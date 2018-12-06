«Почти военное положение»: протесты лишили Головина футбола

Курсы валют$ 66.79 (-0.075) 76.01 (-0.08)
Пенсионный советник
Москва: -2°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Кубок России
19:30
ЛокомотивРубин
1:0
закончен
19:30
КраснодарРостов
2:2
закончен
19:30
СпартакУрал
1:1
закончен
Франция / Лига 1
21:00
БордоСент-Этьен
3:2
закончен
21:00
КанНим
1:2
закончен
21:00
ДижонГенгам
2:1
закончен
21:00
ЛионРенн
0:2
закончен
21:00
НантМарсель
3:2
закончен
21:00
РеймсТулуза
0:1
закончен
23:00
СтрасбургПСЖ
1:1
закончен
Кубок Испании
21:30
Атлетико МСант-Андреу
4:0
закончен
22:30
СевильяВильяновенсе
1:0
закончен
23:30
БарселонаКультураль Леонеса
4:1
закончен
Англия / Премьер-лига
22:45
БёрнлиЛиверпуль
1:3
закончен
22:45
ФулхэмЛестер Сити
1:1
закончен
22:45
ВулверхэмптонЧелси
2:1
закончен
22:45
ЭвертонНьюкасл Юнайтед
1:1
закончен
23:00
Манчестер ЮнайтедАрсенал
2:2
закончен
23:00
Тоттенхэм ХотспурСаутгемптон
3:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
15:30
СибирьМеталлург Мг
1:0 (Б)
закончен
19:00
ЛокомотивАмур
3:0
закончен
19:30
Динамо МКуньлунь Ред Стар
4:3
закончен
19:30
ХК СочиДинамо Р
3:2 (Б)
закончен
20:00
СпартакЙокерит
5:1
закончен
20:30
СлованСалават Юлаев
2:5
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
04:00
Сент-Луис БлюзЭдмонтон Ойлерз
2:3 (Б)
закончен
06:30
Сан-Хосе ШарксКаролина Харрикейнз
5:1
закончен
06:30
Анахайм ДаксЧикаго Блэкхоукс
4:2
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Орландо МэджикДенвер Наггетс
118:124
закончен
03:00
Кливленд КавальерсГолден Стэйт Уорриорз
105:129
закончен
03:30
Бруклин НетсОклахома-Сити Тандер
112:114
закончен
03:30
Атланта ХоуксВашингтон Уизардс
117:131
закончен
04:00
Нью-Орлеан ПеликансДаллас Маверикс
132:106
закончен
04:00
Миннесота ТимбервулвзШарлотт Хорнетс
121:104
закончен
04:00
Милуоки БаксДетройт Пистонс
115:92
закончен
04:00
Мемфис ГриззлизЛос-Анджелес Клипперс
96:86
закончен
04:00
Торонто РэпторсФиладельфия Сиксерс
113:102
закончен
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсСан-Антонио Спёрс
121:113
закончен
Хроника / Заседание по делу Кокорина и Мамаева
11:00
Кокорина и Мамаева оставили под стражей до 8 февраля
закончен
Кубок Испании
18:15
Реал МадридМелилья
6:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
16:30
БарысТрактор
3:1
закончен
19:30
ВитязьНефтехимик
3:1
закончен
19:30
СКААк Барс
5:1
закончен
19:30
ЦСКААвангард
3:2
закончен
19:30
Динамо МнТорпедо
3:6
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Питтсбург ПингвинзНью-Йорк Айлендерс
не начался
03:00
Филадельфия ФлайерзКоламбус Блю Джекетс
не начался
03:00
Флорида ПантерзКолорадо Эвеланш
не начался
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсДетройт Ред Уингз
не начался
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингБостон Брюинз
не начался
03:30
Оттава СенаторзМонреаль Канадиенс
не начался
05:00
Аризона КойотсВашингтон Кэпиталз
не начался
05:00
Калгари ФлэймзМиннесота Уайлд
не начался
06:00
Вегас Голден НайтсЧикаго Блэкхоукс
не начался
06:00
Ванкувер КэнаксНэшвилл Предаторз
не начался
06:30
Лос-Анджелес КингзНью-Джерси Дэвилз
не начался
Евролига
21:00
Дарушшафака Маккаби Т-А
online
21:00
Будучность Барселона
online
21:00
Жальгирис Олимпиакос
online
22:30
Бавария Химки
72:65
закончен
22:45
Олимпия Милан Гран Канария
online
НБА / регулярный чемпионат
04:00
Бостон СелтиксНью-Йорк Никс
не начался
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсФиникс Санз
не начался
06:30
Юта ДжазХьюстон Рокетс
не начался
Биатлон / Кубок мира по биатлону
11:45
Мужская индивидуальная гонка на 20 км
1
Мартен Фуркад (Франция)
47:09,2 (0)
закончен
16:00
Женская индивидуальная гонка на 15 км
1
Юлия Джима (Украина)
43:06.6
закончен
Фигурное катание / Финал юниорского Гран-при
04:40
Короткая программа девушек
не начался
Италия / Серия А
22:30
ЮвентусИнтер М
не начался
Франция / Лига 1
22:45
МонакоНицца
перенесен
Украина / Премьер-лига
18:00
МариупольШахтёр Д
не начался
Германия / Бундеслига
22:30
ВердерФортуна
не начался
Испания / Примера
23:00
ЛеганесХетафе
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
АвтомобилистАмур
не начался
19:30
ЛокомотивЙокерит
не начался
19:30
СеверстальКуньлунь Ред Стар
не начался
20:30
Динамо РСалават Юлаев
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
04:00
Виннипег ДжетсСент-Луис Блюз
не начался
04:00
Даллас СтарзСан-Хосе Шаркс
не начался
05:00
Эдмонтон ОйлерзМиннесота Уайлд
не начался
06:00
Анахайм ДаксКаролина Харрикейнз
не начался
Единая лига ВТБ
19:00
Калев Парма
не начался
19:00
Нижний Новгород Автодор
не начался
Евролига
20:30
Анадолу Эфес Реал Мадрид
не начался
22:30
Баскония ЦСКА
не начался
22:30
Панатинаикос Фенербахче
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Орландо МэджикИндиана Пэйсерс
не начался
03:00
Детройт ПистонсФиладельфия Сиксерс
не начался
03:00
Шарлотт ХорнетсДенвер Наггетс
не начался
03:30
Кливленд КавальерсСакраменто Кингз
не начался
03:30
Бруклин НетсТоронто Рэпторс
не начался
04:00
Нью-Орлеан ПеликансМемфис Гриззлиз
не начался
04:00
Чикаго БуллзОклахома-Сити Тандер
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
05:00
Финикс СанзМайами Хит
не начался
05:30
Милуоки БаксГолден Стэйт Уорриорз
не начался
Футбол
РПЛ Лига чемпионов Лига Европы Лига наций ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция Мировой футбол
«Почти военное положение»: протесты лишили Головина футбола

