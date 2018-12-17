«Вы думали, я уже все?» Туктамышевой — 22

17 декабря Елизавете Туктамышевой исполняется 22 года. Сейчас, когда сложно даже представить, что кто-то старше 16 лет может успешно конкурировать в фигурном катании, выступления таких спортсменок, как она, для зрителей — на вес золота.

Это не просто техника и отточенные прыжки, исполняемые юным, еще не уставшим от спорта телом. Это настоящий спектакль на льду, полный искреннего чувства и художественности, которые приходят обычно с жизненным опытом.

Это, в конце концов, просто кураж — по-хорошему откровенный, чего в силу возраста не могут позволить себе прилежные ученицы спортивных школ.

В этом сезоне Туктамышева ярка в обеих программах, но ее показательное выступление в образе необузданной стюардессы, которая в начале номера и вовсе величает себя «капитаном рейса», находится вне всякой конкуренции.

Елизавета ведет себя так, словно терять ей особо нечего: по возрасту бороться за все золото мира уже не положено, так что можно отпустить ситуацию и просто получать удовольствие от происходящего.

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Так, фигуристка в открытую иронизирует над своими шансами на победу.

«Единственный способ завоевать золото в Ванкувере для меня — это ограбить ювелирный магазин», — писала спортсменка в своем твиттере накануне финала Гран-при, где она стала бронзовым призером.

The only way I'm getting the gold in Vancouver is if I'll rob jewelry store there — Elizaveta Tuktamysheva (@TuktikLiza) 22 ноября 2018 г.

Туктамышева признает, что соревноваться на высоком уровне в ее возрасте — это уже достижение, и публикует дерзкие посты в инстаграме: «Мне все равно. #ВсеЕщеЗдесь» и «Они говорили, что Туктамышева все, я говорю…»

Кажется, что Туктамышева всегда была такой — артистичной, без комплексов и от природы одаренной технически, причем настолько, что даже в 22 года она исполняет почти четверной прыжок («триксель» включает в себя три с половиной оборота).

Многие воспринимают ее как оторву, которая внезапно вынырнула из трехлетнего забытья, вспомнила сложнейший элемент и решила пошуметь под конец карьеры.

Однако все отнюдь не так просто. Стоит заглянуть слегка в прошлое спортсменки, чтобы понять —

она не менее железная леди, чем Евгения Медведева с убийственным взглядом, и Алина Загитова, которая хочет побеждать всегда.

И, если такой шанс представится, Туктамышева вынесет всех, как уже сделала это на трех турнирах в этом сезоне.

Вундеркинд

Она не любила, когда ее называли вундеркиндом в детском возрасте. Однако с фактами не поспоришь: в 11 лет Елизавета уже приняла участие во взрослом чемпионате России и получила самую высокую оценку за технику в произвольной программе.

В следующем году, будучи совсем юным подростком, она взяла серебряную медаль взрослого первенства страны, уступив только Аделине Сотниковой (и всего 0,78 балла).

В возрасте 13 лет Туктамышева уже владела всеми тройными прыжками, составляла из них сложнейшие каскады (тройной лутц + тройной тулуп), и — внимание — исполняла свой фирменный аксель в три с половиной оборота.

Да, в 2010 году девушка уже штамповала этот элемент на тренировках.

«Нелегко было освоить этот прыжок, — цитировал Елизавету портал goldenskate.com. — Я правда не думала, что когда-нибудь смогу сделать его, но однажды все сложилось и я прыгнула».

Тогда Туктамышева называла прыжки своей сильной стороной, однако подчеркивала, что и с остальными элементами справляется довольно уверенно.

«Вращения и дорожки шагов были моими слабостями, но больше я не отстаю от своих соперниц в этом плане. У меня нет серьезных недочетов», — оценивала себя 13-летняя фигуристка.

Ей восхищались уже не только в России, но и за рубежом, а тренер спортсменки Алексей Мишин очень жалел, что по возрасту ей все еще нельзя выступать на взрослых международных соревнованиях.

«Прямо сейчас Лиза владеет таким техническим арсеналом, таким скольжением, пластикой и артистичностью, что могла бы соревноваться с лучшими фигуристками мира», — отмечал специалист.

Проблемы со стабильностью

Однако все было не так безоблачно. Туктамышеву всю карьеру преследуют взлеты и падения, причем последние, к сожалению, часто выпадают на особенно важные периоды — так было, например, в оба олимпийских сезона (2013/14 и 2017/18).

«У меня нет любимого элемента. Каждый день все по-разному, зависит от состояния. Я могу постоянно выполнять какой-то элемент, а потом вдруг словно забываю, как его делать.

Бывает и наоборот: что-то никак не получается, но неожиданно я выполняю это очень легко», — рассказывала Елизавета еще в юниорском возрасте.

Годы ничего не изменили. Она могла выиграть два этапа Гран-при и стать четвертой в финале, отлично начать сезон — и смазать всю концовку. Исполнять тройной аксель — и забыть его на пару лет.

«Выходила немножко несобранной, из-за этого случилась ошибка на акселе. В середине программы немножко потерялась.

Почему не собралась? Ну, откуда я знаю. Такой вот человек. Раз — и вышла из колеи», — объясняла Туктамышева в финале Гран-при этого сезона.

Лучше рассказать об особенностях характера этой фигуристки просто невозможно.

Жаль, что из-за неспособности собраться, а иногда из-за банального невезения спортсменка теряла и продолжает терять шансы на престижные награды.

Так, в сезоне-2013/14 она неожиданно стала десятой на чемпионате России, хотя в прошлом году уверенно выиграла этот турнир. Такое внезапное помутнение рассудка стоило Елизавете поездки на Олимпиаду в Сочи.

А вот в следующем сезоне-2014/15 Туктамышева победила в финале Гран-при, на чемпионате Европы и мира. Что мешало собраться раньше?

Однако и после этого всплеска последовал серьезный и весьма продолжительный спад, из-за которого спортсменку уже списали со счетов почти все любители фигурного катания.

Справедливости ради, начало этому кризису положила травма, однако затянулся он на три года явно не из-за физической формы фигуристки, которая уже давно поправилась.

«Аксель еще не проснулся», — говорил Мишин, пока его ученица занимала места в середине турнирной таблицы.

И только в нынешнем сезоне Туктамышева, наконец, вспомнила, как исполнять свой фирменный элемент, взяла бронзу в финале Гран-при, готовилась показать класс на чемпионате России и… слегла в больницу с пневмонией.

it doesn't matter that I am in the hospital on my birthday, the main thing is what kind of people around me! pic.twitter.com/beTe90Wuh4 — Elizaveta Tuktamysheva (@TuktikLiza) 17 декабря 2018 г.

В этот день хочется пожелать, чтобы фигуристка справилась с невезением и сама с собой — и выдала хотя бы один стабильный сезон на своем настоящем уровне. Уровне спортсменки, которая в 13 лет легко прыгала тройной аксель.

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