтересован лично Олег Кононов, говорит о вере специалиста в молодого бразильца.

Очевидно, что Айртона красно-белые берут одновременно и на перспективу, и для как минимум создания конкуренции на левом краю уже сейчас, потому что Кононов в том же телеэфире признал эту зону слабым местом команды.

По сути, Комбаров не имеет на этой позиции в данный момент соперников, так как способный сыграть слева парагваец Лоренсо Мельгарехо используется новым тренером «Спартака» в основном на месте правого вингера.

Из-за травмы Комбарова Мельгарехо играл слева в защите в матче последнего тура Лиги Европы с испанским «Вильярреалом» (0:2) и оказался худшим из полевых игроков москвичей, полностью провалив встречу.

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