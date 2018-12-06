Без Шипулина: Россия бьется за победу в Поклюке. LIVE

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Александр Логинов ушел на дистанцию.
У Гараничева пока только 11-й разгон — 10,9 с отставания от Илиева.
Дмитрий Малышко в гонке.
Вот и первый ориентир. Эрик Лессер бежит быстро и четко работает на первом рубеже.
На отметке 2,7 км лидирует пока болгарин Илиев. Но это только самое начало.
Вот и первый российский спортсмен убежал со старта — Евгений Гараничев в игре.
Раскочегаривается гонка, убегают потихоньку спортсмены на дистанцию. Немец Эрик Лессер под четвертым номером уже в борьбе.
Роман Еремин из Казахстана ушел на дистанцию — старт дан!
Сегодня погода в Поклюке просто отличная! Никаких облаков, никакого тумана, видимость прекрасная!
«Мы должны понимать, что сейчас идем снизу. Есть позитивные моменты. Нам сразу не обыграть лидеров, каждый спортсмен растет медленно, постепенно. Даша Домрачева не росла скачком. Нойнер – да, тот же Фуркад вышел вверх и сразу выступает. Мы ждем постепенного роста и надеемся, может быть, к концу сезона, на следующий год улучшить состав команды, улучшить форму к Олимпиаде-2022 – это наша основная задача, — обозначил задачи сборной на этот сезон президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев.
— Нам бы хотелось, чтобы мы вошли в тройку Кубка наций у мужчин и у женщин. Мы были четвертыми, надо сделать шаг вверх. Я очень надеюсь на Логинова, Малышко – это мощные ребята, которые выступали и готовы выступать на Кубке мира».
Всего на дистанцию сегодня уйдут 111 спортсменов, если никто не снимется, конечно. Гонка обещает быть длинной.
За сборную России побегут шестеро спортсменов. По 17-м номером на дистанцию уйдет Евгений Гараничев, 27-м стартует Дмитрий Малышко, 32-й номер у Александра Логинова, Матвей Елисеев — 63-й, Эдуард Латыпов — 74-й, а последним из наших стартует Алексей Слепов — он 94-й.
Напомним, что эта гонка должна была состояться еще вчера, однако была перенесена из-за сильного тумана в Поклюке, мешавшего спортсменам на огневых рубежах. Зато сегодня соревнования должны состояться.
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! В Поклюке проходит индивидуальная гонка мужчин на этапе Кубка мира. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.