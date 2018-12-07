В тени японки: как Загитова проиграла короткую программу

Российское начало

Финал Гран-при по фигурному катанию в Ванкувере стартовал с выступлений лучших юниоров сезона, а у них первыми в дело вступили танцевальные пары.

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Здесь российские болельщики вправе надеяться на то, что наши спортсмены разделят между собой места на пьедестале почета, и ритм-танец только укрепил эти надежды.

Несмотря на отчаянное сопротивление канадской пары Марджори Лажо – Захари Лага, российские дуэты заняли три первые строчки протокола. Софья Шевченко и Игорь Еременко выиграли всего 0,24 балла у Арины Ушаковой и Максима Некрасова, а следом, в 1,20 очка от второго места расположились Елизавета Худайбердиева и Никита Назаров.

Интересно, что третий российский дуэт опередил канадскую пару на смешные 0,04 балла, но все-таки опередил.

В соревнованиях спортивных пар представлены и вовсе пять дуэтов из России, и каждый из них обошел американцев Сару Фенг и Томми-Джо Нимана, откровенно проваливших свое выступление.

Лидируют пока Полина Костюкович и Дмитрий Ялин, всего 0,40 им уступают Аполлинария Панфилова с Дмитрием Рыловым, а Анастасия Мишина с Александром Галлямовым и Ксения Ахантьева с Валерием Колосовым проигрывают первому месту около 2,5 и 4,5 баллов соответственно.

Мало шансов побороться за медали разве что у идущих пятыми Анастасии Полуяновой и Дмитрия Сопота, и то – не все еще потеряно.

Лишь у юношей российский спортсмен не смог забраться на первую строчку протокола после короткого проката. Впрочем, Петр Гуменник, откатав с результатом 76,16, вполне еще может навязать борьбу и американцу Камдену Пулкинену (80,31), и тем более канадцу Стивену Гоголеву (78,82).

Рекорд Косторной

Но наибольшее внимание у юниоров все же было приковано к девушкам, где конкуренция просто невероятная. И с этим давлением справились далеко не все. Открывавшие соревнования Анастасия Тараканова и Анна Щербакова провалили свои выступления, очевидно перенервничав.

В итоге значительно уступающие им по сложности элементов Алена Канышева и единственная иностранная спортсменка в финале кореянка Ким Йе Лим смогли обойти их и расположиться на первой и второй строчках протокола соответственно после своих почти идеально чистых выступлений.

Впрочем, было понятно, что такое положение дел изменится после двух последних прокатов, когда на лед вышли чемпионка мира среди юниоров, действующая победительница Гран-при Александра Трусова и серебряный призер обоих главных юниорских стартов прошлого сезона Алена Косторная.

Обе ученицы Этери Тутберидзе показали мощные прокаты. Выступавшей раньше Трусовой все давалось очень легко, и она где-то даже куражилась, катаясь нарочито расслабленно. Ее итоговые 74,43 – самую малость не дотянули до лучшего результата Александры в короткой программе в нынешнем сезоне.

А вот Косторная смогла превзойти достижение коллеги и партнера по группе в «Хрустальном». Алена обладает менее сложным набором элементов, но это касается все же произвольной программы, в короткой при чистом исполнении она превосходит Трусову в компонентах.

В Ванкувере Косторная выступила просто вдохновенно, идеально исполнив все элементы, катаясь при этом плавно, легко и одновременно женственно. Это не осталось без внимания судей, выставивших ей 76,32, что является новым мировым рекордом юниоров.

Впрочем, несмотря на перевес Косторной почти в два балла, перед произвольной Трусова все равно остается главным фаворитом. Если она исполнит свою программу с двумя-тремя четверными прыжками без нескольких серьезных срывов, конкурировать с ней будет невозможно физически.

Нервы мужчин

В мужском финале Россию представлял только 31-летний Сергей Воронов, который добрался до этой стадии второй сезон подряд и в третий раз за свою карьеру.

Он выступал пятым по счету и показал неплохой уровень катания, хотя и не обошелся без недочетов. В самом начале программы у россиянина не получился четверной тулуп, который должен был стать первой частью каскада.

В очередной раз Воронов продемонстрировал свой интеллект и умение перестраиваться. Он не стал делать сразу второй прыжок, а изменил программу выступления, выполнив затем каскад тройной ритбергер + тройной тулуп, спася несколько очков.

Впрочем, выставленных спортсмену в итоге 82,96 хватило только для того, чтобы обойти начинавшего турнир и все выступление боровшегося с самим собой канадца Кигана Мессинга.

Выиграл же программу американец Нэтан Чен. Борьба действующего чемпиона мира с обладающим среди финалистов самыми высокими компонентами японцем Шомой Уно прерватилось в некую игру в поддавки – оба не лучшим образом справились с нервами и допустили многовато ошибок.

Чен все же выступил получше и с результатом 92,99 опередил соперника на 1,32 очка, что, конечно, является совсем мизерным преимуществом перед короткой программой, где все и решится.

При этом ставший третьим чех Михал Бржезина со своими 89,07 отстал от лидеров совсем немного, хотя в его возможность остаться в борьбе и в произвольной программе верится все-таки с большим трудом.

Доминирование Кихиры

Но главным событием, конечно же, было выступление женщин в короткой программе. Дуэль России и Японии, представленных в финале тремя спортсменками каждая, ожидалась с большим интересом.

Но, учитывая не лучшие компоненты при не самых сложных прокатах Софьи Самодуровой и Елизаветы Туктамышевой, многие специалисты сводили все к противостоянию олимпийской чемпионки Алины Загитовой со спортсменками из Страны восходящего солнца.

Соревнования показали, что такая постановка вопроса была опрометчивой. Самодурова с Туктамышевой действительно не смогли бороться за первое место, однако откатали очень неплохо и на равных с большинством конкуренток.

Софья опередила не справившуюся со своей программой Сатоко Мияхару, а Туктамышева и вовсе заняла третье место, на несколько десятых балла оказавшись выше Каори Сакамото.

Ну а первое место ожидаемо разыграли кажущаяся уже чуть ли не спортсменкой-ветераном Загитова и ее юная ровесница Рика Кихира, проводящая первый сезон во взрослом фигурном катании.

Вернее, все было достаточно однозначно. Японка каталась первой и выдала такое мощное выступление, что все ожидали мирового рекорда. Высветившийся на табло результат ожидания оправдал – 82,51!

Загитова завершала короткую программу и, хотя показала вполне достойный прокат, не выдала даже своего чемпионского уровня, допустив ряд ошибочек и помарок. 77,93 – в целом хорошие цифры, но почти пятибальное отставание от лидера, которая заявляет в произвольной программе два тройных акселя, вылядит страшновато.

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