«Лиса тащила куртку в зубах»: как погиб игрок «Локомотива»

В деле о трагической смерти футболиста молодежной команды московского «Локомотива» Алексея Ломакина появились новые подробности.

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Предварительной причиной гибели следствие считает переохлаждение: тело юного нападающего было обнаружено на берегу реки в Южном округе Москвы без каких-либо признаков насилия.

Возможно последние минуты жизни Ломакина попали на камеры видеонаблюдения. На записи видно, как юноша идет совершенно один по направлению к реке Городня, время от времени наклоняясь к земле, и явно чувствует себя не лучшим образом. По версии следствия, футболист пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Вскоре игрок упал и исчез из поля зрения, а немного погодя в кадре показался небольшой зверь, который тащил за собой куртку погибшего.

«Лиса несла в зубах куртку Ломакина, это заметили правоохранители, которые после неподалеку натолкнулись на тело самого футболиста», — приводит слова своего источника «РИА Новости».

Поскольку на записи не было видно, чтобы кто-то вступал в конфликт с футболистом или шел за ним следом, в правоохранительных органах предполагают, что произошедшее не являлось убийством.

Напомним, вечером 30 ноября Ломакин уехал на базу «Локомотива», чтобы пройти некоторые медицинские процедуры.

По информации «СЭ», игрок страдал от стрессового перелома плюсневой кости. Ему ввели инъекцию плазмы, и в ближайшие три дня спортсмену требовался лечебный покой — никаких процедур не было запланировано.

Однако футболист не вернулся с лечения 30 ноября, сообщив матери, что останется ночевать на базе.

На следующий день он уже не отвечал на звонки. Мать начала беспокоиться. 2 декабря женщина заметила, что на странице Ломакина в соцсетях стоит статус «онлайн», и снова попыталась дозвониться сыну. Трубку взял таксист — оказалось, что Алексей забыл у него сумку с телефоном. Мужчина сообщил, что с парнем ехал его друг Иван.

Дозвонившись до Ивана, мать Ломакина узнала, что юноши употребляли алкогольные напитки, однако о местонахождении товарища тот ничего сказать не мог, поскольку не помнил, где именно они проводили время.

В ночь со 2 на 3 декабря мать обратилась в полицию.

В разговоре со стражами порядка женщина сообщила, что Алексей иногда принимал капли для лечения глаз, от которых «его поведение становится неадекватным». Этот препарат относится к группе фармацевтических наркотиков и отпускается строго по рецепту, поскольку он может быть использован для получения удовольствия людьми, зависимыми от наркотиков.

В «Локомотиве» заявили, что ничего не знали о проблемах Ломакина с глазами и возможном применении подобного вещества.

«Ни один врач клуба не знал, что Алексей, если верить его маме, применяет этот препарат, —

приводит «СЭ» слова клубного врача «железнодорожников». — Эти капли являются строго учетным препаратом, который продается по рецептам.

Если их использовать использовать интраназально (в нос) или внутривенно, возможны различные нарушения психической сферы. В расположении врачей клуба данного препарата нет, его закупка никогда не производилась, ни одному футболисту клуба препарат в последние годы не назначался».

Принимал ли Ломакин капли в тот день и повлияли ли они как-то на его состояние, в данный момент неизвестно. Следственный комитет продолжает расследование дела. Сообщается, что судмедэксперты не обнаружили признаков насилия, однако окончательно убедиться в причине смерти можно будет только после вскрытия тела.

Ближайший матч «Локомотива» против «Рубина» в рамках Олимп — Кубка России начнется с минуты молчания в память о Ломакине.

Он находился в системе «железнодорожников» с семи лет. В этом сезоне нападающий успел провести только три матча за молодежную команду красно-зеленых.

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