Японка со сложным прыжком: кто угрожает триумфу Загитовой

Серия Гран-при, радовавшая выступлениями топовых фигуристов Канаду, США, Россию, Японию, Францию и Финляндию, подходит к концу.

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Теперь внимание всего мира приковано к Ванкуверу, где состоится дуэль двух держав: три россиянки против трех японок.

Нашу страну в решающих соревнованиях представят ученица Этери Тутберидзе Алина Загитова и подопечные Алексея Мишина Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова.

Российские любители фигурного катания предсказуемо возлагают основные надежды на олимпийскую чемпионку Пхенчхана. Благодаря изменению системы оценивания в этом сезоне Загитова уже несколько раз переписала мировые рекорды на свое имя и явно не собирается останавливаться.

Она побеждала на всех турнирах, начиная с разогревочных соревнований серии «Б» Nebelhorn Trophey в немецком Обертсдорфе и заканчивая этапом Гран-при в Москве.

Стоит признать, что Загитова не была безупречна: она делала «бабочки», падала с прыжков, теряла каскад.

Однако сложность ее программы настолько высока, что соперницы не могли угнаться за россиянкой, даже несмотря на такие «подарки».

К тому же олимпийской чемпионке повезло с календарем — на своих этапах Гран-при она не встречалась ни с Туктамышевой, которая набрала отличную форму в этом сезоне, ни с японкой Рикой Кихирой, которая исполняет по тройному акселю в каждой программе.

Тем не менее пока все говорит о том, что Загитова пребывает в прекрасной форме, и послабления конкуренткам ждать не стоит. Тройной сальхов, двойной аксель, каскад тройной лутц + тройной тулуп (дважды подряд),

каскад из трех тройных прыжков (лутц + риттбергер + риттбергер) — далеко не полный список элементов, которые 16-летняя россиянка исполнила перед изумленными канадскими зрителями на первой же тренировке в Ванкувере.

Она не допустила ни одной ошибки. И уже сам этот факт может оказать давление на соперниц, которые в это же время проводили свою тренировку на льду.

Хореограф группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз подтвердил, что «настрой у Алины хороший».

«После перелета провели достаточно хорошую тренировку. Ни разу не упала, так что это не может не радовать. По Алине было видно, что ее все устраивает и ей комфортно», — приводит слова специалиста РИА «Новости».

Также Глейхенгауз поделился мнением о том, какое влияние на фигуристку оказывают перепалки фанатов в социальных сетях. «В последнее время и в интернете, и везде было много всяких комментариев, разговоров. Хочется, чтобы этого было поменьше.

Алина достаточно юная, и ей бы просто было легче тренироваться и доставлять удовольствие людям, не переживать, кому она нравится, а кому нет.

Мы не можем ей запретить что-то читать, а что-то нет, все равно у всех есть телефоны, интернет и так далее. Просто мы обсуждаем некоторые моменты, стараемся донести, на что надо обращать внимание на что не надо.

Все равно мы окружаем Алину заботой и теплом, помимо тренерских наставлений. Стараемся быть для нее еще как будто и родителями».

Сама Загитова выглядит довольно спокойно. Перед стартами она давала интервью, участвовала по видеосвязи в церемонии награждения Минспорта, которое признало ее спортсменкой года в номинации «Гордость России». Не закрывалась, не уходила в себя — кажется, олимпийская чемпионка привыкла к своему статусу и научилась справляться с давлением.

Кто же будет главной соперницей Загитовой в финале? Самый очевидный вариант — Рика Кихира.

Ей тоже 16, и она также исполняет уникальную по сложности программу. В арсенале японки есть самый сложный прыжок во взрослом женском катании (не в юниорском, где уже исполняются четверные) — аксель в три с половиной оборота.

Один такой элемент Кихира исполняет в короткой программе и два — в произвольной (причем один из них идет в каскаде). Во время тренировки в Ванкувере она прыгнула тройной аксель идеально 14 раз.

Если японке удастся выступить безошибочно и на соревнованиях, то Загитова вполне может ей проиграть, даже несмотря на преимущество в компонентах.

На этапе в Японии Кихира получила 154,72 балла за произвольное выступление — столько в этой серии Гран-при за этот вид программы не зарабатывала даже Загитова.

Однако есть одно «но». Японка в этом году только дебютировала на взрослом уровне, и блестящее выступление у нее чередуется с не самым уверенным. Без ошибок все свои аксели фигуристка исполнила только на домашнем этапе в Хиросиме, а на других соревнованиях обязательно где-то происходило падение или «бабочка».

Весьма вероятно, что и в своем первом взрослом финале Кихира занервничает. В таком случае основной конкуренткой Загитовой станет Туктамышева.

Она тоже, к слову, владеет тройным акселем, хоть и не рискует исполнять его в каскаде. Однако россиянке 21 год, и внезапное волнение вряд ли спутает ей все карты, в отличие от Кихиры. Если же ученице Мишина удастся чисто исполнить тройной аксель в короткой и произвольной программе, то по технической оценке она вполне может приблизиться к Загитовой.

Есть ли какие-то шансы у остальных? Самодурова пока вряд ли может претендовать на золото в силу недостаточной сложности программы, хотя в случае ошибок фаворитов у нее будет возможность зацепить бронзу.

Из оставшихся двух японок предпочтительнее выглядит 20-летняя Сатоко Мияхара, за спиной которой опыт успешного выступления на международных соревнованиях.

Эта девушка дважды завоевывала медали чемпионата мира и определенно умеет собирать нервы в кулак.

Что касается третьей японки Каори Сакамото, то ее техническая база в целом находится на вполне высоком уровне (за исключением тройного лутца, где неразрешимой проблемой является неправильное ребро), однако ей не хватает стабильности: падения случаются у нее нередко. Так что она отправляется к Софье Самодуровой — в компанию темных лошадок.

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