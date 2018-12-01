Преступление и наказание: «Спартак» ответит за фаната

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение открыть дело против московского «Спартака» по итогам матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с австрийским «Рапидом». В середине второго тайма на поле появился болельщик, который подбежал к полузащитнику красно-белых Денису Глушакову и вступил с ним в словесную перепалку.

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В результате конфликта возникла небольшая потасовка, а матч был приостановлен. После того, как фаната увели сотрудники службы безопасности стадиона «Открытие Арена», игра была возобновлена.

«Спартаку» грозит наказание в виде санкций за проникновение болельщика на поле и необеспечение безопасности. Также клуб в очередной раз обвиняется в блокировании лестничных проходов.

В большинстве случаев УЕФА в данной ситуации обходится штрафом в отношении принимающей стороны, а сумма компенсации составляет €5 тыс.

По информации «Чемпионата»,

«Спартак» рассматривает вариант с предъявлением судебного иска выбежавшему на поле болельщику. Сумма иска будет равна сумме денежного штрафа, который будет наложен УЕФА на клуб.

По мнению спортивного комментатора Георгия Черданцева, работавшего на матче «Спартак» — «Рапид», руководство красно-белых не имеет права заставить выплатить штраф фаната, который нарушил регламент соревнований.

«Считая действия «ребенка» абсолютно недопустимыми, замечу, что клуб, который ничего не сделал для того, чтобы погасить конфликт и не допустить эскалации, не может вешать штраф УЕФА на этого парня», — написал Черданцев у себя в твиттере.

5 лет бана на футбол - красная карточка всем желающим сорвать матч. Урок. Но. Считая действия «ребенка» абсолютно недопустимыми, замечу имхо, что клуб, который ничего не сделал для того, чтобы погасить конфликт и не допустить эскалации, не может вешать штраф УЕФА на этого парня. — Георгий Черданцев (@cherdantsev) 30 ноября 2018 г.

При этом похожий случай уже был. В декабре 2017 года БАТЭ обратился с иском в суд против болельщика белорусской команды, который выбежал на поле с клубным флагом во время матча группового этапа Лиги Европы с лондонским «Арсеналом».

Тогда БАТЭ был оштрафован на €5 тыс., а клуб выиграл суд и обязал фаната выплатить штраф.

Сам же болельщик на судебном заседании не присутствовал и находился на территории другой страны. При этом фанат, чья личность была установлена, заявил, что отправился в «одну европейскую страну» на заработки.

«Надеюсь, что суд объективно разберется в обстоятельствах дела, но для меня не будет трагедией, если процесс проиграю. Я уехал именно для того, чтобы заработать деньги на оплату штрафа. Хотя собираюсь их передать напрямую в детский дом. На благотворительность деньги передам сам. Если же борисовчане еще €5 тысяч отсудят, то и эту сумму, думаю, миром найдем. Пусть им будет легче на душе и сердце», — говорил он.

Что касается болельщика «Спартака», то им оказался Мирослав Голунов.

30 ноября суд в Москве вынес ему приговор, назначив правонарушителю административный арест сроком на десять суток. Кроме того болельщику запрещено посещать официальные спортивные соревнования и мероприятия в ближайшие пять лет.

«Столичный суд только что признал Голунова виновным по статье КоАП «Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований» и назначил ему наказание в виде 10 суток административного ареста, а также запретил посещение официальных спортивных мероприятий сроком на пять лет», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Вердикт суда подтвердил и сам болельщик.

Изначально Голунову грозил арест до 15 суток и запрет на посещение спортивных соревнований сроком до семи лет, а также штраф в размере 20 тысяч рублей.

При этом болельщик перед судебным заседанием заявил, что он не имел намерений проявить агрессию по отношению к Глушакову, а лишь намеревался выразить ему свое недовольство в словесной форме.

«Хотел, чтобы Глушакову стало еще более понятно, что в «Спартаке» его не хотят видеть. Он слил Массимо, а ведь именно Каррера привел нас к чемпионству. У Глушакова сейчас не очень хорошо все в жизни, черная полоса. На его месте я бы взял сейчас отпуск, а не боролся за капитанскую повязку и прочие вещи.

Я не планировал его ударить, бежал к нему без агрессии. Просто хотел сказать, что ему не место в «Спартаке». А он в ответ меня ударил в грудь»,

— цитирует Голунова «Чемпионат».

Матч «Спартак» — «Рапид» завершился поражением красно-белых со счетом 1:2. В составе московской команды единственным голом отметился Зе Луиш. В заключительном туре группового этапа Лиги Европы «Спартак» на выезде сыграет с испанским «Вильярреалом». Для выхода в 1/16 финала турнира красно-белым необходимо одержать победу. Игра состоится 13 декабря на стадионе «Эль-Мадригал».

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