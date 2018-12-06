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Без Шипулина: Россия бьется за победу в Поклюке. LIVE

Онлайн-трансляция индивидуальной гонки мужчин на этапе КМ в Поклюке

В словенском городе Поклюка проходит мужская индивидуальная гонка первого этапа Кубка мира по биатлону. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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12:31

Александр Логинов ушел на дистанцию.

12:30

У Гараничева пока только 11-й разгон — 10,9 с отставания от Илиева.

12:29

Дмитрий Малышко в гонке.

12:27

Вот и первый ориентир. Эрик Лессер бежит быстро и четко работает на первом рубеже.

12:25

На отметке 2,7 км лидирует пока болгарин Илиев. Но это только самое начало.

12:23

Вот и первый российский спортсмен убежал со старта — Евгений Гараничев в игре.

12:18

Раскочегаривается гонка, убегают потихоньку спортсмены на дистанцию. Немец Эрик Лессер под четвертым номером уже в борьбе.

12:15

Роман Еремин из Казахстана ушел на дистанцию — старт дан!

12:10

Сегодня погода в Поклюке просто отличная! Никаких облаков, никакого тумана, видимость прекрасная!

12:05

«Мы должны понимать, что сейчас идем снизу. Есть позитивные моменты. Нам сразу не обыграть лидеров, каждый спортсмен растет медленно, постепенно. Даша Домрачева не росла скачком. Нойнер – да, тот же Фуркад вышел вверх и сразу выступает. Мы ждем постепенного роста и надеемся, может быть, к концу сезона, на следующий год улучшить состав команды, улучшить форму к Олимпиаде-2022 – это наша основная задача, — обозначил задачи сборной на этот сезон президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

— Нам бы хотелось, чтобы мы вошли в тройку Кубка наций у мужчин и у женщин. Мы были четвертыми, надо сделать шаг вверх. Я очень надеюсь на Логинова, Малышко – это мощные ребята, которые выступали и готовы выступать на Кубке мира».

12:00

Всего на дистанцию сегодня уйдут 111 спортсменов, если никто не снимется, конечно. Гонка обещает быть длинной.

11:55

За сборную России побегут шестеро спортсменов. По 17-м номером на дистанцию уйдет Евгений Гараничев, 27-м стартует Дмитрий Малышко, 32-й номер у Александра Логинова, Матвей Елисеев — 63-й, Эдуард Латыпов — 74-й, а последним из наших стартует Алексей Слепов — он 94-й.

11:50

Напомним, что эта гонка должна была состояться еще вчера, однако была перенесена из-за сильного тумана в Поклюке, мешавшего спортсменам на огневых рубежах. Зато сегодня соревнования должны состояться.

11:45

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! В Поклюке проходит индивидуальная гонка мужчин на этапе Кубка мира. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.