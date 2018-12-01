Россия сыграет с Бельгией в отборе на Евро-2020. LIVE

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Начинаем разбор третей корзины. Болгария отправляется в группу А, Сербия — в группу В.
В группе H сыграет команда Исландии. А в группе I — сборная России! С бельгийцами встретимся.
Сборная Швеции сыграет с Испанией в группе F. Австрия — с командой Польши в группе G.
Сборная Уэльса попала в группу Е.
В группу D к Швейцарии отправляется Дания.
В группе С встретятся Нидерланды и сборная Германии.
Сборная Украины сыграет с командой Португалии в группе В.
Отобрали команды из первой корзины. Теперь очередь второй. В группу А к сборной Англии идет команда Чехии.
Группу К возглавляет сборная Испании.
Сборная Франции идет в группу H, команда Бельгии — в группу I.
Сборной Испании достается группа F, команде Польши — группа G.
В группу Е идет сборная Хорватии.
Сборной Швейцарии достается группа D.
Нидерланды отправляются в группу С.
В группу B идет сборная Португалии.
Началась жеребьевка. В группу А попадает сборная Англии.
В церемонии жеребьевки примут участие бывшие футболисты сборной Португалии Нуну Гомеш и Витор Байя, экс-игроки сборной Ирландии Робби Кин и Ронни Уилан. Управляет процессом генеральный секретарь УЕФА Федерико Маркетти.
Матчи Евро-2020 пройдут в Риме, Мюнхене, Санкт-Петербурге, Баку, Будапеште, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Дублине и в Лондоне.
На сцену приглашается бывший игрок сборной Португалии Рикарду Карвалью. Принес кубок Европы экс-защитник «Челси» и «Реала».
По традиции вспоминаем, как прошел прошлый турнир. Напомним, в 2016 году чемпионат Европы прошел во Франции. В финальном матче французская сборная уступила команде Португалии. Единственный мяч в дополнительное время забил ныне нападающий московского «Локомотива» Эдер.
Начинается церемония открытия мероприятия. Традиционные ирландские танцы демонстрируют организаторы.
Жеребьевка проходит в Дублине.
В финальной стадии все 24 сборные будут поделены на шесть групп по четыре команды в каждой. Команды, занявшие в группах первое и второе место, выходят в 1/8 финала чемпионата. Также в плей-офф проходят четыре лучшие команды, из числа тех, что заняли третьи места в своих группах.
Изменилась и система отбора на чемпионат. Напрямую на турнир попадут 20 команд: все сборные стран будут подразделены на десять групп. Те, кто займут 1 и 2 места в своей группе, напрямую выходят в финальную стадию Евро-2020. Еще четыре сборные попадут на чемпионат благодаря «Лиге наций».
Матч открытия чемпионата Европы — 2020 пройдет на Олимпийском стадионе в Риме. Финал состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
Матчи Евро-2020 примет и Россия: на турнир заявлен стадион в Санкт-Петербурге, на котором пройдет один матч 1/4 финала.
Напомним, что сам турнир пройдет в 2020 году с 12 июня по 12 июля и будет иметь совершенно новый формат. Помимо того, что, как и на Евро-2016, в финальной стадии примут участие 24 команды, матчи пройдут на 12 стадионах 12 городов 12 национальных ассоциаций УЕФА.
Само мероприятие начнется в 14:00 мск.
Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции жеребьевки отборочного турнира на чемпионат Европы — 2020, в котором примет участие сборная России.