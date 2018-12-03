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«Пострадает не только футбол»: Украине урежут еврокубки

УЕФА запретил проводить матчи в ряде регионов Украины

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наложил вето на проведение матчей в регионах с военным положением. Решение, принятое на основании сложившейся ситуации на Украине, распространяется и на ближайший матч донецкого «Шахтера» против «Лиона» в Лиге чемпионов.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) огласил свое решение по вопросу проведения матчей на Украине. Как гласит официальное заявление генерального секретаря УЕФА Джорджио Маркетти,

УЕФА не будет проводить матчи под своей эгидой на территории тех городов Украины, где было введено военное положение.

Более того, исполком УЕФА также запретил проводить матчи в местах, куда можно добраться только через регион, где введено военное положение.

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В связи с этим игра 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов между донецким «Шахтером» и «Лионом», которая должна состояться 12 декабря, будет перенесена из Харькова в другой город.

«Исполком УЕФА принял решение по проведению матчей в проблемных городах Украины. Ни один матч УЕФА не может проходить на стадионах городов, где действует военное положение. Это связано и с Харьковом, поэтому матч «Шахтер» — «Лион» будет сыгран в другом месте, о котором мы сообщим позднее», — заявил Маркетти.

Это решение, судя по всему, должно устроить соперника «горняков» — «Лион». В руководстве французского клуба некоторое время назад уже выражали обеспокоенность по поводу возможной игры в Харькове.

«Мы пока что не знаем, полетим ли на Украину из-за политической ситуации, которая сложилась в стране. Трудно будет найти самолет, чтобы добраться туда. Решение по проведению матча примет УЕФА», — заявил президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс.

Также существует вероятность, что заключительный еврокубковый матч года на домашнем поле не сможет провести и киевское «Динамо».

13 декабря команда из столицы в 6-м туре группового этапа Лиги Европы должна сыграть против чешского клуба «Яблонец».

«Что касается «Динамо», то Украина же не вся попала под военное положение. Очевидно, что украинские клубы должны играть дома. Мы за это, но мы пока не подтвердим этот матч — решение будет скоро», — заключил генеральный секретарь организации.

Напомним, что 26 ноября Верховная рада Украины приняла закон об утверждении указа президента «О введении военного положения на Украине», согласно которому военное положение сроком на 30 суток было введено в десяти областях Украины: Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской.

Советский и российский тренер Алексей Стрепетов выразил мнение, что УЕФА принял верные меры, введя ограничения на проведение игр в зонах с военным положением.

«Пострадает не только футбол, но и все международные турниры… На данный момент не должны проводиться матчи ни еврокубков, ни Лиги чемпионов, ни тем более игра сборной Украины, — цитирует Стрепетова «Пятый канал».

Из-за политической ситуации на Украине полтавская «Ворскла», принимавшая лондонский «Арсенал» в матче 5-го тура Лиги Европы, была вынуждена проводить игру не в Полтаве, а в Киеве. Встреча состоялась при пустых трибунах и завершилась разгромом украинской команды – 0:3.

Ехать на Украину из-за военного положения побоялся не только «Лион», но и сборная Португалии по мини-футболу, которая должна была играть товарищеские матчи против украинской национальной команды в Запорожье.

Встречи были запланированы на 4 и 5 декабря, однако в Федерации футбола Португалии выразили намерение отказаться от матчей по рекомендации от УЕФА и МИД Португалии.

Военное положение на Украине определенным образом находит отражение и на матчах Украинской премьер-лиги (УПЛ). Так, во время матча 17-го тура между киевским «Арсеналом» с «Карпатами» (1:1) фанаты львовской команды на своей трибуне устроили перфоманс, в ходе которого демонстративно сожгли российский флаг.

Отмечается, что таким образом фанаты львовской команды решили выразить протест и показать свое отношение к случившемуся в Керченском заливе.

«Карпаты» и «Арсенал» никак не отреагировали на эпизод, предпочтя не делать заявлений относительно инцидента.

Напомним, что в 2014 году УЕФА решил из соображений безопасности не допускать встреч российских и украинских команд в еврокубках, а также национальные сборные, разводя их при жеребьевке. Международная организация Sport for all летом 2018 года обратилась в УЕФА с предложением снять запрет, однако оно не было принято во внимание.

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