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«Пусть возвращается не таким сильным»: Бе боится Шипулина

Бе сказал, что соскучился по Шипулину, но боится его лучшей формы

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе, выигравший спринтерскую гонку на первом этапе Кубка мира в словенской Поклюке и возглавивший общий зачет Кубка мира, заявил, что скучает по пока не выступающему в нынешнем сезоне лидеру российской сборной Антону Шипулину, но отметил, что хотел бы снижения кондиций одного из своих главных соперников.

Здорово начавший сезон лидер сборной Норвегии по биатлону Йоханнес Бе дал комментарий телеканалу «Матч ТВ», в котором рассказал о том, что скучает по лидеру сборной России Антону Шипулину, а также в шутливой манере пожелал ему «стать не таким сильным».

«Надеюсь, что он вернется как можно скорее, но только не таким сильным, чтобы обыгрывать меня»,

— отметил Бе-младший.

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Напомним, что Шипулин был близок в межсезонье к тому, чтобы завершить свою спортивную карьеру, однако все же принял решение продолжать. При этом лидер сборной России слишком поздно начала подготовку к сезону и на данный момент не готов к выступлениям в Кубке мира.

Антон даже не принял участие в отборочных стартах российской сборной для участия в первом этапе Кубка планеты, причем для него это была бы просто практика, так как место в команде ему было изначально забронировано тренерским решением.

Тем не менее спортсмен решил пока воздержаться от соревнований среди сильнейших, где не готов сходу конкурировать на топ-уровне. Ожидается, что первые старты Шипулина состоятся на Кубке IBU (турнир для вторых составов) и «Ижевской винтовке», благодаря которым он постепенно выйдет и на привычный уровень готовности.

Йоханнес Бе уверенно начал нынешний сезон, выиграв на первом этапе Кубка мира в словенской Поклюке спринтерскую гонку, после чего сразу же возглавил общий зачет Кубка мира, что стало возможным благодаря провалу на этой дистанции лучшего биатлониста планеты француза Мартена Фуркада, уже отметившегося в стартовавшем сезоне триумфом в индивидуальной гонке.

В послдение годы именно младший Бе и Шипулин были главными преследователями французского биатлониста в Кубке мира и периодически навязывали ему борьбу за победу. Фуркад-младший выиграл семь Больших хрустальных глобусов подряд и при этом в последних четырех розыгрышах мирового кубка норвежец и россиянин чередовали итоговые вторые места.

Йоханнес Бе первым попал в призовую тройку в общем зачете, заняв третью строчку в Кубке мира-2013/14. На следующий год Шипулин стал вторым после Фуркада, а три последних сезона только эта троица занимала первые три места по окончании сезона.

Фуркад, само собой, всякий раз становился первым, причем без видимого напряжения, а Бе с Шипулиным боролись между собой за вторую позицию. Дважды (2015/16 и 2017/18) впереди в итоге оказывался норвежец, а в сезоне-2016/17 их борьба закончилась в пользу российского биатлониста.

При этом Бе является более титулованным в главных стартах спортсменом. В его активе две золотых медали чемпионатов мира в личных гонках, а также одно золото в эстафете, в то время как для Шипулина мировые первенства остаются камнем преткновения.

Антон имеет одно золото ЧМ, добытое вместе с командой в эстафете. Также в его активе одна победа на Олимпийских играх, тоже добытая в легендарной эстафетной гонке в Сочи-2014, и эстафетная бронза Ванкувера-2010.

При этом на счету Бе-младшего золотая медаль индивидуальной гонки Пхенчхана-2018 и две бронзовые медали обычной и смешанной эстафеты южнокорейской Олимпиады, куда Шипулин не попал по решению специальной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) во главе с Валери Фурнейрон.

И если в нынешнем сезоне Бе рассчитывает навязать Фуркаду борьбу за победу в Кубке мира, то шансы Шипулина, пропускающего старт сезона, продолжить свою четырехлетнюю серию попаданий в тройки общего зачета объективно невелики.

Зато первую медаль в сезоне России, напомним, уже принес Александр Логинов, который закончил на третьем месте ту самую спринтерскую гонку, где Йоханнес Бе одержал свою первую в сезоне победу.

«Сашка – молодчина, думаю, что финишный круг он отработал сильно, дистанция была очень сложной. По скорости он не в идеальной форме, но ходовые качества у него всегда были высокими. Радует, что он справился со стрельбой, работал в хорошем ритме, — рассказал агентству ТАСС бывший главный тренер сборной России Александр Касперович.

— Можно ли его считать лидером сборной в отсутствии Шипулина? Сейчас сложно кого-то выделять. Вопрос ведь не только в результатах, лидер должен быть виден во всем: он должен обладать опытом, регалиями, быть примером для остальных. Саша тоже титулованный спортсмен, с него можно брать пример, но он более замкнутый, чем Шипулин».

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