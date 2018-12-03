Рекорды против шедевра: «Анахайм» остановил Овечкина и Кузнецова

Курсы валют$ 66.41 (-0.67) 75.47 (-0.75)
Пенсионный советник
Москва: -6°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Россия / Премьер-Лига
14:00
КраснодарУрал
2:0
закончен
16:30
РостовЦСКА
0:0
закончен
19:00
Спартак МЛокомотив М
2:1
закончен
Футбол / Евро-2020
14:00
Жеребьевка отборочного турнира
закончен
Испания / Примера
14:00
БетисРеал Сосьедад
1:0
закончен
18:15
ЖиронаАтлетико М
1:1
закончен
20:30
БарселонаВильярреал
2:0
закончен
22:45
АлавесСевилья
1:1
закончен
Италия / Серия А
14:30
МиланПарма
2:1
закончен
17:00
ФрозинонеКальяри
1:1
закончен
17:00
СассуолоУдинезе
0:0
закончен
17:00
ТориноДженоа
2:1
закончен
20:00
КьевоЛацио
1:1
закончен
22:30
РомаИнтер М
2:2
закончен
Англия / Премьер-лига
15:00
ЧелсиФулхэм
2:0
закончен
17:05
АрсеналТоттенхэм Хотспур
4:2
закончен
19:15
ЛиверпульЭвертон
1:0
закончен
Украина / Премьер-лига
15:00
ЛьвовМариуполь
2:2
закончен
18:00
Шахтёр ДОлимпик Д
2:2
закончен
Франция / Лига 1
17:00
ТулузаДижон
2:2
закончен
19:00
МарсельРеймс
0:0
закончен
19:00
РеннСтрасбург
1:4
закончен
23:00
БордоПСЖ
2:2
закончен
Германия / Бундеслига
17:30
РБ ЛейпцигБоруссия М
2:0
закончен
20:00
Айнтрахт ФВольфсбург
1:2
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
ВитязьДинамо Мн
3:4 (Б)
закончен
17:00
ЙокеритСлован
3:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
23:00
Вашингтон КэпиталзАнахайм Дакс
5:6
закончен
02:00
Нью-Йорк РейнджерсВиннипег Джетс
3:4 (Б)
закончен
03:00
Детройт Ред УингзКолорадо Эвеланш
0:2
закончен
03:00
Монреаль КанадиенсСан-Хосе Шаркс
1:3
закончен
03:00
Чикаго БлэкхоуксКалгари Флэймз
2:3
закончен
06:30
Лос-Анджелес КингзКаролина Харрикейнз
2:0
закончен
НБА / регулярный чемпионат
23:30
Лос-Анджелес ЛейкерсФиникс Санз
120:96
закончен
01:00
Шарлотт ХорнетсНью-Орлеан Пеликанс
109:119
закончен
02:00
Филадельфия СиксерсМемфис Гриззлиз
103:95
закончен
02:00
Майами ХитЮта Джаз
102:100
закончен
03:00
Сан-Антонио СпёрсПортленд Трэйл Блэйзерс
131:118
закончен
03:00
Даллас МавериксЛос-Анджелес Клипперс
114:110
закончен
Россия / Премьер-Лига
19:30
АрсеналЗенит
не начался
Украина / Премьер-лига
18:00
ВорсклаАлександрия
не начался
19:30
Динамо КЧерноморец
не начался
Германия / Бундеслига
22:30
НюрнбергБайер
не начался
Италия / Серия А
22:30
АталантаНаполи
не начался
Испания / Примера
23:00
ЛевантеАтлетик Б
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
14:00
БарысМеталлург Мг
не начался
15:30
СибирьАдмирал
не начался
19:00
Ак БарсСеверсталь
не начался
19:00
ЛокомотивКуньлунь Ред Стар
не начался
19:30
Динамо МАмур
не начался
19:30
ХК СочиЦСКА
не начался
19:30
АвангардСалават Юлаев
не начался
20:00
СпартакДинамо Р
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Нью-Джерси ДэвилзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзБаффало Сэйбрз
не начался
04:30
Даллас СтарзЭдмонтон Ойлерз
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Детройт ПистонсОклахома-Сити Тандер
не начался
03:30
Торонто РэпторсДенвер Наггетс
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксВашингтон Уизардс
не начался
03:30
Бруклин НетсКливленд Кавальерс
не начался
03:30
Атланта ХоуксГолден Стэйт Уорриорз
не начался
04:00
Нью-Орлеан ПеликансЛос-Анджелес Клипперс
не начался
04:00
Миннесота ТимбервулвзХьюстон Рокетс
не начался
Франция / Лига 1
21:00
АмьенМонако
не начался
21:00
НиццаАнже
не начался
23:00
МонпельеЛилль
не начался
Англия / Премьер-лига
22:45
БорнмутХаддерсфилд Таун
не начался
22:45
Брайтон энд Хоув АльбионКристал Пэлас
не начался
22:45
Вест Хэм ЮнайтедКардифф Сити
не начался
23:00
УотфордМанчестер Сити
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
19:30
АвангардТрактор
не начался
19:30
СКАТорпедо
не начался
19:30
Динамо МнНефтехимик
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсКалгари Флэймз
не начался
03:00
Питтсбург ПингвинзКолорадо Эвеланш
не начался
03:00
Нью-Йорк АйлендерсВиннипег Джетс
не начался
03:00
Флорида ПантерзБостон Брюинз
не начался
03:30
Баффало СэйбрзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
03:30
Детройт Ред УингзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
03:30
Монреаль КанадиенсОттава Сенаторз
не начался
06:00
Вегас Голден НайтсВашингтон Кэпиталз
не начался
06:00
Ванкувер КэнаксМиннесота Уайлд
не начался
06:30
Лос-Анджелес КингзАризона Койотс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Индиана ПэйсерсЧикаго Буллз
не начался
03:30
Майами ХитОрландо Мэджик
не начался
04:30
Даллас МавериксПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
05:00
Юта ДжазСан-Антонио Спёрс
не начался
05:00
Финикс СанзСакраменто Кингз
не начался
Хоккей
ЧМ-2018 КХЛ НХЛ Сборная России Еврохоккейтур
Рекорды против шедевра: «Анахайм» остановил Овечкина и Кузнецова

