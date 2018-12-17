Трудно дышать: Коляда слег с болезнью вслед за Туктамышевой

Российский фигурист Михаил Коляда все-таки сможет принять участие в чемпионате России, несмотря на болезнь. Об этом сообщила его личный тренер Валентина Чеботарева, которая рассказала о характере заболевания спортсмена. По ее словам, 23-летний фигурист продолжительное время страдал от синусита, и сейчас ему потребовалась госпитализация.

«У Миши были проблемы с синуситом, пришлось пролечить сейчас. Но мы ничего не меняем, едем на чемпионат России»,

— цитирует Чеботареву ТАСС.

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Напомним, что ранее Коляда рассказал своим болельщикам о том, что попал в больницу.

«Подготовка к чемпионату России немного сбилась с курса... И такое случается. Планируешь ехать в Саранск, а оказываешься в больнице. К сожалению, участие в соревнованиях пока под вопросом. Лечитесь вовремя, друзья!»

— написал Коляда у себя в Instagram Stories, сопроводив пост фотографией с забинтованным носом.

Заболевание синуситом представляет собой воспаление слизистой оболочки придаточной пазухи носа. Особенно остро данная болезнь проявляется у людей, страдающих гриппом или от насморка. При синусите человек чаще всего испытывает головные боли, а также проблемы с дыханием.

Менеджер Коляды Анастасия Кузьмина сообщила, что фигурист отправится в Саранск, однако за два дня до начала турнира он все еще не уверен в своем участии.

«Состояние уже лучше, чем было, поэтому приняли решение ехать в Саранск и там смотреть по самочувствию», —

приводит слова Кузьминой РИА «Новости».

Узнав о том, что Коляда все-таки рассматривает варианты выступить на чемпионате России в Саранске после прохождения лечения, поклонники фигуриста остались в восторге и пожелали спортсмену скорейшего выздоровления и удачного проката на национальном первенстве.

«Поправляйся, Миша! Лечись как следует, сколько бы времени это ни заняло. Ты сильный парень и сможешь победить эту неприятную штуку, постарайся, чтобы раз и навсегда. Мы хотим видеть тебя здоровым, широко улыбающимся, дышащим полной грудью. Выздоравливай, дорогой!» — написала одна из болельщиц Коляды в инстаграме.

Некоторые подписчики фигуриста и вовсе выразили мнение, что спортсмену стоит уделить лечению особое внимание и не придавать большое значение предстоящим соревнованиям.

«Миша, выздоравливай, пожалуйста! И больше никогда не запускай свое здоровье! Не думай о ЧР, сейчас намного важнее полностью восстановиться!» — поддержал Коляду пользователь соцсети.

Незадолго до госпитализации 23-летнего спортсмена в больницу попала еще одна российская фигуристка Елизавета Туктамышева. Ученица Алексея Мишина была экстренно госпитализирована с воспалением легких.

Сперва спортсменка также поделилась с подписчиками в инстаграме информацией о своем плохом самочувствии, а затем ее тренер Мишин сообщил, что она проведет ближайшие недели на больничной койке.

Спустя несколько дней после госпитализации специалист отметил, что Туктамышева идет на поправку и уже лежит с нормальной температурой, однако чемпионат России придется пропустить.

Российское первенство станет определяющим для многих отечественных фигуристов, ведь по итогам турнира будет составлена заявка сборной на предстоящие чемпионаты Европы и мира: гарантированно в список участников турнира попадут спортсмены, занявшие первые и вторые места в каждой из дисциплин. Третий же фигурист будет определен тренерским советом, который будет опираться на результаты спортсменов в текущем сезоне.

И если Туктамышева, которая в Саранске выступить не сможет, имеет отличные шансы попасть в сборную, имея в своем кармане бронзу, завоеванную в финале Гран-при, то Коляде на подобную роскошь рассчитывать не стоит.

На этапах Гран-при в Хельсинки и Москве он не сумел войти в тройку призеров, дважды заняв четвертое место. Кроме того, Коляда не сумел квалифицироваться в финальные соревнования, которые прошли в Ванкувере. Единственным представителем России в финале оказался 31-летний Сергей Воронов, занявший там последнее место.

В мировом рейтинге Международного союза конькобежцев (ИСУ) Коляда занимает четвертое место, а в рейтинге текущего сезона — шестое.

Чемпионат России пройдет в Саранске с 19 по 23 декабря. Помимо Коляды и Воронова на турнире выступят Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Артур Дмитриев, Владислав Катичев, Артем Ковалев, Максим Ковтун, Андрей Лазукин, Артем Лежеев, Константин Милюков, Егор Мурашов, Александр Петров, Егор Рухин, Роман Савосин, Александр Самарин, Владимир Самойлов и Антон Шулепов.

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