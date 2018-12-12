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«Я сойду с ума»: чемпионка Игр отказалась от «тупых» детей

Олимпийская чемпионка назвала детей «тупыми»

Двукратная чемпионка Олимпиады-2016 по фехтованию Яна Егорян отказалась от тренерской деятельности после завершения своей карьеры. По мнению 24-летней саблистки, она не сможет совладать с «тупыми» детьми.

Российская фехтовальщица Яна Егорян поделилась мыслями о своей будущей деятельности. В частности, 24-летняя саблистка наотрез отказалась от работы детским тренером. Объясняя свое решение, двукратная чемпионка Олимпийских игр 2016 года рассказала о сложности взаимодействия с начинающими фехтовальщиками, назвав их «тупыми в хорошем смысле слова».

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«Я не хочу быть тренером. Ни в коем случае! Вообще! Я безумно люблю детей и провожу с ними огромное количество времени.

Как бы это ужасно ни звучало, но дети — они тупые.

В хорошем смысле этого слова. Я вспоминаю себя в детстве, как тренер говорил: «Яна, сделай шаг». И я делаю шаг назад! Он говорит: «Яна, сделай шаг вперед». И я делаю шаг вбок! Сейчас я смотрю, как работает тренерский состав, и думаю: «Господи, вы 10 лет объясняете каждый божий день одно и то же!»

Я просто не смогу, действительно не смогу. Я сойду с ума, потому что не могу наорать на ребенка»,

— сказала Егорян в интервью «Матч ТВ», отметив, что с опасением смотрит на возможность стать матерью.

По словам спортсменки, она не умеет отказывать детям. При этом Егорян подчеркнула, что готова рассмотреть вариант работы тренером среди взрослых фехтовальщиц.

«Со взрослыми девушками я смогу работать, но не с детками. Тут есть тренеры с огромным опытом, которые знают, как справиться с каждым ребенком. Все дети разные, нужен индивидуальный подход», — заявила она.

Громкое высказывание Егорян о «тупых» детях постарался объяснить ее личный тренер Сергей Семин. По его мнению, спортсменка «неудачно выразилась», и ее словам нет необходимости придавать большого значения.

«Дети на самом деле все бестолковенькие. Они набираются ума с годами.

Егорян тоже была бестолковенькая. Знаете, как я сам с ней намучился. Она могла потеряться, идя на тренировку, а я бегал ее искал по городу.

Когда она в Химки приехала, то по-русски почти не разговаривала, стихи выучить наизусть не могла, ей было очень сложно. Но все постепенно выправилось. И сейчас она и по-армянски, и по-русски, и по-английски замечательно говорит, становясь полиглотом», — цитирует Семина Федеральное агентство новостей.

Опытный специалист, вспоминая моменты совместной работы с титулованной фехтовальщицей, рассказал, что сам имел проблемы с воспитанием спортсменки.

«Яна, будучи очень темпераментной, нервной, активной, не может работать с детьми. Потому что детей надо воспитывать постепенно, как в обед по ложке каши давать, из года в год повторять одно и то же. А Егорян надо, чтобы раз — и все. Детей надо учить уму-разуму. Из года в год — одно и то же. Это то, чем я занимался с Яной на протяжении многих лет. И это то, чем я занимаюсь всю жизнь. А Егорян до сих пор у меня советы спрашивает», — заключил тренер.

Сама же Егорян в период своего детства имела большие трудности и росла в необеспеченной семье.

«Мы с мамой ходили и собирали бутылки, по 3-4 дня не могли вообще есть, потому что не было еды, не было денег»,

— рассказала фехтовальщица.

Несмотря на тяжелое детство, по словам самой спортсменки, ей удалось вырасти в девушку с твердым характером, во многом за счет чего и добилась побед и признания.

«Я действительно очень уверенная в себе девушка, и я этим безумно горжусь. Если что-то начинаю, то я это закончу. Но есть такие жизненные обстоятельства, когда не все от тебя зависит. Сейчас я в том возрасте и ментальном понимании, когда могу сделать абсолютно все. Абсолютно! Если я захочу летать, то действительно научусь летать. И неважно, что люди не умеют летать», — заявила Егорян.

К своим 24 годам саблистка стала пятикратной чемпионкой Европы и многократным призером мировых первенств. Главным достижением Егорян стало завоевание двух золотых медалей на летних Олимпийских играх — 2016 в Рио-де-Жанейро.

В финале индивидуального турнира она обыграла свою соотечественницу Софью Великую со счетом 15:14, а также победила в командных соревнованиях.

На одном из последних турниров Егорян в составе сборной России завоевала серебро на чемпионате мира, который прошел этим летом в в китайском Уси. В финале российские фехтовальщицы уступили соперницам из Франции со счетом 35:45. Вину за это поражение взяла на себя Егорян.

«Я потопила команду, у меня вообще все не складывалось, не чувствовала соперниц. Каждую встречу я выходила и верила, что смогу, но все мои попытки ни к чему не привели. А вот Соня Великая в очередной раз вытянула всю команду, сделала невозможное. Это будет уроком для меня — я виновата, я не смогла поддержать команду, которая выкладывалась. Боялась рисковать и, думаю, это было заметно», — цитирует Егорян ТАСС.

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