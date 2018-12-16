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На кого ставить в матче «Ливерпуль» — «МЮ»

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью РИА Новости
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью
Кто победит в суперматче английской премьер-лиги «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед», попыталась разобраться «Газета.Ru».

Ставки: «Манчестер Юнайтед» не проиграет за 2.60, индивидуальный тотал «Ливерпуля» меньше двух голов за 1.76 в БК «Лига Ставок» (сделать ставку).

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С марта 1990 года у «Ливерпуля» не было более серьёзного преимущества по количеству очков перед «Манчестер Юнайтед» к моменту очной встречи. Причем разрыв в настоящее время составляет сумасшедшие 16 очков. И тут надо учитывать тот факт, что в чемпионате Англии не завершился даже первый круг.

И всё же: после 16 туров мерсисайдцы возглавляют турнирную таблицу Премьер-лиги с 42 баллами, а манкунианцы занимают шестую строчку (26). Отставание от идущего пятым «Арсенала» составляет восемь очков и шансы на попадание в первую четвёрку кажутся минимальными. Дело тут даже не в таблице (8-10 очков за 22 тура отыграть более чем реально), а в печальном качестве футбола.

Воскресная встреча станет 201-й между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» во всех соревнованиях, причем красные выиграли 65 из них и потерпели 80 поражений.

Букмекеры по понятным причинам считают, что подопечные Юргена Клоппа сократят эту разницу.

Покупка Алиссона принесла свои плоды: в защите команда выглядит гораздо увереннее. Красные не пропустили более одного гола ни в одном из своих последних 19 матчей АПЛ - сумасшедшие цифры, которые в прошлом году было трудно представить. Подобной серии у «Ливерпуля» не было с конца 1970-х годов.

А самое главное, что при всём этом они продолжают забивать голы с впечатляющей скоростью. 34 мяча за 16 туров АПЛ - хороший показатель для команды, играющей во всех турнирах и получившей тяжёлую группу в Лиге чемпионов. Плюс «Энфилд». Плюс свой матч в Лиге чемпионов красные провели на сутки раньше (сделать ставку).

Вопрос о победителе вроде бы кажется решённым, но не всё так просто. Во-первых ничего не решавшую встречу с «Валенсией» «МЮ» провёл полурезервным составом и поберёг своих лидеров. «Ливерпуль» рвал жилы с «Наполи» все 90 минут и едва не вылетел в Лигу Европы из-за приступа заболотности у Садио Мане. Аркадиуш Милик угодил в Алиссона и мерсисайдцы выжили, но подобные матчи забирают уйму сил и эмоций.

И тут в дело вступает второй момент - травмы. Жоэль Матип получил перелом ключицы в матче с «Наполи» и перенесет операцию. Джо Гомес тоже недоступен, и в центре обороны остался один вариант - пара ван Дейк-Ловрен. Точно не сыграет Трент Александер-Арнолд, по-прежнему восстанавливается Алекс Окслейд-Чемберлен. Будет непросто.

Третье - статистика. «Ливерпуль» не смог выиграть ни одного из последних восьми матчей Премьер-лиги против «Юнайтед». Предыдущая победа датирована мартом 2014 года, когда соперников тренировали Брендон Роджерс и Дэвис Мойес, а голами отметились Стивен Джеррард (дубль с пенальти) и Луис Суарес. С тех пор - пять поражений и три ничьих в рамках АПЛ.

Четвёртое - опять статистика. Моуринью выиграл половину из своих восьми визитов на «Энфилд» в Премьер-лиге, ему принадлежит лучший процент побед среди тренеров с пятью и более матчами на этом стадионе. Очень серьёзные цифры.

Делают ли они «МЮ» фаворитом? Разумеется, нет.

Запас в качестве футбола слишком велик, чтобы нивелировать его парой травм и парой статистических фактов. Пожалуй, самый логичный вывод здесь такой: «Ливерпулю» придётся сильно потрудиться, чтобы победить. И исход во многом будет зависеть от того, хватит ли у хозяев сил после битвы с «Наполи».

Брать победу манкунианцев даже с нулевой форой мы не рискнём, слишком уж хороши красные. Но ставка «Манчестер Юнайтед» не проиграет идёт за бодрые 2.60, а победа «МЮ» с форой (+1) - за 2.00. Вполне рабочие варианты для таких коэффициентов.

Альтернативное предложение - индивидуальный тотал «Ливерпуля» меньше двух голов за 1.76 в букмекерской компании «Лига Ставок». «Тоттенхэму» красные забили два, «Челси» и «Арсеналу» - по одному, а «Манчестер Сити» вообще не пропустил. 4 гола за 4 больших матча, плюс фактор усталости - вроде бы выглядит надёжно (сделать ставку).