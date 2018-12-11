«Угрожал убийством»: жена хочет посадить Глушакова

Адвокат Сергей Жорин, который представляет интересы жены капитана «Спартака» Дениса Глушакова, заявил, что его клиентка подала на своего мужа заявление в полицию, обвиняя его в угрозе убийством.

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Жорин прокомментировал поведение капитана «Спартака», а также рассказал, с чем были связаны претензии игрока в адрес супруги.

«Да, действительно, Дарья Глушакова подала заявление на Дениса Глушакова в полицию. Подобные угрозы имели место от него. Приблизительно в течение десяти дней судебно-экспертная комиссия вынесет решение по этому делу. Дарья подала заявление в полицию на Дениса Глушакова по статье «Угроза убийством».

Эти угрозы были связаны с требованием отказаться от исков по разделу имущества и взысканию алиментов», — сказал Жорин в интервью Sport24.

Позже в социальных сетях появилась аудиозапись со словами якобы Дениса Глушакова в адрес его супруги. На записи слышно, как мужчина угрожает, что Дарья теперь будет разговаривать «с чеченцами» и называет ее «ничтожеством».

Напомним, что ранее суд принудил игрока выплачивать жене и дочерям алименты в размере трети его дохода, то есть около 5 млн рублей в месяц. После этого футболист «Спартака» решил написать заявление в полицию на супругу. Он обвиняет ее в мошенничестве. Адвокат Глушаковой, в свою очередь, рассказал, что у стороны защиты есть документальные подтверждения угроз футболиста в адрес в его супруги.

«К заявлению были приложены доказательства этих самых угроз. Чтоб не оказывать давление на проведение проверки заявления, не хочется говорить об обстоятельствах. Проверка может занять десять дней — это прописано в ОПК.

Но сроки могут быть продлены в зависимости от обстоятельств», — рассказал Жорин.

При этом адвокат отметил, что меру пресечения на Глушакова могут наложить только в том случае, если по факту проверки на футболиста будет возбуждено уголовное дело.

Также, по словам Жорина, сторона защиты сейчас «обеспокоена вопросом безопасности Дарьи». Он заявил, что меры предосторожности и безопасности будут усилены в связи с угрозами футболиста в адрес жены.

«Дарья находится в плохом психологическом состоянии. Где она сейчас? В целях ее безопасности мы эту информацию не хотим афишировать», — добавил адвокат.

Напомним, что резонансное дело семьи Глушакова началось с того, что супруга Дениса обратилась в Никулинский районный суд Москвы с заявлением о расторжении брака в середине сентября. В суде был зарегистрирован иск о расторжении брака, определении места жительства ребенка с матерью и взыскании алиментов на ребенка, а также взыскании алиментов на мать до достижения ребенком трехлетнего возраста.

На том заседании Глушакова утверждала, что после фактического расставания игрок перестал переводить какие-либо средства в помощь двум дочерям и Дарье, которая находится в декрете и не может зарабатывать на жизнь. Супруга спортсмена требовала принудить Дениса к выплатам до официального решения суда о разводе.

Дарья уверена, что Денис ей изменял, поэтому и приняла решение разводиться с футболистом. Отметим, что на момент иска супруги капитан «Спартака» находился в непростом положении в клубе: его отстранили от работы с основной командой. Впоследствии новый главный тренер красно-белых Олег Кононов вернул его в основу московского клуба. Но теперь Денис Глушаков еще постоянно подвергается обструкции со стороны фанатов москвичей.

Что касается дела Глушаковых, то, по мнению Жюрина, «бракоразводный процесс оказался не из простых». Также адвокат выразил мнение, что он происходит вне законов логики и здравого смысла. При этом сама Дарья неоднократно говорила, что не хотела судиться с мужем и отмечала, что футболист вынудил ее подать заявление в суд.

«Мы видим тенденцию — футбольную и околофутбольную, — которая говорит о том, что все происходит не так, как хотелось бы с точки зрения закона, логики, здравого смысла и уважения друг к другу», — сказал адвокат.

Также 8 декабря Жорин заявил, что хочет привести психиатрическую экспертизу Дениса. В тот же день адвокат подтвердил, что футболист подал в суд на свою супругу из-за размера алиментов и снял с их общего счета 300 млн рублей.

«Сначала Глушаков хотел забрать детей у жены и заставить ее платить алименты. После того как суд решил, что алименты должен платить он, Глушаков подал заявление в полицию и требует всех посадить. На что еще способен футболист из-за денег и кто ему все это советует?» — написал Жорин в твиттере.

Интересно, что в начале всего процесса сам Денис Глушаков так прокомментировал информацию о разводе со своей супругой.

«Я уже долго не живу с женой. Рассказывать почему, не хочу. Потому что Даша – мать моих детей! Никогда не комментировал и не буду комментировать личную жизнь», — говорил футболист в эфире «Матч ТВ».

Денис и Дарья Глушаковы поженились в 2009 году. Пара воспитывает дочерей Валерию и Александру.

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