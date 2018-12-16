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Битва за золото: Россия уступает Франции в финале ЧЕ. LIVE

Онлайн-трансляция финала чемпионата Европы по гандболу Россия — Франция

В Париже проходит финальный матч женского чемпионата Европы по гандболу, в котором встречаются сборные России и Франции. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
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30

Заработали россиянки 9-метровый, но Дмитриева реализовать штрафной не сумела. И звучит свисток на перерыв. 13:12 — ведет Франция.

29

И за 20 секунд до конца тайма Лакрабер выводит сборную Франции вперед.

29

Дмитриева на паузе убирает Лено и сравнивает счет! 12:12.

28

Реализует пенальти Вяхирева! От перекладины мяч залетел в ворота.

27

Лено совершает отличный сейв, но на добивании успевает Макеева. Фолят на ней француженки. 7-метровый.

26

И снова точна Нзе Минко.

24

И Дмитриева отличается голом! 10:11.

23

Вяхирева своим излюбленным приемом обыграла оборону француженок и отквитала один мяч.

23

Лучший бомбардир сборной Франции Нзе Минко забрасывает свой третий мяч в сегодняшнем матче. 10:8 — побеждают француженки.

22

Казалось, что на Дмитриевой фолили, но арбитр свистка не дал. Бросила Дарья, но точно в руки Амандин Лено.

21

И сразу же Крумбхольц берет тайм-аут.

20

Удачнее после тайм-аута в игру вступили француженки и сразу же забросили два мяча. Один сборная России отыграла. 8:9 — проигрываем.

18

Трефилов берет тайм-аут.

17

Реализуют большинство француженки. 7:7.

17

И сразу же фолит Петрова, получая 2 минуты удаления...

16

Петрова вновь выводит сборную России вперед!

16

Лакрабер сделала все сама, здорово обыграв оборону сборной России и сравняв счет.

14

Сень вышла на пустые ворота и спокойна использовала голевой момент! 6:5!

13

Заработали пенальти француженки, но снова Седойкина на высоте! Выручает Анна!

12

Аллисон Пино удалена на две минуты. Дмитриева пользуется численным преимуществом и сравнивает счет!

11

Эдвиж прорвалась сквозь оборону российской сборной и бросила мимо Седойкиной, сделав счет 5:4.

10

Кузнецова получила отличный пас от Дмитриевой и, ворвавшись слева, бросила в ближний угол! 4:4.

08

Сразу же француженки выходят вперед. Сборная России играет в полном составе.

07

Вяхирева сместилась на правый фланг и пробила в дальний угол, сравняв счет! 3:3.

07

Пино получила желтую карточку.

07

Удаление у сборной России. Фиксируют арбитры нарушение со стороны Самохиной, отправляется она на две минуты на скамейку. И спасает Седойкина Россию от четвертого пропущенного мяча, затащив 7-метровый!

07

Манагарова ворвалась справа и точно пробила в ближний угол!

06

Пино реализует 7-метровый. 3:1.

05

Прижали француженки нашу сборную к воротам. Заработали пенальти «трехцветные».

03

Могли убежать россиянки в контратаку, но Макеева не смогла обработать мяч. Француженки наказали: Эглон Сорина прошивает Седойкину. 2:1.

01

Нзе Минко сразу восстанавливает равновесие.

01

И в первой же атаке сборная России открывает счет! Сень после передачи Вяхиревой точна!

01

Матч начался! Разводят мяч с центра площадки россиянки.

19:26

Вышли команды на площадку. Звучат национальные гимны России и Франции.

19:22

Россиянки же в 2016 году заняли только 7-е место. Наивысшим достижением на чемпионате Европы до сих пор остается серебро, завоеванное в 2006 году.

19:21

К слову, в прошлом розыгрыше чемпионата Европы, который состоялся два года назад, именно женская сборная Франции взяла бронзовые награды. Сегодня же француженки совершенно точно добьются наилучшего результата в европейском первенстве в своей истории — еще ни разу «трехцветные» не брали ни серебра, ни золота на ЧЕ.

19:20

В полуфинале россиянки одолели команду Румынии, а Франция оказалась сильнее Нидерландов. В матче за третье место бронзу завоевали нидерландки.

19:15

Состав сборной Франции:

Вратари: Лора Глосер, Амандин Лено;

Полин Коатанеа, Камиль Сорина, Аллисон Пино, Астрид Н'Гуан, Грас Заади, Манон Уэтт, Сираба Дембеле, Лора Флиппес, Орлан Канор, Беатрис Эдвиж, Полет Фоппа, Эстель Нзе Минко, Ньонсьян Ньомбла, Александра Лакрабер.

19:10

Главный тренер российской команды Евгений Трефилов не стал вносить изменения в составе. Вратари: Анна Седойкина, Кира Трусова;

Полина Кузнецова, Анна Кочетова, Дарья Дмитриева, Анна Сень, Анна Вяхирева, Марина Судакова, Дарья Самохина, Ксения Макеева, Елизавета Малашенко, Юлия Манагарова, Антонина Скоробогатченко, Майя Петрова, Ярослава Фролова, Ирина Снопова.

19:05

Игра начнется в 19:30 мск.

19:00

Добрый вечер, уважаемые любители гандбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция финального матча женского чемпионата Европы, в котором встречаются сборные России и Франции.