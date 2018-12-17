Трудно дышать: Коляда слег с болезнью вслед за Туктамышевой

Курсы валют$ 66.83 (+0.228) 75.73 (+0.159)
Москва: -13°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Футбол /
14:00
«Краснодар» и «Зенит» узнали соперников в Лиге Европы
закончен
Италия / Серия А
22:30
АталантаЛацио
1:0
закончен
Испания / Примера
23:00
АлавесАтлетик Б
0:0
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
14:30
Куньлунь Ред СтарАмур
3:1
закончен
19:00
Ак БарсАвтомобилист
3:1
закончен
19:00
НефтехимикТрактор
0:1
закончен
19:00
ТорпедоМеталлург Мг
2:3
закончен
19:30
АвангардЙокерит
3:2 (ОТ)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсВегас Голден Найтс
1:0
закончен
03:00
Питтсбург ПингвинзАнахайм Дакс
2:4
закончен
03:30
Оттава СенаторзНэшвилл Предаторз
4:3 (ОТ)
закончен
03:30
Монреаль КанадиенсБостон Брюинз
0:4
закончен
05:00
Колорадо ЭвеланшНью-Йорк Айлендерс
1:4
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Детройт ПистонсМилуоки Бакс
104:107
закончен
03:30
Нью-Йорк НиксФиникс Санз
110:128
закончен
04:00
Оклахома-Сити ТандерЧикаго Буллз
121:96
закончен
04:00
Миннесота ТимбервулвзСакраменто Кингз
132:105
закончен
04:00
Хьюстон РокетсЮта Джаз
102:97
закончен
04:30
Сан-Антонио СпёрсФиладельфия Сиксерс
123:96
закончен
06:30
Лос-Анджелес КлипперсПортленд Трэйл Блэйзерс
127:131
закончен
06:30
Голден Стэйт УорриорзМемфис Гриззлиз
110:93
закончен
Англия / Кубок лиги
22:45
Лестер СитиМанчестер Сити
не начался
Германия / Бундеслига
20:30
Боруссия МНюрнберг
не начался
22:30
ФортунаБоруссия Д
не начался
22:30
ГертаАугсбург
не начался
22:30
ВольфсбургШтутгарт
не начался
Франция / Лига 1
21:30
КанТулуза
не начался
Италия / Серия А
22:30
БолоньяМилан
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АдмиралДинамо М
не начался
14:00
БарысСеверсталь
не начался
14:30
Куньлунь Ред СтарАмур
не начался
15:30
СибирьЛокомотив
не начался
19:30
ВитязьЦСКА
не начался
19:30
СКАСлован
не начался
19:30
СпартакЙокерит
не начался
19:30
ХК СочиСалават Юлаев
не начался
19:30
Динамо МнДинамо Р
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Филадельфия ФлайерзДетройт Ред Уингз
не начался
03:00
Нью-Йорк РейнджерсАнахайм Дакс
не начался
03:00
Нью-Джерси ДэвилзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
03:00
Баффало СэйбрзФлорида Пантерз
не начался
04:00
Миннесота УайлдСан-Хосе Шаркс
не начался
04:30
Даллас СтарзКалгари Флэймз
не начался
04:30
Чикаго БлэкхоуксНэшвилл Предаторз
не начался
05:00
Аризона КойотсНью-Йорк Айлендерс
не начался
05:00
Эдмонтон ОйлерзСент-Луис Блюз
не начался
06:00
Ванкувер КэнаксТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
06:30
Лос-Анджелес КингзВиннипег Джетс
не начался
Еврокубок
20:00
Зенит АСВЕЛ
не начался
22:00
Андорра Монако
не начался
22:00
Цедевита Тофаш
не начался
22:30
Доломити Энергия Валенсия
не начался
Евролига
20:00
Анадолу Эфес Будучность
не начался
20:45
Фенербахче ЦСКА
не начался
22:45
Барселона Олимпиакос
не начался
23:30
Гран Канария Баскония
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Индиана ПэйсерсКливленд Кавальерс
не начался
03:30
Бруклин НетсЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
03:30
Атланта ХоуксВашингтон Уизардс
не начался
05:00
Денвер НаггетсДаллас Маверикс
не начался
Хроника /
10:00
Онлайн-трансляция рассмотрения апелляции Мамаева и Кокорина на арест
online
Германия / Бундеслига
20:30
Шальке-04Байер
не начался
22:30
БаварияРБ Лейпциг
не начался
22:30
МайнцАйнтрахт Ф
не начался
22:30
ФрайбургГанновер-96
не начался
22:30
ВердерХоффенхайм
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
19:00
Ак БарсМеталлург Мг
не начался
19:00
НефтехимикАвтомобилист
не начался
19:00
ТорпедоТрактор
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
04:00
Вашингтон КэпиталзПиттсбург Пингвинз
не начался
04:30
Колорадо ЭвеланшМонреаль Канадиенс
не начался
Еврокубок
20:00
Галатасарай Црвена Звезда
не начался
20:00
Ритас Морнар
не начался
20:30
Фрапорт Скайлайнерс УНИКС
не начался
22:00
Партизан Тюрк Телеком
не начался
22:15
Альба Локомотив-Кубань
не начался
22:30
Брешия Ратиофарм Ульм
не начался
22:30
Лимож Ассеко
не начался
22:45
Уникаха Ауксилиум Торино
не начался
Евролига
20:15
Дарушшафака Жальгирис
не начался
22:05
Маккаби Т-А Химки
не начался
22:45
Олимпия Милан Бавария
не начался
23:00
Реал Мадрид Панатинаикос
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Филадельфия СиксерсНью-Йорк Никс
не начался
03:00
Орландо МэджикСан-Антонио Спёрс
не начался
03:00
Шарлотт ХорнетсКливленд Кавальерс
не начался
03:30
Торонто РэпторсИндиана Пэйсерс
не начался
03:30
Бостон СелтиксФиникс Санз
не начался
04:00
Миннесота ТимбервулвзДетройт Пистонс
не начался
04:00
Милуоки БаксНью-Орлеан Пеликанс
не начался
04:00
Хьюстон РокетсВашингтон Уизардс
не начался
04:00
Чикаго БуллзБруклин Нетс
не начался
05:00
Юта ДжазГолден Стэйт Уорриорз
не начался
06:00
Сакраменто КингзОклахома-Сити Тандер
не начался
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсМемфис Гриззлиз
не начался
Трудно дышать: Коляда слег с болезнью вслед за Туктамышевой

