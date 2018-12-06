Без Шипулина: Россия бьется за победу в Поклюке. LIVE

«Мы должны понимать, что сейчас идем снизу. Есть позитивные моменты. Нам сразу не обыграть лидеров, каждый спортсмен растет медленно, постепенно. Даша Домрачева не росла скачком. Нойнер – да, тот же Фуркад вышел вверх и сразу выступает. Мы ждем постепенного роста и надеемся, может быть, к концу сезона, на следующий год улучшить состав команды, улучшить форму к Олимпиаде-2022 – это наша основная задача, — обозначил задачи сборной на этот сезон президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

— Нам бы хотелось, чтобы мы вошли в тройку Кубка наций у мужчин и у женщин. Мы были четвертыми, надо сделать шаг вверх. Я очень надеюсь на Логинова, Малышко – это мощные ребята, которые выступали и готовы выступать на Кубке мира».