Россия сыграет с Бельгией в отборе на Евро-2020. LIVE

В финальной стадии все 24 сборные будут поделены на шесть групп по четыре команды в каждой. Команды, занявшие в группах первое и второе место, выходят в 1/8 финала чемпионата. Также в плей-офф проходят четыре лучшие команды, из числа тех, что заняли третьи места в своих группах.