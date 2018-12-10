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Загитова с травмой и бешеная стюардесса: россиянки взяли Канаду

Бешеная стюардесса и растрепанная Загитова: как россиянки взяли Канаду

Алина Загитова зажгла в образе роковой Лары Крофт, несмотря на травму стопы, «стюардесса» Елизавета Туктамышева чуть не упала с двойного акселя и провела концовку программы, катаясь по льду без верхней одежды, а Алена Косторная вышла на номер в тренировочном костюме — российские фигуристки ярко завершили финал Гран-при.

Алина Загитова

В канадском Ванкувере подошел к концу финал Гран-при по фигурному катанию. Соревнования традиционно завершились гала-концертом, на котором спортсмены продемонстрировали свои шоу-программы — без множества сложных элементов, но зато наполненные яркими образами.

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Олимпийская чемпионка Алина Загитова, ставшая второй в финале Гран-при, исполнила в Ванкувере свой показательный номер по мотивам истории расхитительницы гробниц Лары Крофт.

Ее стиль от турнира к турниру становится все более вызывающим: на этот раз фигуристке основательно растрепали волосы, что на фоне ярко-алых губ создавал четкий образ женщины-вамп.

Само выступление выглядело довольно насыщенным для гала-концерта: были сложные заходы к прыжкам и вращениям, тройной прыжок, каскад… Ученица Тутберидзе не дает себе отдыхать даже во время показательных.

Уже после финала выяснилось, что Загитова выступала с небольшой травмой: перед самой произвольной программой она споткнулась о телевизионный кабель и повредила стопу.

Тренерский штаб всерьез раздумывал над тем, чтобы снять спортсменку с соревнований, однако она настояла на своем и выступала сквозь боль.

Может быть, этим объясняется неожиданная ошибка россиянки в каскаде тройной лутц + тройной тулуп, где последний прыжок у нее получился всего в один оборот. Как бы там ни было, Загитова не зацикливается на втором месте и философски рассуждает о том, что нужно просто делать то, что умеешь.

Алена Косторная

Зато совершенно неожиданная радость пришла к другой ученице Тутберидзе Алене Косторной, которая победила в финале Гран-при среди юниорок. На гала-концерте она вышла выступать в длинной черной майке поверх обтягивающих тряпичных брюк — так обычно фигуристы одеваются на тренировках.

«Не ожидали, видать, что первая будет, раз в тренировочном катает на Гала», — написал пользователь Елена Хакимова в группе любителей фигурного катания «ВКонтакте».

«Даже в тренировочном костюме — королева», — отметила Алина Мерхалева.

Сама постановка показательного выступления Косторной тоже невольно наводила на мысль о том, что его создатель не рассчитывал на частое исполнение: в отличие от номера «Лара Крофт» той же Алины Загитовой, в нем нет истории или изюминки, — это просто набор красивых вращений под слегка беспорядочную музыку клавишных.

Конечно, в исполнении победительницы финала Гран-при это выглядело довольно элегантно (скольжение и пластика Косторной другого и не предполагают), однако хотелось увидеть от этой девушки чего-то более оригинального.

Впрочем, даже саму Алену изрядно удивила ее победа в финале. Из трех самых известных юниорок Тутберидзе она единственная не владеет четверным прыжком: Александра Трусова освоила уже целых три, а Анна Щербакова исполняла на соревнованиях лутц в четыре оборота.

По технической базе Косторная явно проигрывает своим коллегам по группе, так что ей нужно было ждать их ошибок, и на этот раз ей повезло: Трусова завалила один из четверных прыжков, а Щербакова вообще не смогла исполнить ни одного.

«До сих пор не верю, что я смогла это сделать. Я не задумывалась об о золоте, рассуждала так: может быть, да, а может, нет. Как распорядится судьба.

Главное, сделать свое. Но я понимаю одно: этот сезон тяжелее, чем прошлый.

Я понимаю, что в следующем мне уже придется выходить и соревноваться с Рикой Кихирой, Алиной Загитовой, Лизой Туктамышевой, надо набирать международный рейтинг», — заявила девушка после победы.

Любопытно, что из шести участниц юниорского финала на показательные выступления были приглашены только Косторная и занявшая последнее место кореянка Ким Йе Лим.

Трусова, ставшая второй, Алена Канышева, взявшая бронзу, Анастасия Тараканова, показавшая четвертый результат, и Щербакова (пятая) остались без возможности продемонстрировать свой номер.

Неужели показательная программа кореянки, где она в неспешном темпе изображала Джульетту, оказалась настолько интереснее постановок всех остальных девушек?

Вопрос так и останется риторическим, однако, скорее всего, ответ на него прост: организаторы хотели охватить как можно больше стран, чтобы обеспечить успех трансляции.

Елизавета Туктамышева

Завоевавшая бронзу в финале Гран-при среди женщин Елизавета Туктамышева в очередной раз зажгла в образе стюардессы. Любопытно, что у девушки регулярно меняются приветственные слова в начале выступления — в зависимости от места проведения турнира.

«Это ваш капитан Елизавета Туктамышева. Добро пожаловать на рейс Санкт-Петербург, Россия, — Ванкувер, Канада. Наслаждайтесь полетом», —

произносил голос самой фигуристки, пока она раздавала изумленным японским болельщикам стаканчики с подноса, как бы обслуживая их.

Предвкушая искрометное выступление, зрители наградили россиянку овациями еще при первых нотах Toxic в исполнении Бритни Спирс.

И Туктамышева не подвела — в самом начале скинула пилотку, которая мешалась на предыдущих выступлениях, и кинулась в водоворот двусмысленных движений и манерных жестов.

Правда, в самом начале программы она едва не упала с двойного акселя при том, что буквально пару дней назад на официальных соревнованиях назад докручивала тройной. Но это уже гала-концерт — здесь можно расслабиться.

В какой-то момент фигуристка даже скинула поднос на лед, а потом отбросила его ногой. Характер у этой стюардессы явно не из простых.

Сразу за этим эпизодом последовало знаменитое раздевание до нижнего белья и перекатывания по льду на спине, которые оставили без слов всю ледовую арену в Ванкувере.

В череду этого безобразия еще каким-то образом затесался успешный двойной аксель, заставив зрителей вспомнить, на каком турнире они находятся.

Пары

Серебряные призеры финала Гран-при в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов продемонстрировали романтичный номер под композицию The man I love в исполнении королевы джаза Эллы Фицджеральд.

Пара Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, которые взяли бронзовые медали финала, предпочла лирический образ в черно-белых костюмах.

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