Матч между «Монако» Головина и «Ниццей» был перенесен из-за беспорядков

Матч 17-го тура чемпионата Франции между «Монако» Александра Головина и «Ниццей» был перенесен из-за массовых беспорядков в стране. Демонстранты протестуют против повышения цен на автомобильное топливо, круша чужие машины и атакуя полицейских.

«Монако» Александра Головина на своем официальном сайте объявил о переносе матча 17-го тура чемпионата Франции с «Ниццей». Игра должна была состояться 7 декабря на домашней арене монегасков «Луи II», однако теперь дата ее проведения неизвестна.

Реклама

Это уже четвертая встреча Лиги 1, отмененная за последнее время. Ранее аналогичное решение приняли по поводу матчей «Сент-Этьен» — «Марсель», «ПСЖ» — «Монпелье» и «Тулуза» — «Лион». Отмечается, что это было сделано по просьбе полиции.

Напомним, в середине ноября во Франции начались массовые акции протеста против повышения налогов на автомобильное топливо, запланированное на 1 января 2019 года.

Это привело бы к росту цен, что явно не устраивало местных жителей. В итоге правительство решило пойти на уступки и, по информации СМИ, в ближайшее время введет мораторий на повышение налогов на топливо, однако массовые беспорядки все еще продолжаются.

Крупномасштабные акции начались 17 ноября. В минувшие выходные французы учинили несколько погромов и подожгли более 100 автомобилей. В ходе беспорядков получили ранения 130 человек, а также были задержаны более 400.

«В полицейских летели молотки, мотыги, болты, стальные шары, садовые инструменты. Демонстранты бросали газовые бомбы и петарды. В городе зарегистрировано 249 пожаров, в том числе подожжено 112 автомобилей, 130 баррикад и шесть зданий»,

— рассказывал Первому каналу начальник парижской полиции Мишель Дельпеш.

В ближайшие выходные планируются очередные демонстрации против повышения цен на бензин — акции пройдут уже в четвертый уик-энд подряд. Полиция посчитала, что в подобных условиях будет довольно опрометчиво разрешать такие массовые мероприятия, как футбольный матч, и руководство Лиги 1 согласилось со стражами правопорядка.

Президент «Лиона» Жан-Мишель даже заявил, что беспорядки во Франции напоминают ему ситуацию в Харьковской области, где было введено военное положение из-за конфликта между украинскими кораблями и российскими пограничниками в Керчинском проливе. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил проводить еврокубковые матчи в городах, где действует режим военного положения, и потому, например, матч шестого тура Лиги чемпионов между «Лионом» и донецким «Шахтером» был перенесен из Харькова в Киев.

«Протесты в стране немного похожи на ситуацию в Харькове и военное положение», — отметил Жан-Мишель в комментарии Eurosport.fr .

Однако история знала и противоположные случаи. К примеру, в 2016 году матчи чемпионата Европы во Франции было решено не переносить даже под угрозой возможных терактов. Напомним, за несколько месяцев до турнира террористический акт состоялся в соседнем Брюсселе, а в ноябре 2015 года — в Париже.

«Если мы будем отменять или переносить матчи, это послужит сигналом для этих трусов, которых нам бояться нельзя. Мы делаем максимум для безопасной организации турнира, но риск терактов есть всегда», — говорил тогда госсекретарь Франции по вопросам спорта Тьерри Брайяр.

Тем не менее в ходе Евро-2016 произошел ряд неприятных инцидентов, связанных с болельщиками, — например, массовая драка между российскими и английскими фанатами.

Впоследствии организаторы континентального первенства получили немало критики за слабый уровень безопасности на турнире. Судя по всему, французская сторона решила учесть ошибки прошлого и свести риски к минимуму в нынешней ситуации.

Однако есть вероятность, что перенос матчей негативно скажется на команде Александра Головина. «Монако», который пребывает в затяжном в кризисе, в предыдущем туре Лиги 1 одержал свою третью победу в чемпионате, обыграв «Амьен» (2:0) и впервые за долгое время поднявшись из зоны вылета на 17-е место в турнирной таблице.

Монегаски только набирают ход, и внезапный перерыв может сказаться на их боевом настрое.

Особенно это касается Головина, который из-за дисквалификации пропустил игру с «Амьеном» и не смог внести свой вклад в долгожданную победу.

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице французского футбола, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».