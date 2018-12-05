Неудавшийся мальчишник: Овечкин «проигрался» в Вегасе

«Вегас» отомстил Овечкину за Кубок Стэнли

«Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина впал в неожиданный игровой кризис: «столичные» проиграли второй матч подряд, причем в обоих случаях команда вела в счете, а затем позволяла сопернику с поразительной легкостью перехватить инициативу.

На этот раз «Кэпс» играли на выезде с «Вегас Голден Найтс» — командой, которую они одолели в финале Кубка Стэнли сезона-2017/18, причем игра проходила на той же памятной арене, где «столичные» впервые подняли над головой этот трофей.

Перед матчем ходило немало разговоров о приятных воспоминаниях, однако после встречи гораздо ярче были свежие впечатления о поражении.

Реклама

«Вашингтон» пропустил уже на третьей минуте — Райан Ривз реализовал большинство, однако, на первый взгляд, гостям удалось успешно справиться со стартовым замешательством. В середине первого периода они сравняли счет усилиями Якуба Враны, а во втором по-настоящему включился в игру Александр Овечкин.

Сначала россиянин в попытке остановить атаку «Вегаса» применил жесткий, но вместе с тем красивый силовой прием на Томаше Носеке.

BIG OVI BOOM pic.twitter.com/m3KKOGxefb — NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) 5 декабря 2018 г.

А затем мгновенно среагировал на удачный отскок шайбы от борта и отправив ее в створ с острейшего угла.

Это позволило «Вашингтону» выйти вперед, а Овечкину — записать на свой счет 20-ю шайбу в 14-м сезоне подряд. До него показывать такую стабильно высокую результативность в НХЛ удавалось только пяти хоккеистам — Мишелю Гуле (в 14 сезонах), Майку Гартнеру (15), а также Яромиру Ягру, Матсу Сундину и Марселю Дионну (все — по 17).

А затем у «Кэпс» случилось внезапное помутнение рассудка. В самом начале заключительного периода они пропустили два гола за 16 секунд и начали уступать в счете 2:3.

Благодаря голевой передаче российского форварда Евгения Кузнецова «столичные», казалось бы, снова вернулись в игру (3:3), но уверенность в своих силах уже была подорвана. В оставшееся время «Вашингтон» пропустил две шайбы от своего бывшего защитника Нейта Шмидта, который до этого ни разу не забивал в нынешнем сезоне.

Поражение со счетом 3:5 — это, конечно, не тот ужас, что случился в прошлом матче с «Анахаймом» («Кэпс» вели 5:1, но в итоги уступили 5:6), однако тоже довольно неприятно.

Тодду Рирдену определенно стоит поработать над мотивационными речами в перерывах матча.

Кучеров эффектно спас «Тампу» в концовке

«Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова одолела «Детройт Ред Уингз» только в серии буллитов: основное время встречи и овертайм завершились с сумасшедшим счетом 5:5.

Любопытно, что российский форвард хранил молчание до самой серии послематчевых бросков — ни голов, ни передач,

хотя в предыдущих 16 матчах против «Детройта» он забросил 16 шайб. Однако в этой встрече «молнии» отыгрывались без помощи своего лидера со счета 0:2, 2:3 и даже 3:5.

Тем не менее, когда Кучерову предоставили возможность исполнить решающий буллит, он был точен. Обошлось без сумасшедшего празднования — россиянин, по своему обыкновению, остался спокоен, в очередной раз принеся своей команде победу.

Малкин выбирается из кризиса

После двух поражений подряд «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина немного пришел в себя и одержал победу над «Колорадо Эвеланш». Причем матч развивался по совершенно безумному сценарию: сначала «пингвины» забросили три шайбы за семь минут и, казалось, сломили соперника, однако затем «лавины» провели в ответ три гола (еще быстрее — за три минуты!) и сравняли счет.

«Питтсбург» принял вызов и отгрузил свою следующую «треху» в ворота «Колорадо» еще более оперативно — за 2 минуты 47 секунд. Самый быстрый хет-трик в истории «Пингвинз» оформил Патрик Хернквист.

Малкин же записал на свой счет гол и результативную передачу. Благодаря этой победе «Питтсбург» оказался на 12-м месте Восточной конференции. Для такого клуба, конечно, слабый результат, но совсем недавно «пингвины» располагались на последней строчке, так что, наверное, уже можно говорить о постепенном выходе из кризиса.

Другие матчи дня:

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Виннипег Джетс» — 1:3,

«Баффало Сэйбрз» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 3:4 (ОТ)

«Коламбус Блю Джекетс» — «Калгари Флэймз» — 6:9

«Флорида Пантерз» — «Бостон Брюинз» — 5:0

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице Национальной хоккейной лиги, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».