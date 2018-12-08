«Пусть возвращается не таким сильным»: Бе боится Шипулина

Здорово начавший сезон лидер сборной Норвегии по биатлону Йоханнес Бе дал комментарий телеканалу «Матч ТВ», в котором рассказал о том, что скучает по лидеру сборной России Антону Шипулину, а также в шутливой манере пожелал ему «стать не таким сильным».

«Надеюсь, что он вернется как можно скорее, но только не таким сильным, чтобы обыгрывать меня»,

— отметил Бе-младший.

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Напомним, что Шипулин был близок в межсезонье к тому, чтобы завершить свою спортивную карьеру, однако все же принял решение продолжать. При этом лидер сборной России слишком поздно начала подготовку к сезону и на данный момент не готов к выступлениям в Кубке мира.

Антон даже не принял участие в отборочных стартах российской сборной для участия в первом этапе Кубка планеты, причем для него это была бы просто практика, так как место в команде ему было изначально забронировано тренерским решением.

Тем не менее спортсмен решил пока воздержаться от соревнований среди сильнейших, где не готов сходу конкурировать на топ-уровне. Ожидается, что первые старты Шипулина состоятся на Кубке IBU (турнир для вторых составов) и «Ижевской винтовке», благодаря которым он постепенно выйдет и на привычный уровень готовности.

Йоханнес Бе уверенно начал нынешний сезон, выиграв на первом этапе Кубка мира в словенской Поклюке спринтерскую гонку, после чего сразу же возглавил общий зачет Кубка мира, что стало возможным благодаря провалу на этой дистанции лучшего биатлониста планеты француза Мартена Фуркада, уже отметившегося в стартовавшем сезоне триумфом в индивидуальной гонке.

В послдение годы именно младший Бе и Шипулин были главными преследователями французского биатлониста в Кубке мира и периодически навязывали ему борьбу за победу. Фуркад-младший выиграл семь Больших хрустальных глобусов подряд и при этом в последних четырех розыгрышах мирового кубка норвежец и россиянин чередовали итоговые вторые места.

Йоханнес Бе первым попал в призовую тройку в общем зачете, заняв третью строчку в Кубке мира-2013/14. На следующий год Шипулин стал вторым после Фуркада, а три последних сезона только эта троица занимала первые три места по окончании сезона.

Фуркад, само собой, всякий раз становился первым, причем без видимого напряжения, а Бе с Шипулиным боролись между собой за вторую позицию. Дважды (2015/16 и 2017/18) впереди в итоге оказывался норвежец, а в сезоне-2016/17 их борьба закончилась в пользу российского биатлониста.

При этом Бе является более титулованным в главных стартах спортсменом. В его активе две золотых медали чемпионатов мира в личных гонках, а также одно золото в эстафете, в то время как для Шипулина мировые первенства остаются камнем преткновения.

Антон имеет одно золото ЧМ, добытое вместе с командой в эстафете. Также в его активе одна победа на Олимпийских играх, тоже добытая в легендарной эстафетной гонке в Сочи-2014, и эстафетная бронза Ванкувера-2010.

При этом на счету Бе-младшего золотая медаль индивидуальной гонки Пхенчхана-2018 и две бронзовые медали обычной и смешанной эстафеты южнокорейской Олимпиады, куда Шипулин не попал по решению специальной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) во главе с Валери Фурнейрон.

И если в нынешнем сезоне Бе рассчитывает навязать Фуркаду борьбу за победу в Кубке мира, то шансы Шипулина, пропускающего старт сезона, продолжить свою четырехлетнюю серию попаданий в тройки общего зачета объективно невелики.

Зато первую медаль в сезоне России, напомним, уже принес Александр Логинов, который закончил на третьем месте ту самую спринтерскую гонку, где Йоханнес Бе одержал свою первую в сезоне победу.

«Сашка – молодчина, думаю, что финишный круг он отработал сильно, дистанция была очень сложной. По скорости он не в идеальной форме, но ходовые качества у него всегда были высокими. Радует, что он справился со стрельбой, работал в хорошем ритме, — рассказал агентству ТАСС бывший главный тренер сборной России Александр Касперович.

— Можно ли его считать лидером сборной в отсутствии Шипулина? Сейчас сложно кого-то выделять. Вопрос ведь не только в результатах, лидер должен быть виден во всем: он должен обладать опытом, регалиями, быть примером для остальных. Саша тоже титулованный спортсмен, с него можно брать пример, но он более замкнутый, чем Шипулин».

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