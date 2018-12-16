Битва за золото: Россия уступает Франции в финале ЧЕ. LIVE

К слову, в прошлом розыгрыше чемпионата Европы, который состоялся два года назад, именно женская сборная Франции взяла бронзовые награды. Сегодня же француженки совершенно точно добьются наилучшего результата в европейском первенстве в своей истории — еще ни разу «трехцветные» не брали ни серебра, ни золота на ЧЕ.