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«Повысим доступность еврокубков»: зачем УЕФА новый турнир

УЕФА утвердил создание третьего еврокубка с 2021 года

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о создании третьего еврокубка. Турнир с рабочим названием Лиге Европы УЕФА-2 впервые состоится в сезоне-2021/24. «Газета.Ru» разбирается в очередной реформе еврокубков и рассказывает, как это отразится на Российской премьер-лиге.

Немного истории

2 декабря на заседании конгресса Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в столице Ирландии Дублине, где ранее прошла жеребьевка отборочного турнира к Евро-2020, отрядившая сборную России в группу к Бельгии и Шотландии, был утвержден новый турнир.

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О том, что организация прорабатывает проект создания третьего еврокубкового турнира, было известно уже достаточно давно, и вот теперь он утвержден.

С сезона-2021/22 в клубном европейском календаре появится вдобавок к Лиге чемпионов и Лиге Европы добавится соревнование, которое пока что получило рабочее название «Лига Европы УЕФА-2», хотя понятно, что оно изменится к моменту запуска.

Три еврокубка уже существовали в футбольном мире Старого света. Так было с 1960 года, когда был создан Кубок обладателей кубков, добавившийся к Кубку чемпионов и Кубку ярмарок, разыгрывавшихся с 1955 года.

Впрочем, официально в системе европейского футбола три еврокубка разыгрывались с сезона-1971/72, когда на смену полуофициальному Кубку ярмарок пришел Кубок УЕФА, и до сезона-1998/99, когда был упразднен Кубок кубков.

Изначально задумывавшийся как второй по престижу турнир – Кубок обладателей кубков – прекратил свое существование, так как утратил это значение и уступил свое место в иерархии Кубку УЕФА.

Новый еврокубок, который будет запущен в 2021 году, четко располагается в системе на третьем месте, так что конфликта интересов не произойдет.

Что такое Лига Европы-2

Создание еще одного клубного европейского международного турнира действительно назревало. С его появлением УЕФА решает сразу несколько задач.

Во-первых, декларируется, что таким образом попасть в еврокубки сможет больше команд из самых разных стран, причем в первую очередь квоты получат менее рейтинговые национальные чемпионаты.

Во-вторых, конечно, речь идет о финансовой стороне вопроса. Третий еврокубок – возможность дополнительно немного подзаработать для УЕФА, но и клубы-участники, пусть и незначительно, но пополнят свои бюджеты за счет нового соревнования.

Образом и подобием новый турнир будет походить на уже имеющиеся еврокубки – квалификация, групповой этап и плей-офф (хотя есть и отличие), а призом триумфатору станет путевка в Лигу Европы на следующий сезон (если, конечно, команда не квалифицируется туда или в Лигу чемпионов через национальный чемпионат).

Формат

Что касается формата, то введение в систему соревнований третьего еврокубка отразится на Лиге Европы. С сезона-2021/22 на групповой стадии в ней будут выступать не 48, а 32 команды.

32 команды будут выступать и в групповой стадии нового турнира, причем победители групп сразу выйдут в 1/8 финала, а вторые места сразятся с третьими командами своих квартетов Лиги Европы.

К слову, УЕФА ничего не сообщил о новой судьбе занявших третьи места в группах Лиги чемпионов команд, но, судя по всему, они также будут играть дополнительный раунд плей-офф с восемью коллективами, закончившими на вторых местах групповой этап Лиги Европы.

Анонсируя соревнование, УЕФА сообщил, что новый турнир предусматривает 141 матч за 15 игровых дней. Точно так же, как в Лиге Европы.

Лига чемпионов по-прежнему будет играться по вторникам и средам, а Лига Европы и новый турнир – по четвергам. УЕФА рассмотрит возможность добавить временную сессию с началом в 16:30 по среднеевропейскому времени для ограниченного количества матчей.

Отныне финалы всех клубных турниров будут проводиться на одной неделе – в среду (новый турнир), четверг (Лига Европы) и субботу (Лига чемпионов).

Что особенно важно, новый турнир гарантирует, что на групповом этапе еврокубков будут представлены по меньшей мере 34 ассоциации (сейчас минимум 26). Лига Европы-2 будет открыта для всех национальных ассоциаций. Все ассоциации сохранят те же суммарные квоты, что сейчас.

«Новый клубный турнир сделает еврокубки более инклюзивными, чем когда-либо прежде. Больше матчей для большего количества клубов, больше ассоциаций на групповых этапах. Турнир вырос из постоянного диалога с клубами через Ассоциацию европейских клубов, — рассказал президент УЕФА Александр Чеферин.

— Все клубы выражали заинтересованность в том, чтобы увеличить шансы на более регулярное участие в еврокубках. Это стало возможным благодаря стратегическому подходу. Результат соответствует задачам УЕФА повышать параллельно уровень и доступность наших клубных турниров».

Что это значит для России

С введением нового еврокубка представительство России в международных клубных турнирах УЕФА не изменится.

Если Российская премьер-лига останется на занимаемом ей сейчас шестом месте в таблице коэффициентов УЕФА, то она также будет делегировать три клуба в Лигу чемпионов (два напрямую, один в квалификацию).

При этом в Лигу Европы будет попадать только одна команда (сразу в групповой этап), а еще две – во второй и третий раунды квалификации нового евротурнира.

Вариант с изначальным увеличением квоты в Лиге Европы возможен только в том случае, если победитель третьего еврокубка квалифицируется в ЛЕ через национальный чемпионат – тогда шестая страна в таблице коэффициентов выставит две команды у группу второго еврокубка и одну в квалификацию третьего.

В целом, изменения не должны сильно отразиться на российских клубах, а новый турнир – возможность получить дополнительные квоты для чемпионатов с низким рейтингом.

Но в то же время очевидно, что уровень соперников в Лиге Европы-2 будет все же пониже, чем в Лиге Европы, так что там будет шанс пройти подальше. Ну и к тому же именно в третий еврокубок будут вылетать команды, не прошедшие квалификацию ЛЕ.

Так что, например, для «Уфы» еврокубковая история не закончилась бы поражением от шотландского «Рейнджерс» в решающем раунде квалификации, существуй третий турнир уже в нынешнем сезоне.

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