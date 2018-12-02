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«Из Карреры сделали идола»: Ещенко против бывшего тренера

«Спартак» обыграл «Локомотив» в 16-м туре РПЛ

Московский «Спартак» одержал трудную победу в 16-м туре РПЛ, обыграв в дерби «Локомотив». Красно-белые заканчивали матч в меньшинстве и к тому же с травмированным голкипером Артемом Ребровым. А утром на официальном сайте красно-белых вышло интервью с защитником Андреем Ещенко, в котором тот сделал несколько выпадов в адрес бывшего наставника команды Массимо Карреры и болельщиков.

Провокационное интервью

Андрей Ещенко был одним из двух футболистов, которых Массимо Каррера за месяц до своей отставки отправил в молодежный состав за лайк под стихотворением актера и спартаковского болельщика Андрея Назарова, призывавшего к увольнению специалиста.

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И хотя вокруг фигуры опытного правого защитника не кипят такие страсти, как по поводу его одноклубника и коллеги по ссылке в дубль капитана «Спартака» Дениса Глушакова, интервью, выпущенное пресс-службой красно-белых в день важной игры выглядит неслучайным и даже провокационным.

К тому же сам разговор с Ещенко получился обстоятельным и весьма острым. По крайней мере, футболист не особенно выбирал выражения и жестко высказался в адрес болельщиков, а также прошелся по бывшему наставнику Массимо Каррере.

В свете последних событий данное интервью выглядит попыткой клуба добиться большей поддержки от лояльных болельщиков красно-белых, а также затянуть на свою сторону сомневающихся.

При этом очевидно, что в глазах значительной части фанатов, не согласных со способом увольнения Карреры, который привел клуб к первому чемпионству за 16 лет, а также не принимающих Глушакова как капитана и вообще игрока «Спартака», данный текст, безусловно, выглядит враждебной акцией.

Впрочем, есть ощущение, что в «Спартаке» на недовольных поставили крест и не желают налаживать с ними отношения. По крайней мере, именно такое впечатление складывается, стоит посмотреть на поведение официальных аккаунтов красно-белых в соцсетях, отправляющих в бан болельщиков сотнями, если не тысячами, по странным поводам — например, после вопроса о порядке сдачи абонемента.

Про Кононова ли

Уже в первой части разговора, озаглавленного «Про Кононова», все, что говорит защитник, можно воспринимать не только как комплименты в адрес нового главного тренера, но и как шпильки в сторону Карреры.

«Первая игра с «Крыльями» показала, что идем на поправку. Результат добыли положительный, игру показали атакующую. Контроль мяча, быстрые комбинационные атаки — все было при нас, — начал Ещенко.

— Стремимся больше держать мяч, играть в короткий и средний пас, прессинговать там же, где потеряли мяч. В принципе, мы и раньше так работали, но сейчас делаем на этом больший акцент. Плюс в тренировках стало больше интенсивности, работаем с меньшими паузами.

Конечно, приятно, что тренер нам доверяет. Другое дело, что это доверие нужно оправдывать каждый день. Доказывать на тренировках свою способность быть в старте».

Про Карреру

Интересно, что на разговор о болельщиках Ещенко вывел разговор с пресс-службой сам.

«Некоторые болельщики почему-то считают, что знают о происходящем в команде лучше, чем футболисты. И на основании слухов позволяют себе всякие выкрики, оскорбления. Но ведь ни один из них не был внутри коллектива! Как они могут о чем-то судить? Впрочем, повторяю: будет результат — будет и другое отношение. Уверен в этом», — отметил защитник.

Дальше в беседе логично возникла тема ссылки футболиста в дубль, где он в том числе рассказал о талантливой спартаковской молодежи и своем обучении на тренерскую лицензию, но все равно в конечном итоге все свелось к решению Карреры.

«Зная всю правду, конечно, было неприятно. Ну, а в целом старался честно выполнять задания тренера. Играл и слева, и справа, и в центре обороны», — поведал Андрей и объяснил, почему он был переведен в молодежку.

«За лайк. Я потом подходил к Каррере, общался, но бесполезно. Он говорил: «Ты должен меня понять. Не могу Глушакова убрать, а тебя оставить».

