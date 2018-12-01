Россия сыграет с Бельгией в отборе на Евро-2020. LIVE

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Россия / Премьер-Лига
14:00
ЕнисейАхмат
1:1
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16:30
ОренбургКрылья Советов
перенесен
19:00
АнжиУфа
0:0
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Испания / Примера
15:00
СельтаУэска
2:0
закончен
18:15
ВальядолидЛеганес
2:4
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20:30
ХетафеЭспаньол
3:0
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22:45
Реал МадридВаленсия
2:0
закончен
Италия / Серия А
17:00
СПАЛЭмполи
2:2
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20:00
ФиорентинаЮвентус
0:3
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СампдорияБолонья
4:1
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Германия / Бундеслига
17:30
Боруссия ДФрайбург
2:0
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ШтутгартАугсбург
1:0
закончен
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ВердерБавария
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Ганновер-96Герта
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ХоффенхаймШальке-04
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Франция / Лига 1
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АнжеКан
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ГенгамНицца
0:0
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22:00
МонакоМонпелье
1:2
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22:00
НимАмьен
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Украина / Премьер-лига
16:00
ДеснаЗаря
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Кристал ПэласБёрнли
2:0
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Хаддерсфилд ТаунБрайтон энд Хоув Альбион
1:2
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18:00
Лестер СитиУотфорд
2:0
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18:00
Манчестер СитиБорнмут
3:1
закончен
18:00
Ньюкасл ЮнайтедВест Хэм Юнайтед
0:3
закончен
20:30
СаутгемптонМанчестер Юнайтед
2:2
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
14:00
БарысАвтомобилист
2:7
закончен
14:30
Салават ЮлаевАдмирал
1:2 (Б)
закончен
15:00
ТракторДинамо Р
1:0
закончен
16:30
ТорпедоДинамо М
2:3
закончен
17:00
АвангардМеталлург Мг
1:2
закончен
17:00
НефтехимикСеверсталь
2:3
закончен
17:00
СпартакЦСКА
3:4
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Оттава СенаторзСан-Хосе Шаркс
6:2
закончен
00:00
Ванкувер КэнаксДаллас Старз
1:2
закончен
03:00
Питтсбург ПингвинзФиладельфия Флайерз
2:4
закончен
03:00
Нью-Йорк АйлендерсКоламбус Блю Джекетс
3:2
закончен
03:00
Нью-Джерси ДэвилзВиннипег Джетс
3:4 (ОТ)
закончен
03:00
Флорида ПантерзТампа-Бэй Лайтнинг
4:5 (ОТ)
закончен
03:00
Монреаль КанадиенсНью-Йорк Рейнджерс
5:2
закончен
03:00
Бостон БрюинзДетройт Ред Уингз
2:4
закончен
03:00
Миннесота УайлдТоронто Мэйпл Лифс
3:5
закончен
04:00
Нэшвилл ПредаторзЧикаго Блэкхоукс
5:2
закончен
04:00
Аризона КойотсСент-Луис Блюз
6:1
закончен
06:00
Эдмонтон ОйлерзВегас Голден Найтс
2:1
закончен
НБА / регулярный чемпионат
01:00
Нью-Йорк НиксМилуоки Бакс
136:134
закончен
03:00
Вашингтон УизардсБруклин Нетс
102:88
закончен
03:00
Детройт ПистонсГолден Стэйт Уорриорз
111:102
закончен
04:00
Миннесота ТимбервулвзБостон Селтикс
109:118
закончен
04:00
Хьюстон РокетсЧикаго Буллз
121:105
закончен
04:00
Кливленд КавальерсТоронто Рэпторс
95:106
закончен
06:00
Сакраменто КингзИндиана Пэйсерс
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КраснодарУрал
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РостовЦСКА
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БарселонаВильярреал
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АлавесСевилья
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Италия / Серия А
14:30
МиланПарма
0:0
1 тайм
17:00
ФрозинонеКальяри
не начался
17:00
СассуолоУдинезе
не начался
17:00
ТориноДженоа
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20:00
КьевоЛацио
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Нью-Йорк РейнджерсВиннипег Джетс
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Детройт Ред УингзКолорадо Эвеланш
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03:00
Монреаль КанадиенсСан-Хосе Шаркс
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03:00
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Филадельфия СиксерсМемфис Гриззлиз
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Сан-Антонио СпёрсПортленд Трэйл Блэйзерс
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03:00
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19:00
ЛокомотивКуньлунь Ред Стар
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19:30
Динамо МАмур
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19:30
ХК СочиЦСКА
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19:30
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20:00
СпартакДинамо Р
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НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Нью-Джерси ДэвилзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзБаффало Сэйбрз
не начался
04:30
Даллас СтарзЭдмонтон Ойлерз
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Детройт ПистонсОклахома-Сити Тандер
не начался
03:30
Торонто РэпторсДенвер Наггетс
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксВашингтон Уизардс
не начался
03:30
Бруклин НетсКливленд Кавальерс
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03:30
Атланта ХоуксГолден Стэйт Уорриорз
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Нью-Орлеан ПеликансЛос-Анджелес Клипперс
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Россия сыграет с Бельгией в отборе на Евро-2020. LIVE

