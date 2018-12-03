Рекорды против шедевра: «Анахайм» остановил Овечкина и Кузнецова

«Вашингтон Кэпиталз» – «Анахайм Дакс» – 5:6

«Вашингтон» подошел к домашнему матчу против «Анахайма» с впечатляющей серией из семи побед подряд и с вернувшимся в строй после сотрясения мозга Евгением Кузнецовым.

Реклама

Российский центрфорвард уже разжился голевой передачей в первой игре после восстановления против «Нью-Джерси», а во втором матче выступил еще сильнее.

Но начал все Александр Овечкин, который в быстрой контратаке уже на первой минуте матча выскочил вдвоем с Никласом Бэкстремом на одного защитника и вывел шведского центра на пустые ворота.

Для известного своими диспетчерскими талантами Бэкса эта шайба стала 219-й в регулярных чемпионатах НХЛ, и он вышел по этому показателю на четвертое место в клубной истории, обойдя Майка Ридли.

Вскоре Чендлер Стивенсон удвоил перевес хозяев, и хотя капитан «Дакс» Райан Гетцлаф довольно быстро отыграл одну шайбу, статус-кво восстановил Том Уилсон, в роли одного из ассистентов которому выступил Кузнецов.

Другой участник этой голевой комбинации – защитник Джон Карлсон – сделал уже 11-ю передачу в восьми последних играх.

Ну а для основного голкипера гостей Джона Гибсона матч на этом был закончен – его заменил ветеран Райан Миллер.

Вряд ли он сам предполагал, что ему удастся установить в этот день рекорд по победам в НХЛ для голкиперов американского происхождения. Особенно сложно это было представить в начале второго периода, когда Евгений Кузнецов оформил шедевральную шайбу, обманув и защитников, и вратаря.

Более того, когда игра уже перевалила экватор, Ник Дауд совершил пятое взятие ворот «уток», окончательно убив, как казалось, интригу.

Но затем начались чудеса. «Анахайм» смог отыграть две шайбы подряд еще во втором игровом отрезке, а в заключительной трети поединка шведы Понтус Аберг, оформивший дубль, и Хампус Линдхольм поставили все с ног на голову!

6:5 – «Анахайм» становится 19-й командой в истории НХЛ, кому удалось отыграть отставание в четыре шайбы по ходу выездной встречи и выиграть ее в основное время, но при этом «Дакс» стали первым клубом, кто совершил такой камбэк в игре с действующим обладателем Кубка Стэнли.

Ну а предыдущий раз, когда гости отыгрались с «минус четыре» и победили в основное время, случился в 1999 году – «Колорадо» переиграл «Флориду».

Одержанная победа стала для Миллера 374-й в карьере, и он сравнялся по этому показателю с как раз защищавшим в конце 90-х ворота «Флориды» Джоном Ванбисбруком.

Овечкин и Кузнецов, несмотря на поражение, закончили встречу с нейтральным показателем полезности, а капитан еще и нанес шесть бросков в створ ворота «Анахайма».

А вот защитник Дмитрий Орлов стал настоящим антигероем встречи. Он не только закончил поединок с показателем полезности -2, но «утки» к тому же реализовали оба его удаления в третьем периоде, что и сыграло ключевую роль в камбэке.

«Детройт Ред Уингз» – «Колорадо Эвеланш» – 0:2

Сумасшедшую форму набрал «Колорадо», набирающий очки уже в одиннадцати встречах кряду, чего с командой не было с 2007 года, когда «Эвеланш» зарабатывал баллы в таблицу на протяжении 12-ти поединков.

Ну а виктория над «Детройтом» стала для «лавины» и вовсе шестой выездной подряд, и достигнута она была благодаря шайбам лидеров Нэтана Макиннона во втором и Габриэля Ландескуга в третьем периодах.

Но главным героем и первой звездой поединка стал российский голкипер Семен Варламов, отразивший все 24 броска по своим воротам и оформивший первый сухой матч в нынешнем сезоне и 24-й в карьере.

Защитник победителей Никита Задоров за почти 20 минут на льду отметился одним броском в створ и пятью силовыми приемами.

«Лос-Анджелес Кингз» – «Каролина Харрикейнз» – 2:0

Переживающий жестокий кризис «Лос-Анджелес» смог на своем льду обыграть «Каролину», а главным героем поединка стал недавно вернувшийся в строй основной голкипер «Кингз» Джонатан Куик, одержавший первую победу в сезоне и свою 50-ю сухую в НХЛ.

При этом российский форвард «королей» Илья Ковальчук, не набиравший очков на протяжении 11-ти матчей подряд, во второй раз кряду не попал в состав «королей» и наблюдал за игрой из пресс-бокса.

Пока непонятно, какой будет дальнейшая судьба высокооплачиваемого ветерана. Вариантов три: возвращение в состав и успешная игра, обмен в другой клуб лиги или же возвращение в Россию и окончание заокеанской карьеры.

Впрочем, последнее на данный момент маловероятно – Кови не сказал своего последнего слова в сильнейшей лиге мира, где хочет поиграть еще как минимум пару лет.

Накануне клуб из Калифорнии опубликовал на своем официальном сайте сообщение о том, что российский нападающий травмирован и прошел процедуры по поводу повреждения голеностопа, выбыв из строя на три-четыре недели. При этом в список травмированных игрок пока что внесен не был.

Другие матчи

«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Виннипег Джетс» – 3:4 Б

«Чикаго Блэкхоукс» – «Калгари Флэймз» – 2:3

«Монреаль Канадиенз» – «Сан-Хосе Шаркс» – 1:3

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице Национальной хоккейной лиги, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».