«Где ты, цыпленок?»: Уайлдер защитил пояс без победы

В ночь с 1 по 2 декабря по московскому времени в Лос-Анджелесе состоялся вечер профессионального бокса, в главном поединке которого встретились чемпион мира в супертяжелой весовой категории по версии Всемирного боксерского совета (WBC) американец Деонтей Уайлдер, а также бывший чемпион мира британец Тайсон Фьюри.

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Перед поединком боксеры приняли участие в официальной церемония взвешивания, на которой тяжелее оказался Фьюри.

Британский спортсмен показал вес 116,3 кг, тогда как Уайлдер едва достиг отметки в 96,3 кг.

Во время взвешивания Фьюри вел себя вызывающе, регулярно провоцируя американца на конфликт, однако тот не поддался.

«Страх можно почувствовать, я знаю его запах и знаю, как он выглядит. Я умею распознавать его и делаю это давно. Фьюри напуган. И он должен быть напуган, потому как игры закончились. На кону боя будут наши жизни. Чувствую, что я очень опасен», — цитирует Уайлдера BoxingScene.

Поединок прошел все 12 раундов, которые победителя не выявили — судьи зафиксировали ничью.

Так, один арбитр отдал победу со счетом 115:111 Уайлдеру, который дважды отправил британца в нокдаун, второй же судья присудил «викторию» Фьюри — 114:110. Решающий голос третьего судьи ни одну из сторон не принял — 113:113.

Таким образом, титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC остался у Уайлдера, которым он владеет с 2015 года.

По информации boxingnews24.com,

за прошедший бой оба боксера на двоих получат около $7 млн, из которых $4 млн достанутся Уайлдеру. Помимо основного гонорара спортсменам будет выделен определенный процент от продажи билетов и платных трансляций поединка.

После боя Уайлдер выразил мнение, что именно он заслужил победу, отправив своего оппонента два раза в нокдаун. Также он выразил намерение вновь встретиться на ринге против Фьюри.

«Несомненно, с двумя нокдаунами я выиграл бой. Не думаю, что он контролировал бой. Он не причинил мне вреда. Я был слишком нерешительным. Слишком часто выбрасывал вперед правую руку и слишком форсировал свои удары. Не знаю, будет ли повторный бой, но я хотел бы этого. Мы должны сделать это еще раз», — приводит слова Уайлдера «Би-би-си».

Несмотря на повреждения, Фьюри считает, что он также заслужил победу в поединке. При этом он выразил уважение своему сопернику.

«Я дважды побывал в нокдауне, но я верю, что выиграл этот бой. Мир знает, что я победил.

Надеюсь, заставил вас гордиться после того, как почти три года отсутствовал в ринге. Я показал большое сердце и сумел встать после нокдаунов. Определенно, у нас с Уайлдером будет реванш, могу это сказать на 100%. Мы два великих чемпиона. Я и Уайлдер — лучшие боксеры супертяжелого веса на планете», — цитирует Фьюри RingTV.

Сам же британец достаточно длительный период времени желает сразиться со своим соотечественником Энтони Джошуа, который владеет титулами чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO). Во время флеш-интервью после боя Фьюри вновь вызвал Джошуа на поединок.

«Цыпленок, цыпленок! Джошуа, где ты? Где ты, цыпленок?!» — прокричал 30-летний британец, характерно помахав локтями.

В своей карьере Уайлдер не знает поражений, одержав 40 побед (39 из них — нокаутом) и однажды завершив бой вничью.

Фьюри же вернулся на профессиональный ринг спустя 2,5 года после временной паузы, связанной с проблемами со здоровьем и наркотиками. Перед встречей с Уайлдером британец провел свой крайний поединок против итальянского боксера Франческо Пьянеты, в котором он одержал победу решением судей. В своей карьере он провел 28 поединков, 27 из которых завершились победой Фьюри (19 — нокаутом).

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