Онлайн-трансляция жеребьевки отбора на чемпионат Европы — 2020

В Дублине проходит жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы — 2020. Сборная России готовится узнать своих соперников. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.
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Трансляция
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14:30

Начинаем разбор третей корзины. Болгария отправляется в группу А, Сербия — в группу В.

14:30

В группе H сыграет команда Исландии. А в группе I — сборная России! С бельгийцами встретимся.

14:29

Сборная Швеции сыграет с Испанией в группе F. Австрия — с командой Польши в группе G.

14:29

Сборная Уэльса попала в группу Е.

14:28

В группу D к Швейцарии отправляется Дания.

14:28

В группе С встретятся Нидерланды и сборная Германии.

14:28

Сборная Украины сыграет с командой Португалии в группе В.

14:27

Отобрали команды из первой корзины. Теперь очередь второй. В группу А к сборной Англии идет команда Чехии.

14:26

Группу К возглавляет сборная Испании.

14:25

Сборная Франции идет в группу H, команда Бельгии — в группу I.

14:25

Сборной Испании достается группа F, команде Польши — группа G.

14:24

В группу Е идет сборная Хорватии.

14:24

Сборной Швейцарии достается группа D.

14:23

Нидерланды отправляются в группу С.

14:23

В группу B идет сборная Португалии.

14:22

Началась жеребьевка. В группу А попадает сборная Англии.

14:20

В церемонии жеребьевки примут участие бывшие футболисты сборной Португалии Нуну Гомеш и Витор Байя, экс-игроки сборной Ирландии Робби Кин и Ронни Уилан. Управляет процессом генеральный секретарь УЕФА Федерико Маркетти.

14:15

Матчи Евро-2020 пройдут в Риме, Мюнхене, Санкт-Петербурге, Баку, Будапеште, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Дублине и в Лондоне.

14:09

На сцену приглашается бывший игрок сборной Португалии Рикарду Карвалью. Принес кубок Европы экс-защитник «Челси» и «Реала».

14:05

По традиции вспоминаем, как прошел прошлый турнир. Напомним, в 2016 году чемпионат Европы прошел во Франции. В финальном матче французская сборная уступила команде Португалии. Единственный мяч в дополнительное время забил ныне нападающий московского «Локомотива» Эдер.

Португалия - Франция 27 Церемония закрытия
Reuters
14:02

Начинается церемония открытия мероприятия. Традиционные ирландские танцы демонстрируют организаторы.

13:55

Жеребьевка проходит в Дублине.

13:51

В финальной стадии все 24 сборные будут поделены на шесть групп по четыре команды в каждой. Команды, занявшие в группах первое и второе место, выходят в 1/8 финала чемпионата. Также в плей-офф проходят четыре лучшие команды, из числа тех, что заняли третьи места в своих группах.

13:50

Изменилась и система отбора на чемпионат. Напрямую на турнир попадут 20 команд: все сборные стран будут подразделены на десять групп. Те, кто займут 1 и 2 места в своей группе, напрямую выходят в финальную стадию Евро-2020. Еще четыре сборные попадут на чемпионат благодаря «Лиге наций».

13:45

Матч открытия чемпионата Европы — 2020 пройдет на Олимпийском стадионе в Риме. Финал состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

13:41

Матчи Евро-2020 примет и Россия: на турнир заявлен стадион в Санкт-Петербурге, на котором пройдет один матч 1/4 финала.

Стадион
РИА Новости
Арена "Санкт-Петербург"
13:40

Напомним, что сам турнир пройдет в 2020 году с 12 июня по 12 июля и будет иметь совершенно новый формат. Помимо того, что, как и на Евро-2016, в финальной стадии примут участие 24 команды, матчи пройдут на 12 стадионах 12 городов 12 национальных ассоциаций УЕФА.

13:35

Само мероприятие начнется в 14:00 мск.

13:30

Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции жеребьевки отборочного турнира на чемпионат Европы — 2020, в котором примет участие сборная России.