Коляда готов сняться с чемпионата России вслед за Туктамышевой

Фигурист Михаил Коляда сообщил о серьезных проблемах со здоровьем накануне чемпионата России, однако не стал сниматься с соревнований и решил отправиться в Саранск. Тем не менее вопрос о его участии пока остается открытым. В данный момент Коляда проходит лечение от синусита.

Российский фигурист Михаил Коляда все-таки сможет принять участие в чемпионате России, несмотря на болезнь. Об этом сообщила его личный тренер Валентина Чеботарева, которая рассказала о характере заболевания спортсмена. По ее словам, 23-летний фигурист продолжительное время страдал от синусита, и сейчас ему потребовалась госпитализация.

«У Миши были проблемы с синуситом, пришлось пролечить сейчас. Но мы ничего не меняем, едем на чемпионат России»,

— цитирует Чеботареву ТАСС.

Реклама

Напомним, что ранее Коляда рассказал своим болельщикам о том, что попал в больницу.

«Подготовка к чемпионату России немного сбилась с курса... И такое случается. Планируешь ехать в Саранск, а оказываешься в больнице. К сожалению, участие в соревнованиях пока под вопросом. Лечитесь вовремя, друзья!»

— написал Коляда у себя в Instagram Stories, сопроводив пост фотографией с забинтованным носом.

Заболевание синуситом представляет собой воспаление слизистой оболочки придаточной пазухи носа. Особенно остро данная болезнь проявляется у людей, страдающих гриппом или от насморка. При синусите человек чаще всего испытывает головные боли, а также проблемы с дыханием.

Менеджер Коляды Анастасия Кузьмина сообщила, что фигурист отправится в Саранск, однако за два дня до начала турнира он все еще не уверен в своем участии.

«Состояние уже лучше, чем было, поэтому приняли решение ехать в Саранск и там смотреть по самочувствию», —

приводит слова Кузьминой РИА «Новости».

Узнав о том, что Коляда все-таки рассматривает варианты выступить на чемпионате России в Саранске после прохождения лечения, поклонники фигуриста остались в восторге и пожелали спортсмену скорейшего выздоровления и удачного проката на национальном первенстве.

«Поправляйся, Миша! Лечись как следует, сколько бы времени это ни заняло. Ты сильный парень и сможешь победить эту неприятную штуку, постарайся, чтобы раз и навсегда. Мы хотим видеть тебя здоровым, широко улыбающимся, дышащим полной грудью. Выздоравливай, дорогой!» — написала одна из болельщиц Коляды в инстаграме.

Некоторые подписчики фигуриста и вовсе выразили мнение, что спортсмену стоит уделить лечению особое внимание и не придавать большое значение предстоящим соревнованиям.

«Миша, выздоравливай, пожалуйста! И больше никогда не запускай свое здоровье! Не думай о ЧР, сейчас намного важнее полностью восстановиться!» — поддержал Коляду пользователь соцсети.

Незадолго до госпитализации 23-летнего спортсмена в больницу попала еще одна российская фигуристка Елизавета Туктамышева. Ученица Алексея Мишина была экстренно госпитализирована с воспалением легких.

Сперва спортсменка также поделилась с подписчиками в инстаграме информацией о своем плохом самочувствии, а затем ее тренер Мишин сообщил, что она проведет ближайшие недели на больничной койке.

Спустя несколько дней после госпитализации специалист отметил, что Туктамышева идет на поправку и уже лежит с нормальной температурой, однако чемпионат России придется пропустить.

Российское первенство станет определяющим для многих отечественных фигуристов, ведь по итогам турнира будет составлена заявка сборной на предстоящие чемпионаты Европы и мира: гарантированно в список участников турнира попадут спортсмены, занявшие первые и вторые места в каждой из дисциплин. Третий же фигурист будет определен тренерским советом, который будет опираться на результаты спортсменов в текущем сезоне.

И если Туктамышева, которая в Саранске выступить не сможет, имеет отличные шансы попасть в сборную, имея в своем кармане бронзу, завоеванную в финале Гран-при, то Коляде на подобную роскошь рассчитывать не стоит.

На этапах Гран-при в Хельсинки и Москве он не сумел войти в тройку призеров, дважды заняв четвертое место. Кроме того, Коляда не сумел квалифицироваться в финальные соревнования, которые прошли в Ванкувере. Единственным представителем России в финале оказался 31-летний Сергей Воронов, занявший там последнее место.

В мировом рейтинге Международного союза конькобежцев (ИСУ) Коляда занимает четвертое место, а в рейтинге текущего сезона — шестое.

Чемпионат России пройдет в Саранске с 19 по 23 декабря. Помимо Коляды и Воронова на турнире выступят Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Артур Дмитриев, Владислав Катичев, Артем Ковалев, Максим Ковтун, Андрей Лазукин, Артем Лежеев, Константин Милюков, Егор Мурашов, Александр Петров, Егор Рухин, Роман Савосин, Александр Самарин, Владимир Самойлов и Антон Шулепов.

Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице фигурного катания, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».