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00:00
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03:00
Коламбус Блю ДжекетсВашингтон Кэпиталз
не начался
03:00
Флорида ПантерзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингКолорадо Эвеланш
не начался
03:00
Детройт Ред УингзНью-Йорк Айлендерс
не начался
03:00
Оттава СенаторзПиттсбург Пингвинз
не начался
03:00
Бостон БрюинзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
04:00
Аризона КойотсСан-Хосе Шаркс
не начался
06:00
Калгари ФлэймзНэшвилл Предаторз
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03:30
Кливленд КавальерсВашингтон Уизардс
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03:30
Атланта ХоуксДенвер Наггетс
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизЛос-Анджелес Лейкерс
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04:00
Чикаго БуллзБостон Селтикс
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06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсМиннесота Тимбервулвз
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Последний из россиян: Воронов выступает в финале Гран-при. LIVE

Онлайн-трансляция короткой программы мужчин в финале Гран-при

В канадском Ванкувере проходит финал Гран-при по фигурному катанию. Свою короткую программу показывают мужчины-одиночники, среди которых есть только один россиянин — 31-летний Сергей Воронов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
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Трансляция
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07:19

Выступает Сергей Воронов! Верим.

07:18

92,99 — ожидаемо высокие компоненты. Нэтан Чен выходит на первое место!

07:16

Еще один ученик Рафаэля Арутюняна начал с чистого тройного акселя, после чего на +3,77 исполнил четверной флип! А вот, выполняя каскад, запорол приземление с четверного тулупа, и вместо второго прыжка сделал уже только комбо... Очень много потерял на этом. Ну и в основном четвертые уровни в дорожках и вращениях. Фантастика, но даже без каскада у него лучшая техника на данный момент!

07:13

Чемпион мира американец Нэтан Чен на льду.

07:12

89,21 — у нас новый лидер! 0,14 всего, но выиграл у Хвана!

07:10

Четверной сальхов + двойной тулуп и тройной флип следом очень уверенно выполнил Бржезина. И тройной аксель тоже на плюс. Очень солидные дорожки и вращения у Бржезины. Ну, на дорожке был третий уровень, правда, но это не испортило общего впечатления. Будет борьба с Хваном.

07:07

Чешский фигурист Михал Бржезина на льду.

07:06

89,07 — довольны и Орсер, и Чха Чжун Хван. Посмотрим, как высоко он окажется в итоге.

07:03

С четверного сальхова (возможно, с недокрутом) начал подопечный Брайана Орсера, затем исполнил каскад тройной лутц + тройно ритбергер, более свойственный женскому катанию, а также четко приземлил тройной аксель. Четвертые уровни дорожек и вращений. У нас будет новый лидер. Прекрасный прокат!

07:00

Чха Чжун Хван из Южной Кореи на льду.

06:59

79,56 — очень неплохой результат у Мессинга. Первый ориентир.

06:57

Мессинг начал с каскада из четверного и тройного тулупа, с которого, по всей логике происходившего, должен был упасть, однако сумел его вытащить! Даже на небольшой плюс. И тройной аксель тоже вытащил в почти безнадежной ситуации! Тройной лутц тоже на плюс. Если бы еще выполнил на максимальные уровни все дорожки и вращения... Ну и в конце не уложился в музыку... Посмотрим, что будет на выходе, но сражался Мессинг на протяжении всего проката и в целом победил себя!

06:53

Начинает выступление хозяин льда Киган Мессинг.

06:51

Подходит к концу разминка, скоро все начнется.

06:45

Начинается разминка у мужчин. Вот в каком порядке выйдут сегодня на лед спортсмены:

1. Киган Мессинг (Канада) 2. Чха Чжун Хван (Южная Корея) 3. Михал Бржезина (Чехия) 4. Нэтан Чен (США) 5. Сергей Воронов (Россия) 6. Шома Уно (Япония)

06:40

Единственным россиянином на этом турнире является 31-летний Сергей Воронов. Противостоять ему будут Киган Мессинг (Канада), Чха Чжун Хван (Южная Корея), Михал Бржезина (Чехия), Натан Чен (США) и Шома Уно (Япония).

06:35

Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции короткой программы мужчин-одиночников в финале Гран-при по фигурному катанию. Сами соревнования начнутся в 06:45 мск.