Последний из россиян: Воронов выступает в финале Гран-при. LIVE

Мессинг начал с каскада из четверного и тройного тулупа, с которого, по всей логике происходившего, должен был упасть, однако сумел его вытащить! Даже на небольшой плюс. И тройной аксель тоже вытащил в почти безнадежной ситуации! Тройной лутц тоже на плюс. Если бы еще выполнил на максимальные уровни все дорожки и вращения... Ну и в конце не уложился в музыку... Посмотрим, что будет на выходе, но сражался Мессинг на протяжении всего проката и в целом победил себя!