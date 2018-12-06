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не начался
03:00
Флорида ПантерзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингКолорадо Эвеланш
не начался
03:00
Детройт Ред УингзНью-Йорк Айлендерс
не начался
03:00
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не начался
03:00
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Фуркад проигрывает россиянам, Логинов борется за медаль. LIVE

Онлайн-трансляция мужского спринта на этапе Кубка мира в Поклюке

В Поклюке в рамках первого этапа Кубка мира проходит мужской спринт на 10 км. Сборную России представляют Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Алексей Слепов и Эдуард Латыпов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
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17:31

На стадионе в Поклюке уже начинают устанавливать подиум для вручения медалей. Совсем скоро мы будем праздновать первую медаль сборной России в сезоне! Наши болельщики начинают скапливаться напротив пьедестала почета.

17:29

97 спортсменов из 110-ти уже финишировали. Сдвинуть Логинова с третьей позиции из продолжающих гонку биатлонистов никто не сможет, если только не произойдет какое-то чудо.

17:26

Из россиян пока в гонке только Алексей Слепов, и у него — четыре промаха. С такой стрельбой на Кубке мира, конечно, делать нечего.

17:22

На данный момент десятка лучших выглядит так. Логинов держится третьим!

17:21

Латыпов комментирует свое выступление:

«Как я отошел от вчерашней неудачи, когда опоздал на индивидуальную гонку? Товарищи по сборной меня успокоили, сказали, что всякое бывает. В итоге я отпустил ситуацию и готовился к спринту. Не знаю, почему так резко сбавлял скорость от круга к кругу. Наверное, на старте слишком разогнался и отдал все силы. 40-е место — это, думаю, неплохо, для первого раза. В пасьют могу попасть».

17:18

Финишировал россиянин Эдуард Латыпов! В предсезонный период он показывал великолепные результаты, однако в официальных стартах пока не может проявить себя во всей красе. 40-е место на данный момент с одним промахом — это, конечно, не дело.

17:15

Провалившийся в спринте Фуркад (сейчас его результат уже 22-й) дал комментарий «Матч ТВ»:

«Я выступил так не из-за усталости после индивидуальной гонки, которую выиграл вчера. Не знаю, что произошло. Конечно, это плохая гонка для меня, но я уверен, что нахожусь в неплохой форме. Предыдущие выступления это подтвердили, да и другие биатлонисты из сборной Франции сегодня показали хороший ход. Так что мне надо разобраться, что произошло».

17:12

Дмитрий Малышко уже финишировал с 52-м результатом с тремя промахами и дает интервью:

«Я слышал звон, будто я попадал в мишени, но они почему-то не закрывались. Ветра не было, ничто не мешало. Жаль, что такие габариты не прошли. Должно быть, дерганый ритм спринта не позволил подойти к рубежам в нужной готовности. После вчерашней индивидуальной гонки устал — на втором круге было уже тяжело».

17:09

В гонку, кстати, уже включились россияне Дмитрий Малышко, Эдуард Латыпов и Алексей Слепов. Пока что лучшим из них выглядит 24-летний Латыпов. Однако он допускает один промах на второй стрельбе и теперь занимает 24-е место.

17:07

Александр Логинов не очень доволен своей гонкой:

«Доволен, что получилось отстрелять на ноль и достаточно близко. Заходил на финишный круг более уставшим, чем вчера, на индивидуальной гонке. Старался выкладываться по максимуму, но, раз проиграл сопернику десятые секунды, значит, что-то было не так».

17:04

Эх, Логинов уступил Гигонна 0,3 секунды! Жаль, что не включил максимальные скорости на финальном отрезке россиянин... то ли не верил, что победит, то ли совсем уже сил не было. Что ж, сейчас он на третьей строчке — тоже достойный результат. Посмотрим, сместит ли кто-то Александра с пьедестала.

17:02

На отметке 9,3 км Логинов по-прежнему показывает второй результат после Йоханнеса Бё! Однако с ним отчаянно борется француз Антонен Гигонна! За золото парни уже вряд ли поборются (Бё был слишком хорош), однако они реально конкурируют за серебро!

17:00

Что творит Александр Логинов! Помимо прекрасной стрельбы россиянин сохраняет высокую скорость. После второй стрельбы он ушел со вторым временем, уступив только феноменальному Йоханнесу Бё. Теперь надо гнать к финишу!

16:57

Финишировал Йоханес Бё! 23:46,3 — это лучшее время на данный момент! Вполне возможно, что это победа.

16:56

Матвей Елисеев поделился впечатлениями от своего выступления. Он пока на 18-й строчке.

