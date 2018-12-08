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«Он дурачок»: хоккеист «Локо» ударил судью по голове

Хоккеиста «Локо» Каюмова дисквалифицировали на 13 матчей за удар судьи

Нападающего ярославского «Локомотива» Артура Каюмова дисквалифицировали на 13 игр за удар арбитра во время матча против «Йокерита» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Решение вынес Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ.

20-летнего форварда ярославского «Локомотива» Артура Каюмова дисквалифицировали на 13 игр за удар арбитра по голове во время домашнего матча против финского «Йокерита». Такой вердикт вынес Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ.

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Скандальный эпизод с участием хоккеиста произошел в третьем периоде игры при счете 3:0 в пользу финского клуба. Сначала Каюмов провел жесткий силовой прем против Йеспера Йенсена, которому он попал в голову. После этого между хоккеистами обеих команд завязалась потасовка. Чтобы остановить потасовку, в эту ситуацию пришлось вмешаться судьям.

Один из арбитров, Иван Дедюля, пытаясь разнять хоккеистов, получил от Каюмова удар по лицу. В результате молодой хоккеист получил «5+20» за удар в голову, а также 20 минут штрафа за физический контакт с судьей, что уже означало как минимум автоматическую дисквалификацию на одну игру.

Каюмов после игры извинился за свой поступок, а также отметил, что он попал по лицу судье не намеренно.

«Мне хотят дать больше, чем предусмотрено регламентом? Я не могу повлиять на чьи-то решения. Но у меня никогда не было проблем с судьями, да и удалялся я редко. Хотелось бы извиниться перед арбитром, это было случайно.

Что касается эпизода с моим нарушением, то там я виноват — не спорю. Был удар в голову, и мне справедливо выписали большой и дисциплинарный штраф»,

— расказал Каюмов в интервью «СЭ».

Отметим, что во втором периоде матча Каюмов также заработал удаление: ему дали двухминутный штраф за подножку, причем «Йокерит» его реализовал.

После поединка «Локомотив» — «Йокерит» одним из первых по поводу инцидента с Каюмовым высказался вице-президент Континентальной хоккейной лиги по развитию Валерий Каменский. Он рассказал, что лига собирается по эпизоду с игроком «учесть все, что записано в регламенте».

Помимо 13-матчевой дисквалификации в КХЛ приняли решение оштрафовать игрока на 300 тысяч рублей. А это самые большие денежные санкции, предусмотренные регламентом КХЛ.

Штраф от 100 до 300 тысяч рублей накладывается на игрока (клуб) за атаку в область головы и шеи, а также за нарушение правил с использованием колена.

«В соответствии с п. 4.2.3 ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан «Дисциплинарным штрафом до конца игры (20 минут), и Большим и Дисциплинарным штрафом до конца игры («5+20») в одном матче», он получает один матч дисквалификации и индивидуальный штраф. Суммарная дисквалификация Каюмова составит 13 игр», — гласит заявление на официальном сайте КХЛ.

Иван Дедюля после инцидента с форвардом был госпитализирован в одну из больниц Ярославля. Предварительный диагноз — закрытая черепно-мозговая травма

«После пропущенного удара у него пошла кровь. Он вышел в конце матча, но следующую игру ему придется пропустить. Точный диагноз мы получим только после обследования в Ярославле, а также после того, как он приедет к себе домой в Минск», — сказал главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов в интервью «СЭ».

После матча многие хоккейные эксперты начали жестко критиковать Каюмова, но нашлись и те, кто, наоборот, поддержал игрока. В частности, бывший хоккейный арбитр и экс-генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд уверен, что хоккеист «Локомотива» не хотел ударить лайнсмена. По его мнению, арбитр сам виноват, что попал в такую ситуацию.

«Конечно, Каюмов не судью хотел ударить, он просто промахнулся. Уверен в этом на 100%.

Артур виноват, вопросов нет. Но, ребята, вы разнимайте правильно, чтобы вам не прилетало! Есть методика, которую нельзя нарушать. В результате получаются вот такие вещи. Нисколько не оправдываю Каюмова, но надо соблюдать методику. Да, Артур будет наказан согласно регламенту, но, повторюсь, он не хотел ударить судью», — сказал Вайсфельд в интервью «Чемпионату».

Иной точки зрения придерживается другой известный хоккейный арбитр – Александр Зайцев. Он заявил, что такое поведение игрока является недопустимым, и обозвал Каюмова грубым словом. Судья также напомнил общественности, как в 2016 году бывший вратарь «Сибири», а ныне голкипер «Локомотива» Александр Салак ударил лайнсмена. Но, по его мнению, нельзя сравнивать эти две ситуации.

«Мальчика понесло, если честно. Знаете, бывает, судья ошибается, а хоккеист на нем срывается. Как было с тогда еще вратарем «Сибири» Александром Салаком. Помните, когда он лайнсмену звезданул в Новосибирске? В итоге, если не ошибаюсь, чех получил пять матчей дисквалификации. В нашем же случае Каюмов просто ударил судью. Идет чистый удар, никто ему не мешает, просто бьет человека. Это хулиганка, самая настоящая. Конечно, за такое нужно жестко наказывать», — сказал Зайцев «Чемпионату».

«Повторюсь, мальчик разошелся, его что-то повело. Начал размахивать руками, заводить публику. Такие моменты порой приводят к необратимым последствиям. Хорошо, если публика адекватно к этому отнесется. В ином случае могут быть какие-то инциденты в подтрибунном помещении. Такие вещи могут разрастаться все больше, в результате администрации дворца придется думать о другом.

Некрасивый поступок со стороны Каюмова. Даже негативный. Его и показывать не нужно, потому что это полный негатив. Дурачок, если честно. Просто дурачок. По-другому сказать не могу»,

— добавил арбитр.

К сожалению, это не первый подобный эпизод в российском хоккее в текущем году. Глава профсоюза КХЛ и игрок команды «Газпром Экспорт» Андрей Коваленко ударил арбитра Владислава Киселева в матче Кубка вызова среди ветеранов, который прошел 9 марта в Одинцово. Судью после той игры увезли на скорой. Коваленко в общей сложности во встрече полугодичной давности получил 50 минут штрафа. Но с должности его так и не сняли.

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