«Почти военное положение»: протесты лишили Головина футбола

«Монако» Александра Головина на своем официальном сайте объявил о переносе матча 17-го тура чемпионата Франции с «Ниццей». Игра должна была состояться 7 декабря на домашней арене монегасков «Луи II», однако теперь дата ее проведения неизвестна.

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Это уже четвертая встреча Лиги 1, отмененная за последнее время. Ранее аналогичное решение приняли по поводу матчей «Сент-Этьен» — «Марсель», «ПСЖ» — «Монпелье» и «Тулуза» — «Лион». Отмечается, что это было сделано по просьбе полиции.

Напомним, в середине ноября во Франции начались массовые акции протеста против повышения налогов на автомобильное топливо, запланированное на 1 января 2019 года.

Это привело бы к росту цен, что явно не устраивало местных жителей. В итоге правительство решило пойти на уступки и, по информации СМИ, в ближайшее время введет мораторий на повышение налогов на топливо, однако массовые беспорядки все еще продолжаются.

Крупномасштабные акции начались 17 ноября. В минувшие выходные французы учинили несколько погромов и подожгли более 100 автомобилей. В ходе беспорядков получили ранения 130 человек, а также были задержаны более 400.

«В полицейских летели молотки, мотыги, болты, стальные шары, садовые инструменты. Демонстранты бросали газовые бомбы и петарды. В городе зарегистрировано 249 пожаров, в том числе подожжено 112 автомобилей, 130 баррикад и шесть зданий»,

— рассказывал Первому каналу начальник парижской полиции Мишель Дельпеш.

В ближайшие выходные планируются очередные демонстрации против повышения цен на бензин — акции пройдут уже в четвертый уик-энд подряд. Полиция посчитала, что в подобных условиях будет довольно опрометчиво разрешать такие массовые мероприятия, как футбольный матч, и руководство Лиги 1 согласилось со стражами правопорядка.

Президент «Лиона» Жан-Мишель даже заявил, что беспорядки во Франции напоминают ему ситуацию в Харьковской области, где было введено военное положение из-за конфликта между украинскими кораблями и российскими пограничниками в Керчинском проливе. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил проводить еврокубковые матчи в городах, где действует режим военного положения, и потому, например, матч шестого тура Лиги чемпионов между «Лионом» и донецким «Шахтером» был перенесен из Харькова в Киев.

«Протесты в стране немного похожи на ситуацию в Харькове и военное положение», — отметил Жан-Мишель в комментарии Eurosport.fr .

Однако история знала и противоположные случаи. К примеру, в 2016 году матчи чемпионата Европы во Франции было решено не переносить даже под угрозой возможных терактов. Напомним, за несколько месяцев до турнира террористический акт состоялся в соседнем Брюсселе, а в ноябре 2015 года — в Париже.

«Если мы будем отменять или переносить матчи, это послужит сигналом для этих трусов, которых нам бояться нельзя. Мы делаем максимум для безопасной организации турнира, но риск терактов есть всегда», — говорил тогда госсекретарь Франции по вопросам спорта Тьерри Брайяр.

Тем не менее в ходе Евро-2016 произошел ряд неприятных инцидентов, связанных с болельщиками, — например, массовая драка между российскими и английскими фанатами.

Впоследствии организаторы континентального первенства получили немало критики за слабый уровень безопасности на турнире. Судя по всему, французская сторона решила учесть ошибки прошлого и свести риски к минимуму в нынешней ситуации.

Однако есть вероятность, что перенос матчей негативно скажется на команде Александра Головина. «Монако», который пребывает в затяжном в кризисе, в предыдущем туре Лиги 1 одержал свою третью победу в чемпионате, обыграв «Амьен» (2:0) и впервые за долгое время поднявшись из зоны вылета на 17-е место в турнирной таблице.

Монегаски только набирают ход, и внезапный перерыв может сказаться на их боевом настрое.

Особенно это касается Головина, который из-за дисквалификации пропустил игру с «Амьеном» и не смог внести свой вклад в долгожданную победу.

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