Пас Овечкина и два очка Кузнецова не спасли «Вашингтон» от поражения

Три очка Александра Овечкина и Евгения Кузнецова, забившего шедевральный гол, не помогли «Вашингтону» одержать восьмую победу подряд, Семен Варламов впервые в сезоне отыграл на ноль, продлив впечатляющую серию «Колорадо» с набранными очками, а Илья Ковальчук вновь остался в запасе «Лос-Анджелеса», который наконец выиграл. «Газета.Ru» рассказывает о матчах игрового дня НХЛ.

«Вашингтон Кэпиталз» – «Анахайм Дакс» – 5:6

«Вашингтон» подошел к домашнему матчу против «Анахайма» с впечатляющей серией из семи побед подряд и с вернувшимся в строй после сотрясения мозга Евгением Кузнецовым.

Реклама

Российский центрфорвард уже разжился голевой передачей в первой игре после восстановления против «Нью-Джерси», а во втором матче выступил еще сильнее.

Но начал все Александр Овечкин, который в быстрой контратаке уже на первой минуте матча выскочил вдвоем с Никласом Бэкстремом на одного защитника и вывел шведского центра на пустые ворота.

Для известного своими диспетчерскими талантами Бэкса эта шайба стала 219-й в регулярных чемпионатах НХЛ, и он вышел по этому показателю на четвертое место в клубной истории, обойдя Майка Ридли.

Вскоре Чендлер Стивенсон удвоил перевес хозяев, и хотя капитан «Дакс» Райан Гетцлаф довольно быстро отыграл одну шайбу, статус-кво восстановил Том Уилсон, в роли одного из ассистентов которому выступил Кузнецов.

Другой участник этой голевой комбинации – защитник Джон Карлсон – сделал уже 11-ю передачу в восьми последних играх.

Ну а для основного голкипера гостей Джона Гибсона матч на этом был закончен – его заменил ветеран Райан Миллер.

