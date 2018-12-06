«Боня спала с ним»: жена обвинила Мамаева в измене

Тверской районный суд города Москвы до 8 февраля продлил пребывание в СИЗО для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые еще в октябре устроили две потасовки — с водителем ведущей Первого канала и двумя чиновниками Минпромторга — и с тех пор находятся в «Бутырке», пока следствие разбирается в произошедшем.

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Казалось бы, ситуация уже довольно плачевная, однако у Мамаева к проблемам с законом прибавились еще и неурядицы в личной жизни.

Супруга футболиста Алана подозревает его в многочисленных изменах, о чем периодически извещает своих подписчиков в социальных сетях.

Вскоре после объявления решения суда о продлении ареста на канале «Россия 1» состоялся прямой эфир с Андреем Малаховым, на котором присутствовали адвокаты и родственники футболистов, а также некоторые представители шоу-бизнеса, в том числе и телеведущая Виктория Боня.

Последняя активно заступалась за попавших в СИЗО игроков, предполагала, что на них «спустили собак» за все скандальные истории «золотой молодежи», которые возмутили общественность за последнее время. Поп-дива призвала не ломать футболистам судьбу и, наконец, простить их.

В какой-то момент Боня даже забыла о том, что обсуждение идет в прямом эфире и употребила нецензурную лексику.

«Миллионы зрителей сидят и видят картинку, где ребята избивают. Но почему нам не показывают, как парень садится в машину, и водитель говорит: «Слышь, ты, петух! Я тебя не повезу!»

Если бы это он сказал кавказцу, его бы просто лишили головы, и никто не завел бы никакого уголовного дела. Во-вторых, в ресторане сидят чиновник Денис Пак, девчонки с ребятами. Неважно, стриптизерши там были или нет, какая вообще разница! И их называют ***!» — возмутилась Боня.

Не ожидавший такого поворота событий Малахов пришел в ужас: «Мы на федеральном канале, Вика! Ты с ума сошла, ну?!»

Позднее светская львица извинилась за свое поведение, однако такая горячая речь вызвала некоторые подозрения у поклонников четы Мамаевых. Один из подписчиков жены футболиста в инстаграме с ником solomood_13 оставил комментарий под одним из ее постов:

«Зачем Боня приперлась сегодня на прямой эфир? Только недавно она в трансляции орала, как бухала с Пашей и тут его переклинило, глаза стеклянные,

и он как подменился и давай ее материть, а она так испугалась его. Зачем она лезет вообще?»

Алана Мамаева прокомментировала эту запись лаконично: «Она с ним спала».

Стоит отметить, что Боня защищала Мамаева с самого начала скандала, хотя и делала это довольно своеобразно:

«Мамаев и Кокорин — парни неплохие. Особенно, когда трезвые.

Мы были с ними на пляже в Дубае в одной компании. После какого-то определенного «градуса» Мамаев начал разговаривать со мной грубо и очень по-хамски. Но, как только он услышал от меня такую же речь, сразу притих и извинился».

Также Боня посвятила футболистам отдельный пост в своем инстаграме, отметив, что «ребятам устроили народную казнь» и «двух месяцев в заключении более чем достаточно».

На обвинения со стороны Аланы Мамаевой телеведущая пока никак не отреагировала. Примечательно, что Боня далеко не единственная, с кем футболисту приписывают роман на стороне.

Незадолго до заседания суда по поводу продления ареста жена Мамаева рассказала о том, что Павел якобы изменял ей с некой флористкой по имени Александра Фомина. Эта девушка постоянно проживает в Вильнюсе, но, по словам Аланы, приезжала к футболисту на свидания в Москву.

«Эти дни я на него орала. А сегодня он опять с ней переписывается. Я ему говорю: «Я тебя люблю, я тебя жду!» А он мне: «Где дети?»

Они по нему скучают. Я ему: «Ты меня хотя бы любишь?» Он не отвечает. Спрашиваю: «Зачем ты опять с ней переписываешься?» Он говорит: «Я тебя сейчас заблокирую».

Алана даже предположила, что именно из-за этой девушки у футболистов разразился конфликт с водителем ведущей Первого канала.

«Мой «муж» семью променял на *** (девушку легкого поведения), из-за которой и начался весь конфликт с водителем.

Она из Вильнюса», — написала женщина в инстаграме, приложив к посту скриншот с аккаунтом предполагаемой любовницы.

Напомним, из показаний водителя Виталия Соловчука следует, что в его машину села неизвестная девушка (предположительно, ей и оказалась подруга Мамаева из Вильнюса), приняв автомобиль за такси. Водитель в грубой форме указал девушке на дверь, после чего из машины ее забрал Мамаев, а между ним и Соловчуком началась перепалка.

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