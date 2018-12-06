Фуркад проигрывает россиянам, Логинов борется за медаль. LIVE

Провалившийся в спринте Фуркад (сейчас его результат уже 22-й) дал комментарий «Матч ТВ»:

«Я выступил так не из-за усталости после индивидуальной гонки, которую выиграл вчера. Не знаю, что произошло. Конечно, это плохая гонка для меня, но я уверен, что нахожусь в неплохой форме. Предыдущие выступления это подтвердили, да и другие биатлонисты из сборной Франции сегодня показали хороший ход. Так что мне надо разобраться, что произошло».