Вряд ли он сам предполагал, что ему удастся установить в этот день рекорд по победам в НХЛ для голкиперов американского происхождения. Особенно сложно это было представить в начале второго периода, когда Евгений Кузнецов оформил шедевральную шайбу, обманув и защитников, и вратаря.

Более того, когда игра уже перевалила экватор, Ник Дауд совершил пятое взятие ворот «уток», окончательно убив, как казалось, интригу.

Но затем начались чудеса. «Анахайм» смог отыграть две шайбы подряд еще во втором игровом отрезке, а в заключительной трети поединка шведы Понтус Аберг, оформивший дубль, и Хампус Линдхольм поставили все с ног на голову!

6:5 – «Анахайм» становится 19-й командой в истории НХЛ, кому удалось отыграть отставание в четыре шайбы по ходу выездной встречи и выиграть ее в основное время, но при этом «Дакс» стали первым клубом, кто совершил такой камбэк в игре с действующим обладателем Кубка Стэнли.

Ну а предыдущий раз, когда гости отыгрались с «минус четыре» и победили в основное время, случился в 1999 году – «Колорадо» переиграл «Флориду».

Одержанная победа стала для Миллера 374-й в карьере, и он сравнялся по этому показателю с как раз защищавшим в конце 90-х ворота «Флориды» Джоном Ванбисбруком.

Овечкин и Кузнецов, несмотря на поражение, закончили встречу с нейтральным показателем полезности, а капитан еще и нанес шесть бросков в створ ворота «Анахайма».

А вот защитник Дмитрий Орлов стал настоящим антигероем встречи. Он не только закончил поединок с показателем полезности -2, но «утки» к тому же реализовали оба его удаления в третьем периоде, что и сыграло ключевую роль в камбэке.

«Детройт Ред Уингз» – «Колорадо Эвеланш» – 0:2

Сумасшедшую форму набрал «Колорадо», набирающий очки уже в одиннадцати встречах кряду, чего с командой не было с 2007 года, когда «Эвеланш» зарабатывал баллы в таблицу на протяжении 12-ти поединков.

Ну а виктория над «Детройтом» стала для «лавины» и вовсе шестой выездной подряд, и достигнута она была благодаря шайбам лидеров Нэтана Макиннона во втором и Габриэля Ландескуга в третьем периодах.

Но главным героем и первой звездой поединка стал российский голкипер Семен Варламов, отразивший все 24 броска по своим воротам и оформивший первый сухой матч в нынешнем сезоне и 24-й в карьере.

Защитник победителей Никита Задоров за почти 20 минут на льду отметился одним броском в створ и пятью силовыми приемами.

«Лос-Анджелес Кингз» – «Каролина Харрикейнз» – 2:0

Переживающий жестокий кризис «Лос-Анджелес» смог на своем льду обыграть «Каролину», а главным героем поединка стал недавно вернувшийся в строй основной голкипер «Кингз» Джонатан Куик, одержавший первую победу в сезоне и свою 50-ю сухую в НХЛ.

При этом российский форвард «королей» Илья Ковальчук, не набиравший очков на протяжении 11-ти матчей подряд, во второй раз кряду не попал в состав «королей» и наблюдал за игрой из пресс-бокса.

Пока непонятно, какой будет дальнейшая судьба высокооплачиваемого ветерана. Вариантов три: возвращение в состав и успешная игра, обмен в другой клуб лиги или же возвращение в Россию и окончание заокеанской карьеры.

Впрочем, последнее на данный момент маловероятно – Кови не сказал своего последнего слова в сильнейшей лиге мира, где хочет поиграть еще как минимум пару лет.

Накануне клуб из Калифорнии опубликовал на своем официальном сайте сообщение о том, что российский нападающий травмирован и прошел процедуры по поводу повреждения голеностопа, выбыв из строя на три-четыре недели. При этом в список травмированных игрок пока что внесен не был.

Другие матчи

«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Виннипег Джетс» – 3:4 Б
«Чикаго Блэкхоукс» – «Калгари Флэймз» – 2:3
«Монреаль Канадиенз» – «Сан-Хосе Шаркс» – 1:3

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице Национальной хоккейной лиги, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».