— [Меня перевели в дубль,] чтобы оправдать решение по Глушаку. Но если у тренера был с ним конфликт, пусть между собой и решали бы. А получилось, что меня в эту историю прицепом затащили. Это, конечно, задело. Почему Каррера не сказал правду сразу?» — возмущается футболист.

«Заслуга тренера в чемпионстве есть, не спорю. Но он же не боксер и не штангист, чтобы выигрывать в одиночку.

Не умаляю роли тренеров в командных видах спорта, но все-таки тренер остается на скамейке, а на поле выходят игроки. И чемпионство полуторагодичной давности было достигнуто не только благодаря тренерскому штабу, но и благодаря игрокам, сотрудникам. Вообще всем, кто имел непосредственное отношение к команде.

И благодаря болельщикам, конечно, тоже. Но что произошло с некоторыми из них потом, для меня до сих пор загадка. Они создали себе идола. Мол, футболисты, руководство клуба — отстой, и только Массимо хороший. И вроде как часть фанатов не понимает, почему он ушел. Да Раньери с «Лестером» раз в тысячу лет выиграл чемпионат Англии!!! А в следующем сезоне вынужден был подать в отставку. И я тогда, честно говоря, не удивился — во всем мире с тренеров спрашивают, когда нет результата. Так было, есть и будет», — подвел итог разговору о бывшем тренере Ещенко.

Про болельщиков

Но больше всего футболист прошелся по болельщикам клуба, несколько раз отметив, что они судят о ситуации в команде, не будучи осведомленными о том, как все обстоит на самом деле, выразив недоумение отсутствию поддержки и даже, можно сказать, пригрозив фанатам.

«Таким тоже отвечаю. Как правило, с иронией, со стебом. Чтобы остудить пыл. Все равно ведь им ничего не докажешь. Смешно читать, как люди на полном серьезе обсуждают, будто ОПГ «Ромашка» снимает тренеров, что мы играем только ради денег, что игрокам наплевать на «Спартак». С чего они все это взяли?! Как они верят, что мы специально проигрывали? Что не хотели попасть в Лигу чемпионов? Такое мнение может быть только у глупых людей», — рассказал Ещенко по поводу своего общения с предъявляющими претензии болельщиками в соцсетях.

«Я-то всегда считал, что тренеры уходят, но независимо от этого болельщики всегда должны быть рядом с командой — и в горе, и в радости. В идеале мы все одна семья. А как получается сейчас? Из-за тех, кто ведется на слухи, кто уже открыто болеет против команды, страдаем не только мы, но и нормальные болельщики, которые приходят нас поддержать,

— заявил Андрей. — Когда мы бьемся, и свои же болельщики поливают грязью… Это неприятно и нечестно. Таким отношением фанаты настраивают команду против себя.

Пусть потом не обижаются, когда никто не будет к ним подходить после матчей. За что их благодарить? За оскорбления? За чудака, который выбежал на поле? Ну, выбежал, молодец. Теперь несколько лет на стадионе не появится.

Мне вообще кажется, что эта истерия подогревается кем-то искусственно. Кому это нужно? Могу только догадываться. К журналистам это, кстати, тоже относится. Пишут так, будто изнутри все знают. Но на самом деле опираются только на слухи. Или осознанно врут, что еще хуже».

Футболист также заверил, что команда полностью поддерживает своего капитана Дениса Глушакова:

«Так и есть. Потому и надпись на баннере была: «Один за всех и все за одного». Мы — команда. Один из нас оказался в сложной ситуации, и мы просто не имеем права «отдавать его на растерзание».

Фото из раздевалки

Что ж, «Спартак» одержал тяжелейшую победу в дерби над «Локомотивом», несмотря на удаление во втором тайме Николая Рассказова, играющего как раз на позиции Ещенко.

Первый гол в матче провел Денис Глушаков, отличившийся впервые в сезоне, а по окончании встречи команда снова выложила совместное радостное фото из раздевалки.

Не заявленный на этот поединок Ещенко тоже присутствовал на снимке, так как спустился после игры поздравить одноклубников.

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