«Креативные ребята»: новый поворот в разводе Глушаковых

В российских СМИ появилась информация о том, что капитан московского «Спартака» Денис Глушаков написал заявление в полицию на свою супругу Дарью, обвинив ее в мошенничестве. По данным телеграм-канала Mash, после того, как с имущества Глушакова был снят арест, он вывел со счетов супруги, с которой разводится с осени этого года, невероятную сумму в 300 миллионов рублей.

Ранее суд принудил футболиста выплачивать алименты жене и двум дочерям в размере трети его дохода, то есть около 5 млн рублей в месяц.

Адвокат жены Глушакова Сергей Жорин не смог подтвердить или опровергнуть информацию об иске спортсмена.

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«Пока у меня нет информации о том, что Денис подал на Дашу заявление о мошенничестве, но я этому не удивлюсь. Это может быть правдой, — подчеркнул Жорин в комментарии Sport24. — К сожалению, у меня есть данные, что Денис все-таки пытается прибегать к, как ему кажется, креативным подходам к разводу и разделу имущества.

Изначально пытался дело перетянуть в Миллерово, в Ростовской области. Суд даже принял дело к рассмотрению, но после негодования общественности дело было отправлено в Москву. Сейчас происходят странные вещи в деле. Районный суд наложил арест на совместное имущество и счета — это стандартная практика. Но вышестоящий суд это решение отменил».

По словам юриста, крупная сумма денег была выведена с общего счета супругов еще в первой половине августа.

«Это факт, но чтобы понять, сколько конкретно было выведено, надо делать запрос в банк. Это может сделать только суд. Мы отправили ходатайство, но по случайному стечению обстоятельств, суд сделал запрос на движение денег только со второй половины августа, хотя мы запрашивали за несколько лет», — добавил Жорин.

Адвокат утверждает, что его сторона постоянно сталкивается со странностями в вопросе раздела имущества Глушаковых.

«Я уже понял по ряду других дел, что футболисты — креативные ребята.

Но я уверен, что нам удастся заставить закон работать по семейному законодательству. Так что я и правда не удивлюсь, что Глушаков подал заявление и скоро нас вызовут для объяснений. Сейчас часто при разделе имущества пытаются возбудить уголовные дела. Видимо, кто-то Денису это подсказал. Но в большинстве случаев это не прокатывает»,

— уточнил Жорин.

Отметим, что Глушаков переживает один из самых тяжелых периодов в своей жизни. Скандальный развод с супругой Дарьей после девяти лет брака совпал с серьезными проблемами в клубе, где игрок после конфликта с теперь уже экс-наставником «Спартака» Массимо Каррерой подвергся обструкции и даже прямым физическим атакам со стороны фанатов.

19 октября Никулинский суд Москвы рассматривал дело Глушаковых о разводе, взыскании алиментов и определении места жительства двух дочерей — Валерии (2011 года рождения) и Александры (2016).

На заседании футболиста не оказалось – он играл за молодежную команду «Спартака», присутствовала лишь его адвокат Марина Дубровская. Другая сторона явилась в полном составе — в зал суда пришли и Дарья Глушакова, и ее представитель Сергей Жорин.

Глушакова утверждала, что после фактического расставания игрок перестал переводить какие-либо средства в помощь двум дочерям и Дарье, которая находится в декрете и не может зарабатывать на жизнь. Супруга спортсмена требовала принудить Дениса к выплатам до официального решения суда о разводе.

Адвокат футболиста Дубровская, в свою очередь, пыталась доказать, что Дарья незаконно препятствует общению Глушакова с детьми и присылает ему угрозы.

«Дарья не разрешает Денису даже на пять минут увидеть девочек, обнять их. На все попытки встретиться с детьми она угрожает ему физической расправой», — цитирует юриста «СтарХит».

Выслушав обе стороны, суд встал на сторону истицы.

«До вынесения решения о разводе, согласно статье 108 семейного кодекса, суд установил алименты в долевом соотношении. Речь идет о трети от дохода», — сказала адвокат супруги Глушакова.

По информации СМИ, зарплата футболиста составляет около €2,5 млн в год. Если это действительно правда, то его бывшая жена будет ежемесячно получать около €70 тысяч — больше 5 млн рублей.

Жорин назвал слова противоположной стороны об угрозах и запрете общения с детьми «ерундой». Также он подчеркнул, что ранее сторона футболиста пыталась добиться, чтобы девочек передали на воспитание отцу, а жена выплачивала ему алименты в размере 80 тысяч рублей в месяц.

«Когда мужчина хочет забрать детей у женщины, да еще получать алименты, то должен понимать, что не получит одобрения, — передает слова Жорина «Спорт-экспресс». — Денис хочет быть хорошим в глазах других людей. Его представители, видимо, долго думали и придумали, что якобы Дарья угрожает.

Футболист боится угроз жены? Она не угрожает. Глушакову нужно выгнать пиарщиков.

Сначала ему советуют рассматривать дело в Миллерово, потом его передают для рассмотрения по месту жительства — в Москву. Потом он требует алименты, сейчас прикидывается слабаком. Эта роль не подходит. И это совершенно не соответствует действительности. Дарья все это встретила с улыбкой, по-другому нельзя реагировать».

Юристы самого Глушакова после этого заседания не стали давать развернутых комментариев в прессе, хотя ранее обещали предоставить доказательства измены супруги футболисту, если их клиента к этому «вынудят».

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