«Не могу сказать, почему допустил два промаха на лежке, хотя ветра не было. Надо с тренером пообщаться, хотя это катастрофа, конечно. Надеюсь, я попаду в пасьют, но в целом я собой недоволен».

16:55

Логинов подъехал ко второму огневому рубежу! Быстро и четко закрыл все мишени. Выглядело это впечатляюще.

16:52

Гараничев делится первыми впечатлениями после старта в эфире «Матч ТВ»:

«Как бежалось на следующий день после индивидуальной гонки? Мы вчера бежали утром, так что я в целом успел восстановиться. Хотя какая-то тяжесть в мышцах была. Лыжи здорово работали до последнего круга».

16:48

К сожалению, Гараничев в призы сегодня не попадает. Судя по всему, не стоит судить по Фуркаду, которого россиянин обогнал. В данный момент Евгений уже опустился на седьмую позицию, а Мартен — на восьмую.

16:46

Логинов тем временем доехал до своего первого огневого рубежа — лежа. Россиянин не допустил промахов!

16:45

Вот это да! Фуркад финишировал, но не обошел по скорости Евгения Гараничева. И это при том, что у обоих было по одному промаху, преимущества тут у россиянина не было. Видимо, француз решил немного расслабиться на спринте.

16:43

Гараничев финишировал! Пока что его результат — лучший (25:54,5). Спортсмен изо всех сил пытался сохранить скорость и теперь просто валится с ног. Болельщики скандируют: «Женя! Женя!»

16:42

После второй стрельбы результаты пока таковы.

16:41

Стартовал третий россиянин Александр Логинов!

16:40

Невероятно быстро Йоханнес добрался до первой стрельбы и показал идеальную точность. Серьезная заявка на победу.

16:39

Тем временем в гонку вступил один из фаворитов Кубка мира Йоханнес Бё! Отметку в 2 км он преодолел быстрее всех предыдущих участников спринта.

16:37

Фуркад, который идет по пятам за Гараничевым спокойно поразил все пять мишеней в «стойке». Теперь он по результату, скорее всего, обгонит россиянина, но ненамного, поскольку сам промахнулся на первой стрельбе.

16:35

Да что ж такое? Евгений допустил один промах на стрельбе стоя... Такая хорошая скорость давала все шансы на медаль, но штрафной круг может отбросить россиянина далеко вниз.

16:34

А Гараничев пока не спешит сбрасывать скорость! Он уже на подходе ко второй стрельбе.

16:32

Эх, Матвей Елисеев допустил два промаха на первой стрельбе! И это при том, что ветра практически нет. Очень жаль.

16:31

Отметку в 6 км первым достигает Виндиш. Итальянец отыграл отставание от Гараничева в пять секунд. Неужели теперь обгонит?

16:29

У Гараничева — лучшее время после первого огневого рубежа! Фуркад — пятый.

16:27

Следом за Евгением на лежку приехал Фуркад и промахнулся первым же выстрелом! Больше осечек француз не допустил, но 150 м штрафного круга его вряд ли обрадовали.

16:25

Гараничев! Великолепная стрельба! Уверенно, быстро, все пять мишеней закрыты без ошибок. Пока что россиянин показал лучшую скорость при выходе с первой стрельбы.

16:25

А у нас первый биатлонист на стрельбе лежа! Итальянец Виндиш стреляет прекрасно — ни одной осечки. Немец Арнд Пайффер пришел к лежке вторым, но допустил два промаха.

16:23

В гонку включился второй россиянин — Матвей Елисеев!

16:22

Гараничев пока выдерживает неплохую для себя скорость. Отметку в 2 км он преодолел с пятым результатом. Фуркад, кстати, третий на данном отрезке дистанции.

16:19

Сильнейший биатлонист мира на данный момент француз Мартен Фуркад тоже ушел в гонку — он был седьмым в стартовом протоколе.

16:17

А вот теперь в гонку включился под четвертым стартовым номером россиянин Евгений Гараничев! Желаем удачи 31-летнему биатлонисту!

16:13

Первый биатлонист Скотт Гоу из Канады отправился на трассу! Почти сразу же стартовал Доминик Виндиш — двукратный олимпийский призер из сборной Италии! Совсем небольшой разрыв между стартом спортсменов сегодня.

16:10

За сборную России выступят Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Алексей Слепов и Эдуард Латыпов.

16:05

Cпортсменам предстоит преодолеть дистанцию в 10 километров. Всего на старт выйдет 110 биатлонистов.

16:00

Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции мужской спринтерской гонки в рамках этапа Кубка мира по биатлону в Поклюке. Соревнования начнутся в 16:15 мск.