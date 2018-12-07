Последний из россиян: Воронов выступает в финале Гран-при. LIVE

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Выступает Сергей Воронов! Верим.
92,99 — ожидаемо высокие компоненты. Нэтан Чен выходит на первое место!
Еще один ученик Рафаэля Арутюняна начал с чистого тройного акселя, после чего на +3,77 исполнил четверной флип! А вот, выполняя каскад, запорол приземление с четверного тулупа, и вместо второго прыжка сделал уже только комбо... Очень много потерял на этом. Ну и в основном четвертые уровни в дорожках и вращениях. Фантастика, но даже без каскада у него лучшая техника на данный момент!
Чемпион мира американец Нэтан Чен на льду.
89,21 — у нас новый лидер! 0,14 всего, но выиграл у Хвана!
Четверной сальхов + двойной тулуп и тройной флип следом очень уверенно выполнил Бржезина. И тройной аксель тоже на плюс. Очень солидные дорожки и вращения у Бржезины. Ну, на дорожке был третий уровень, правда, но это не испортило общего впечатления. Будет борьба с Хваном.
Чешский фигурист Михал Бржезина на льду.
89,07 — довольны и Орсер, и Чха Чжун Хван. Посмотрим, как высоко он окажется в итоге.
С четверного сальхова (возможно, с недокрутом) начал подопечный Брайана Орсера, затем исполнил каскад тройной лутц + тройно ритбергер, более свойственный женскому катанию, а также четко приземлил тройной аксель. Четвертые уровни дорожек и вращений. У нас будет новый лидер. Прекрасный прокат!
Чха Чжун Хван из Южной Кореи на льду.
79,56 — очень неплохой результат у Мессинга. Первый ориентир.
Мессинг начал с каскада из четверного и тройного тулупа, с которого, по всей логике происходившего, должен был упасть, однако сумел его вытащить! Даже на небольшой плюс. И тройной аксель тоже вытащил в почти безнадежной ситуации! Тройной лутц тоже на плюс. Если бы еще выполнил на максимальные уровни все дорожки и вращения... Ну и в конце не уложился в музыку... Посмотрим, что будет на выходе, но сражался Мессинг на протяжении всего проката и в целом победил себя!
Начинает выступление хозяин льда Киган Мессинг.
Подходит к концу разминка, скоро все начнется.
Начинается разминка у мужчин. Вот в каком порядке выйдут сегодня на лед спортсмены:
1. Киган Мессинг (Канада) 2. Чха Чжун Хван (Южная Корея) 3. Михал Бржезина (Чехия) 4. Нэтан Чен (США) 5. Сергей Воронов (Россия) 6. Шома Уно (Япония)
Единственным россиянином на этом турнире является 31-летний Сергей Воронов. Противостоять ему будут Киган Мессинг (Канада), Чха Чжун Хван (Южная Корея), Михал Бржезина (Чехия), Натан Чен (США) и Шома Уно (Япония).
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции короткой программы мужчин-одиночников в финале Гран-при по фигурному катанию. Сами соревнования начнутся в 06:45 мск.