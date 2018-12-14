«Все в игре»: Джошуа выбирает между Кличко и Усиком

Британский боксер Энтони Джошуа может провести поединок против украинца Владимира Кличко. Об этом сообщил его промоутер Эдди Хирн. По словам менеджера, обладатель чемпионских титулов IBF, WBA, WBO и IBO в тяжелой весовой категории намерен назначить реванш доктору «Стальной Молот».

«В настоящее время мы рассчитываем провести бой с Деонтеем Уайлдером, однако это может быть и Тайсон Фьюри, или победитель поединка Диллиана Уайта и Дерека Чисоры. Также соперником Джошуа может стать Александр Усик, или Джаррелл Миллер, все в игре. Возможен и реванш с Владимиром Кличко, он хочет вернуться на ринг»,

— сказал Эдди Хирн в эфире радио Talksport.

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Первый бой двух именитых боксеров состоялся 29 апреля 2017 года. Тогда на «Уэмбли» британец нокаутировал украинского спортсмена и стал обладателем вакантных титулов WBA и IBO. При этом стоит отметить, что Джошуа в ходе поединка сам побывал в нокдауне, однако смог сразу же вернуться в игру. Ход и результат самого поединка взорвал общественность, набрав достаточно высокие рейтинги. После пятого поражения, 41-летний Кличко принял волевое решение о завершении карьеры профессионального боксера.

При этом украинец отмечал, что не намерен возвращаться в спорт, даже если ему предложат высокий гонорар за бой-реванш с британцем.

«У меня был план. Я был одержим победой в бою с Джошуа. У меня была тысяча причин согласиться на матч-реванш, и столько же, чтобы завершить карьеру. Но на момент принятия решения часть меня уже умерла. Я решил завершить карьеру, потому что заметил, что мотивация была уже не на том уровне. Даже возможные 20 миллионов, которые я мог заработать за реванш с Джошуа, не могли изменить мое мнение. Если бы я продолжал драться только из-за денег, я бы обманывал себя», — об этом он заявил в интервью немецкому изданию Bild.

Но украинский герой все-таки может вернуться на ринг, ради того, чтобы одержать свою последнюю победу. Бывший чемпион мира в тяжелом весе, обладатель самой длинной серии защит объединенного (абсолютного) титула — 54 победы нокаутом в 69 боях. И это еще далеко не все достижения великого боксера. Если бой между Кличко и ЭйДжея все же состоится, что это станет по истине историческим событие.

«Он хочет вернуться. Считает, что может всех победить в этом дивизионе»,

— цитирует Хирна Talksport.

Напомним, что последний бой Энтони Джошуа был против Александра Поветкина. Бой состоялся 22 сентября этого года. Британец защитил титул чемпиона мира по версии WBA super, IBO, IBF и WBO, одержав в 7-ом раунде победу нокаутом.

Интересно, что вместо Кличко на ринг против Джошуа может выйти другой украинец — Александр Усик. 31-летний чемпион по версиям WBC, WBO, IBF и WBA в первой тяжелом весе неоднократно заявлял о своей готовности сразиться с британским боксером.

« Мне очень понравился бой Джошуа — Поветкин. Мне понравилось то, как подготовился Александр, поединок был очень интригующим. Также очень понравилась атмосфера на «Уэмбли», я бы также хотел провести там бой. Не вижу никаких особенностей у Джошуа. Он хорошо натренирован, но ничего особенного в нем нет. Я не могу пока сказать про бой с ним. Когда промоутеры начнут переговоры, тогда и я смогу поговорить», — сказал Усик в интервью.

Сам же непобежденный украинец чуть более месяца назад провел защиту титулов в поединке против еще одного британского боксера Тони Беллью, в восьмом раунде нокаутировав своего оппонента. Таким образом, он получил право сразиться с чемпионом по версии в категории выше. Им является именно Джошуа.

«Одна из причин, по которой мы согласились драться с Белью, — это добраться до Энтони Джошуа. Это часть нашей стратегии, поэтому мы и сотрудничаем с Эдди Хирном.

У него есть Тони Белью, Энтони Джошуа, Диллиан Уайт и еще пара супертяжеловесов. Это лучший путь, самый короткий, но не самый простой, чтобы провести бой с Джошуа», — приводит слова Усика Boxingscene.

Похоже, 29-летнему Энтони Джошуа предстоит насыщенный сезон и встречи с серьезными соперниками. Сможет ли он сохранить свой непобежденный статус и защитить в очередной раз титул чемпиона мира в тяжелом весе? Время покажет.

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