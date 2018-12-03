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«Был неадекватен после капель»: погиб 18-летний футболист

Тело погибшего футболиста «Локомотива» нашли в Москве на берегу реки

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Ломакин найден мертвым. Как стало известно, тело 18-летнего футболиста было обнаружено спустя два дня после его пропажи. Друг игрока рассказал, что перед исчезновением они употребляли спиртные напитки.

18-летний воспитанник московского «Локомотива» Алексей Ломакин был найден мертвым в Южном округе Москвы. Как информирует ТАСС, тело футболиста было обнаружено спустя два дня после его пропажи.

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Как стало известно Агентству городских новостей «Москва», в полицию Москвы от матери Ломакина Ирины поступило заявление с просьбой установить местонахождения сына. С ее слов, Алексей 30 ноября уехал на медицинские процедуры в ДЦ ФК «Локомотив» и после того, как переночевал там, перестал поддерживать связь. Телефон футболиста вновь оказался доступен только 2 декабря – оказалось, что игрок забыл сумку с личными вещами в такси, где ехал с другом Иваном.

Впоследствии товарищ футболиста рассказал, что они с Ломакиным перед его исчезновением употребляли алкоголь.

Фоторепортаж: Футболист "Локомотива" найден мертвым в Москве

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«Телефон молодого человека появился в сети только 2 декабря. Женщина выяснила, что сын забыл его вместе с рюкзаком в автомобиле такси, водитель которого пояснил ей, что вещи оставил их сын Алексей, ехавший с другом Иваном. Сам Иван в ходе беседы с матерью футболиста пояснил, что они пили спиртные напитки, и он не помнит, где проводили время», — рассказал источник агентства.

В правоохранительных органах заявили, что

тело футболиста было найдено на берегу реки на юге Москвы без признаков насильственной смерти.

«Труп Алексея Ломакина, 2000 года рождения, нашли в ночь на понедельник в Южном округе Москвы на берегу реки. Следов насильственной смерти не обнаружено. Тело направлено на экспертизу, устанавливаются причины смерти. Следственный комитет по Москве начал проверку по данному факту», — заявили в правоохранительных органах ТАСС

На официальном сайте «Локомотива» появилось заявление, в котором клуб подтвердил смерть своего игрока.

«Локомотив» шокирован произошедшей трагедией и приносит соболезнования родным и близким Алексея», — гласит запись пресс-службы «железнодорожников».

Мать футболиста отметила, что ее сын иногда употреблял глазные капли, от которых его поведение становилось «неадекватным».

18-летний Алексей Ломакин является воспитанником «Локомотива». За молодежную команду красно-зеленых он выступал с 22 Февраля 2018. В текущем сезоне молодежного первенства России он провел за «железнодорожников» три матча, в которых отметиться результативными действиями не смог. В общей сложности Ломакин в сезоне-2018/19 провел на поле 89 минут.

Алексей Ломакин родом из футбольной семьи. Его брат Александр также воспитывался в академии «Локомотива». В 2014 году он становился лучшим бомбардиром молодежного первенства, после чего покинул клуб и успел поиграть в «Енисее», португальском клубе «Униан Лейрия», а в 2017 году подписал контракт с «Уралом». С лета 2018 года Александр Ломакин на правах аренды выступает в «Факеле», за который в текущем сезоне провел уже 23 матча.

В сентябре «Локомотив» выпустил интервью с Алексеем Ломакиным, где расспросил футболиста о его жизни, брате, тренировочных сборах.

«Я родился в Москве.

Район Выхино-Жулебино. Район у нас с приключениями.

Выходишь на улицу вечером, и можно сразу получить», — ответил Ломакин на вопрос о том, где он вырос.

Также Алексей рассказал, что в детстве приходил в академию «Локомотива» и наблюдал за тренировками старшего брата. Тогда его заметил один из тренеров и предложил попробовать себя в футболе. Алексей младше Александра на пять лет, но это не мешало быть братьям близкими. По его словам, даже после переезда Александра из Москвы они регулярно переписывались.

«Подавал ему мячи, когда молодежная команда играла в Перово. Он, кстати, тоже выступает на позиции инсайда – получается, я пошел по его стопам. С братом всегда на связи – переписываемся», — говорил Алексей.

Ближайший матч «Локомотива» начнется с минуты молчания в память об Алексее Ломакине.

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