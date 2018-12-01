Войти в историю: Овечкин возвращает «Вашингтон» на вершину

«Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 6:3

«Вашингтон», начиная с середины ноября, набрал отличный ход и выдал победную серию в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Продолжилась она и во встрече с «Нью-Джерси». На своем льду столичная команда уверенно переиграла «дьяволов» со счетом 6:3.

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В составе «Кэпиталз» голом и двумя результативными передачами отметился капитан действующих обладателей Кубка Стэнли Александр Овечкин. Кроме того, забросив шайбу под конец третьего периода, российский форвард вновь вписал свое имя в историю НХЛ.

Теперь на счету Овечкина 626 голов в Национальной хоккейной лиге, что является 15-м результатом за всю историю соревнований.

Следующей целью Ови является достижение Дейва Андрейчука, который в своей карьере в НХЛ забросил 640 шайб.

Главным же героем встречи стал Никлас Бекстрем, оформивший хет-трик. Также авторами голов за «Кэпиталз» в матче с «Нью-Джерси» стали Том Уилсон и Андре Бураковски, а еще один российский лидер «Вашингтона» Евгений Кузнецов в своем первом матче после возвращения отметился голевой передачей.

«Калгари Фэймз» — «Лос-Анджелес Кингз» — 4:1

А вот команда Ильи Ковальчука в нынешнем сезоне никак не может подняться со дна турнирной таблицы. В 26 матчах «короли» одержали лишь семь побед. Очередную неудачу «Лос-Анджелес» потерпел и на выезде в Калгари, проиграв местной команде со счетом 1:4.

У «Флэймз» счет в матче уже на 36-й секунде открыл Микаэль Баклунд. Он же уже в концовке встречи оформил дубль. Также голы на свой счет записали Джонни Годров и Шон Монахан.

Единственную шайбу в составе «Кингз» забросил Адриан Кемпе.

К слову о Ковальчуке: в текущем сезоне российскому форварду с трудом находится место в составе, на что жаловался в том числе и наставник «Лос-Анджелеса» Уилли Дежарден.

«Я не думаю, что для него будет трудно пройти через это. У Ильи отличное отношение к делу. Он хочет играть в каждой смене, он первым приходит на тренировку и не держит негатив в голове. Ему будет тяжело найти свою игру. Возможно, это не совсем честно по отношению к нему, потому что сейчас я не использую его самые сильные стороны. В то же время я отвечаю за команду, мне нужно найти место, где он подойдет», — говорил Дежарден после перед победным матчем с «Ванкувер Кэнакс».

При этом на игру с «Калгари» Ковальчук и вовсе остался вне заявки. Причиной стала травма у 35-летнего нападающего.

«Это инфекция, а не травма на льду. Она возникла внезапно, сейчас сложно говорить, сколько понадобится времени на выздоровление», — объяснил состояние Ковальчука главный тренер «Кингз».

С 19 очками «Лос-Анджелес» остается на последнем месте в турнирной таблице лиги.

«Колорадо Эвеланш» — «Сент-Луис Блюз» — 2:3 (ОТ)

Недалеко ушли и хоккеисты «Сент-Луиса», который опережает «Лос-Анджелес» лишь на два очка. Однако прошедший игровой день подарил настоящую сенсацию: «Блюз» на выезде вырвал победу в овертайме в матче с одним из лидеров чемпионата «Колорадо» — 3:2.

Счет открыли как раз гости усилиями российских форвардов Ивана Барбашева и Владимира Тарасенко. Первый здорово отыграл на Джоэла Эдмундсона, ассистировавшего Тарасенко под третий гол в НХЛ подряд.

Преимущество «Сент-Луиса» под конец первого периода увеличил Александр Стин, однако хозяева сумели отыграться благодаря заброшенным шайбам российского защитника «Колорадо» Никиты Задорова и лучшего бомбардира сезона Микко Рантанена.

Судьба встречи решилась в овертайме: защитник «Блюз» Колтон Парайко переиграл Семена Варламова и принес своему клубу восьмую победу в сезоне.

«Флорида Пантерз» — «Баффало Сэйбрз» — 3:2 (ОТ)

«Флорида» в текущем сезоне отчаянно старается попасть в зону плей-офф Восточной конференции. Но получается с переменным успехом: подопечные Боба Бугнера никак не могут выйти на стабильный уровень, чередуя победные серии с проигрышными.

Во встрече с одним из лидеров Востока «Баффало» хозяева сумели дожать фаворитов матча и одержать важнейшую победу в овертайме.

В составе «Флориды» голами отметились российский форвард Евгений Дадонов, а также Джаред Макканн и Александр Барков.

Для россиянина это уже четвертый матч кряду, в котором он записывает на свой счет результативные действия. В текущем сезоне он забросил 13 шайб и отдал 11 передач в 24 играх.

У гостей авторами голов стали Джефф Скиннер и Сэм Райнхарт.

«Каролина Харрикейнз» — «Анахайм Дакс» — 1:2 (ОТ)

В овертайме завершилась еще одна встреча игрового дня «регулярки» НХЛ, в которой «Анахайм» на выезде оказался сильнее «Каролины».

Причем гости по ходу встречи были вынуждены отыгрываться.

Счет в матче открыл российский форвард «Каролины» Андрей Свечников, который забросил свою шестую шайбу в текущем сезоне.

Этот же гол оказался единственным для «ураганов». Менее чем за четыре минуты до финальной сирены гости успели сравнять благодаря усилиям Понтуса Оберга. В овертайме на морально волевых «Анахайм» «вытащил» победу после гола Райана Гецлафа.

Таким образом, «Каролина» осталась на седьмой строчке Востока, а «Анахайм» поднялся на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции.

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