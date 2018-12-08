«Он дурачок»: хоккеист «Локо» ударил судью по голове

20-летнего форварда ярославского «Локомотива» Артура Каюмова дисквалифицировали на 13 игр за удар арбитра по голове во время домашнего матча против финского «Йокерита». Такой вердикт вынес Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ.

Реклама

Скандальный эпизод с участием хоккеиста произошел в третьем периоде игры при счете 3:0 в пользу финского клуба. Сначала Каюмов провел жесткий силовой прем против Йеспера Йенсена, которому он попал в голову. После этого между хоккеистами обеих команд завязалась потасовка. Чтобы остановить потасовку, в эту ситуацию пришлось вмешаться судьям.

Один из арбитров, Иван Дедюля, пытаясь разнять хоккеистов, получил от Каюмова удар по лицу. В результате молодой хоккеист получил «5+20» за удар в голову, а также 20 минут штрафа за физический контакт с судьей, что уже означало как минимум автоматическую дисквалификацию на одну игру.

Каюмов после игры извинился за свой поступок, а также отметил, что он попал по лицу судье не намеренно.

«Мне хотят дать больше, чем предусмотрено регламентом? Я не могу повлиять на чьи-то решения. Но у меня никогда не было проблем с судьями, да и удалялся я редко. Хотелось бы извиниться перед арбитром, это было случайно.

Что касается эпизода с моим нарушением, то там я виноват — не спорю. Был удар в голову, и мне справедливо выписали большой и дисциплинарный штраф»,

— расказал Каюмов в интервью «СЭ».

Отметим, что во втором периоде матча Каюмов также заработал удаление: ему дали двухминутный штраф за подножку, причем «Йокерит» его реализовал.

После поединка «Локомотив» — «Йокерит» одним из первых по поводу инцидента с Каюмовым высказался вице-президент Континентальной хоккейной лиги по развитию Валерий Каменский. Он рассказал, что лига собирается по эпизоду с игроком «учесть все, что записано в регламенте».

Помимо 13-матчевой дисквалификации в КХЛ приняли решение оштрафовать игрока на 300 тысяч рублей. А это самые большие денежные санкции, предусмотренные регламентом КХЛ.

Штраф от 100 до 300 тысяч рублей накладывается на игрока (клуб) за атаку в область головы и шеи, а также за нарушение правил с использованием колена.

«В соответствии с п. 4.2.3 ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан «Дисциплинарным штрафом до конца игры (20 минут), и Большим и Дисциплинарным штрафом до конца игры («5+20») в одном матче», он получает один матч дисквалификации и индивидуальный штраф. Суммарная дисквалификация Каюмова составит 13 игр», — гласит заявление на официальном сайте КХЛ.

Иван Дедюля после инцидента с форвардом был госпитализирован в одну из больниц Ярославля. Предварительный диагноз — закрытая черепно-мозговая травма

«После пропущенного удара у него пошла кровь. Он вышел в конце матча, но следующую игру ему придется пропустить. Точный диагноз мы получим только после обследования в Ярославле, а также после того, как он приедет к себе домой в Минск», — сказал главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов в интервью «СЭ».

После матча многие хоккейные эксперты начали жестко критиковать Каюмова, но нашлись и те, кто, наоборот, поддержал игрока. В частности, бывший хоккейный арбитр и экс-генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд уверен, что хоккеист «Локомотива» не хотел ударить лайнсмена. По его мнению, арбитр сам виноват, что попал в такую ситуацию.

«Конечно, Каюмов не судью хотел ударить, он просто промахнулся. Уверен в этом на 100%.

Артур виноват, вопросов нет. Но, ребята, вы разнимайте правильно, чтобы вам не прилетало! Есть методика, которую нельзя нарушать. В результате получаются вот такие вещи. Нисколько не оправдываю Каюмова, но надо соблюдать методику. Да, Артур будет наказан согласно регламенту, но, повторюсь, он не хотел ударить судью», — сказал Вайсфельд в интервью «Чемпионату».

Иной точки зрения придерживается другой известный хоккейный арбитр – Александр Зайцев. Он заявил, что такое поведение игрока является недопустимым, и обозвал Каюмова грубым словом. Судья также напомнил общественности, как в 2016 году бывший вратарь «Сибири», а ныне голкипер «Локомотива» Александр Салак ударил лайнсмена. Но, по его мнению, нельзя сравнивать эти две ситуации.

«Мальчика понесло, если честно. Знаете, бывает, судья ошибается, а хоккеист на нем срывается. Как было с тогда еще вратарем «Сибири» Александром Салаком. Помните, когда он лайнсмену звезданул в Новосибирске? В итоге, если не ошибаюсь, чех получил пять матчей дисквалификации. В нашем же случае Каюмов просто ударил судью. Идет чистый удар, никто ему не мешает, просто бьет человека. Это хулиганка, самая настоящая. Конечно, за такое нужно жестко наказывать», — сказал Зайцев «Чемпионату».

«Повторюсь, мальчик разошелся, его что-то повело. Начал размахивать руками, заводить публику. Такие моменты порой приводят к необратимым последствиям. Хорошо, если публика адекватно к этому отнесется. В ином случае могут быть какие-то инциденты в подтрибунном помещении. Такие вещи могут разрастаться все больше, в результате администрации дворца придется думать о другом.

Некрасивый поступок со стороны Каюмова. Даже негативный. Его и показывать не нужно, потому что это полный негатив. Дурачок, если честно. Просто дурачок. По-другому сказать не могу»,

— добавил арбитр.

К сожалению, это не первый подобный эпизод в российском хоккее в текущем году. Глава профсоюза КХЛ и игрок команды «Газпром Экспорт» Андрей Коваленко ударил арбитра Владислава Киселева в матче Кубка вызова среди ветеранов, который прошел 9 марта в Одинцово. Судью после той игры увезли на скорой. Коваленко в общей сложности во встрече полугодичной давности получил 50 минут штрафа. Но с должности его так и не сняли.

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице Континентальной хоккейной лиги, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».