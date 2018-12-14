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«Все в игре»: Джошуа выбирает между Кличко и Усиком

Владимир Кличко захотел вернуться на ринг

Британский боксер Энтони Джошуа может провести бой-реванш с украинцем Владимиром Кличко. О проведении возможного поединка сообщил промоутер чемпиона по версии IBF, WBA, WBO и IBO Эдди Хирн. Кроме того, сторона британца выразила желание сразиться с еще одним украинским боксером Александром Усиком.

Британский боксер Энтони Джошуа может провести поединок против украинца Владимира Кличко. Об этом сообщил его промоутер Эдди Хирн. По словам менеджера, обладатель чемпионских титулов IBF, WBA, WBO и IBO в тяжелой весовой категории намерен назначить реванш доктору «Стальной Молот».

«В настоящее время мы рассчитываем провести бой с Деонтеем Уайлдером, однако это может быть и Тайсон Фьюри, или победитель поединка Диллиана Уайта и Дерека Чисоры. Также соперником Джошуа может стать Александр Усик, или Джаррелл Миллер, все в игре. Возможен и реванш с Владимиром Кличко, он хочет вернуться на ринг»,

— сказал Эдди Хирн в эфире радио Talksport.

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Первый бой двух именитых боксеров состоялся 29 апреля 2017 года. Тогда на «Уэмбли» британец нокаутировал украинского спортсмена и стал обладателем вакантных титулов WBA и IBO. При этом стоит отметить, что Джошуа в ходе поединка сам побывал в нокдауне, однако смог сразу же вернуться в игру. Ход и результат самого поединка взорвал общественность, набрав достаточно высокие рейтинги. После пятого поражения, 41-летний Кличко принял волевое решение о завершении карьеры профессионального боксера.

При этом украинец отмечал, что не намерен возвращаться в спорт, даже если ему предложат высокий гонорар за бой-реванш с британцем.

«У меня был план. Я был одержим победой в бою с Джошуа. У меня была тысяча причин согласиться на матч-реванш, и столько же, чтобы завершить карьеру. Но на момент принятия решения часть меня уже умерла. Я решил завершить карьеру, потому что заметил, что мотивация была уже не на том уровне. Даже возможные 20 миллионов, которые я мог заработать за реванш с Джошуа, не могли изменить мое мнение. Если бы я продолжал драться только из-за денег, я бы обманывал себя», — об этом он заявил в интервью немецкому изданию Bild.

Но украинский герой все-таки может вернуться на ринг, ради того, чтобы одержать свою последнюю победу. Бывший чемпион мира в тяжелом весе, обладатель самой длинной серии защит объединенного (абсолютного) титула — 54 победы нокаутом в 69 боях. И это еще далеко не все достижения великого боксера. Если бой между Кличко и ЭйДжея все же состоится, что это станет по истине историческим событие.

«Он хочет вернуться. Считает, что может всех победить в этом дивизионе»,

— цитирует Хирна Talksport.

Напомним, что последний бой Энтони Джошуа был против Александра Поветкина. Бой состоялся 22 сентября этого года. Британец защитил титул чемпиона мира по версии WBA super, IBO, IBF и WBO, одержав в 7-ом раунде победу нокаутом.

Интересно, что вместо Кличко на ринг против Джошуа может выйти другой украинец — Александр Усик. 31-летний чемпион по версиям WBC, WBO, IBF и WBA в первой тяжелом весе неоднократно заявлял о своей готовности сразиться с британским боксером.

« Мне очень понравился бой Джошуа — Поветкин. Мне понравилось то, как подготовился Александр, поединок был очень интригующим. Также очень понравилась атмосфера на «Уэмбли», я бы также хотел провести там бой. Не вижу никаких особенностей у Джошуа. Он хорошо натренирован, но ничего особенного в нем нет. Я не могу пока сказать про бой с ним. Когда промоутеры начнут переговоры, тогда и я смогу поговорить», — сказал Усик в интервью.

Сам же непобежденный украинец чуть более месяца назад провел защиту титулов в поединке против еще одного британского боксера Тони Беллью, в восьмом раунде нокаутировав своего оппонента. Таким образом, он получил право сразиться с чемпионом по версии в категории выше. Им является именно Джошуа.

«Одна из причин, по которой мы согласились драться с Белью, — это добраться до Энтони Джошуа. Это часть нашей стратегии, поэтому мы и сотрудничаем с Эдди Хирном.

У него есть Тони Белью, Энтони Джошуа, Диллиан Уайт и еще пара супертяжеловесов. Это лучший путь, самый короткий, но не самый простой, чтобы провести бой с Джошуа», — приводит слова Усика Boxingscene.

Похоже, 29-летнему Энтони Джошуа предстоит насыщенный сезон и встречи с серьезными соперниками. Сможет ли он сохранить свой непобежденный статус и защитить в очередной раз титул чемпиона мира в тяжелом весе? Время покажет.

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