Битва за золото: Россия уступает Франции в финале ЧЕ. LIVE

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Заработали россиянки 9-метровый, но Дмитриева реализовать штрафной не сумела. И звучит свисток на перерыв. 13:12 — ведет Франция.
И за 20 секунд до конца тайма Лакрабер выводит сборную Франции вперед.
Дмитриева на паузе убирает Лено и сравнивает счет! 12:12.
Реализует пенальти Вяхирева! От перекладины мяч залетел в ворота.
Лено совершает отличный сейв, но на добивании успевает Макеева. Фолят на ней француженки. 7-метровый.
И снова точна Нзе Минко.
И Дмитриева отличается голом! 10:11.
Вяхирева своим излюбленным приемом обыграла оборону француженок и отквитала один мяч.
Лучший бомбардир сборной Франции Нзе Минко забрасывает свой третий мяч в сегодняшнем матче. 10:8 — побеждают француженки.
Казалось, что на Дмитриевой фолили, но арбитр свистка не дал. Бросила Дарья, но точно в руки Амандин Лено.
И сразу же Крумбхольц берет тайм-аут.
Удачнее после тайм-аута в игру вступили француженки и сразу же забросили два мяча. Один сборная России отыграла. 8:9 — проигрываем.
Трефилов берет тайм-аут.
Реализуют большинство француженки. 7:7.
И сразу же фолит Петрова, получая 2 минуты удаления...
Петрова вновь выводит сборную России вперед!
Лакрабер сделала все сама, здорово обыграв оборону сборной России и сравняв счет.
Сень вышла на пустые ворота и спокойна использовала голевой момент! 6:5!
Заработали пенальти француженки, но снова Седойкина на высоте! Выручает Анна!
Аллисон Пино удалена на две минуты. Дмитриева пользуется численным преимуществом и сравнивает счет!
Эдвиж прорвалась сквозь оборону российской сборной и бросила мимо Седойкиной, сделав счет 5:4.
Кузнецова получила отличный пас от Дмитриевой и, ворвавшись слева, бросила в ближний угол! 4:4.
Сразу же француженки выходят вперед. Сборная России играет в полном составе.
Вяхирева сместилась на правый фланг и пробила в дальний угол, сравняв счет! 3:3.
Пино получила желтую карточку.
Удаление у сборной России. Фиксируют арбитры нарушение со стороны Самохиной, отправляется она на две минуты на скамейку. И спасает Седойкина Россию от четвертого пропущенного мяча, затащив 7-метровый!
Манагарова ворвалась справа и точно пробила в ближний угол!
Пино реализует 7-метровый. 3:1.
Прижали француженки нашу сборную к воротам. Заработали пенальти «трехцветные».
Могли убежать россиянки в контратаку, но Макеева не смогла обработать мяч. Француженки наказали: Эглон Сорина прошивает Седойкину. 2:1.
Нзе Минко сразу восстанавливает равновесие.
И в первой же атаке сборная России открывает счет! Сень после передачи Вяхиревой точна!
Матч начался! Разводят мяч с центра площадки россиянки.
Вышли команды на площадку. Звучат национальные гимны России и Франции.
Россиянки же в 2016 году заняли только 7-е место. Наивысшим достижением на чемпионате Европы до сих пор остается серебро, завоеванное в 2006 году.
К слову, в прошлом розыгрыше чемпионата Европы, который состоялся два года назад, именно женская сборная Франции взяла бронзовые награды. Сегодня же француженки совершенно точно добьются наилучшего результата в европейском первенстве в своей истории — еще ни разу «трехцветные» не брали ни серебра, ни золота на ЧЕ.
В полуфинале россиянки одолели команду Румынии, а Франция оказалась сильнее Нидерландов. В матче за третье место бронзу завоевали нидерландки.
Состав сборной Франции:
Вратари: Лора Глосер, Амандин Лено;
Полин Коатанеа, Камиль Сорина, Аллисон Пино, Астрид Н'Гуан, Грас Заади, Манон Уэтт, Сираба Дембеле, Лора Флиппес, Орлан Канор, Беатрис Эдвиж, Полет Фоппа, Эстель Нзе Минко, Ньонсьян Ньомбла, Александра Лакрабер.
Главный тренер российской команды Евгений Трефилов не стал вносить изменения в составе. Вратари: Анна Седойкина, Кира Трусова;
Полина Кузнецова, Анна Кочетова, Дарья Дмитриева, Анна Сень, Анна Вяхирева, Марина Судакова, Дарья Самохина, Ксения Макеева, Елизавета Малашенко, Юлия Манагарова, Антонина Скоробогатченко, Майя Петрова, Ярослава Фролова, Ирина Снопова.
Игра начнется в 19:30 мск.
Добрый вечер, уважаемые любители гандбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция финального матча женского чемпионата Европы, в котором встречаются сборные России и Франции.