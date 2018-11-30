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«Самый большой позор»: Южная Америка против финала в Мадриде

Ответный матч финала Кубка Либертадорес проведут 9 декабря в Мадриде

Мадрид выбран местом проведения ответного матча финала Кубка Либертадорес между аргентинскими «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт». Однако против поединка в столице Испании выступают и сами клубы, и болельщики команд, и авторитетные люди из мира футбола, например Марадона и Дани Алвес.

Конфедерация футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ) приняла решение выбрать местом ответной встречи за Кубок Либертадорес между столичными аргентинскими «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» Мадрид.

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Матч должен состояться 9 декабря на стадионе «Реала» «Сантьяго Бернабеу», однако данное решение уже вызвало протесты клубов и множество критических отзывов со стороны самых разных представителей футбольного мира.

«Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» являются принципиальнейшими соперниками, а их дерби — едва ли не самыми жаркими во всем футбольном мире. Градус не снижает даже тот факт, что в Аргентине уже несколько лет не на стадион запрещено продавать билеты болельщикам гостей.

В финале главного клубного турнира Южной Америки, аналога европейской Лиги чемпионов, «Бока» и «Ривер» сошлись впервые, и это сразу же сделало финал Кубка Либертадорес в этом году событием мирового масштаба.

В первом поединке на стадионе «Боки» «Ла Бомбонера», перенесенном на день из-за обрушившегося на столицу Аргентины ливня, команды выдали феерический футбол, дважды обменявшись голами — 2:2.

Все должно было решиться в ответном матче 24 ноября, однако болельщики «Ривер Плейт» сорвали встречу.

Они напали в городе на везший на стадион команду соперников автобус, забросав его камнями и разбив стекла. В ответ на это полиция, чтобы разогнать толпу, применила слезоточивый газ.

В итоге футболисты «Бока Хуниорс» пострадали и от попавших некоторым игрокам в глаза осколков, и от газа — по прибытии на стадион многих, в том числе суперзвездного ветерана Карлоса Тевеса, тошнило.

Матч сначала был перенесен на час, затем на сутки, причем игроки «Боки» сообщали, что их заставляет выйти на поле даже специально прилетевший президент Международной футбольной федерации (ФИФА) Джанни Инфантино.

Впрочем, проведение в такой ситуации было бы решением в высшей мере странным, и в итоге матч был перенесен на неопределенный срок, а также в неопределенное место. Было ясно только, что в Буэнос-Айресе игра уже точно не состоится.

В качестве возможного места проведения назывались Бразилия, Парагвай и Уругвай, которые выразили готовность принять аргентинское супердерби у себя.

Также сообщалось, что второй поединок финала Кубка Либертадорес может пройти в Европе, и даже президент России Владимир Путин вроде бы говорил о готовности России принять эту игру.

И все же вариант с Европой казался нереальным и даже абсурдным как минимум из-за расстояния, которое нужно преодолеть командам и их болельщикам (хотя последних как раз, судя по всему, на игру ждут не особо).

Объявление Мадрида местом проведения ответного матча вызвало бурю негодования в футбольном мире, а сами клубы выразили протест.

В «Ривер Плейте» не понимают, почему их домашняя игра должна состояться на другом континенте без какого-либо согласования с клубом, а «Бока» возмущена еще и отсутствием серьезных санкций по отношению к сопернику.

«Ривер Плейт» за поведение своих фанатов был оштрафован всего на $400 тыс., причем сумма будет удержана из спонсорских отчислений за выступление в Кубке Либертадорес. Кроме того, красно-белая команда должна будет провести два домашних поединка в турнире в 2019 году без зрителей.

Для сравнения, когда в 2015 году аналогичным образом провинились фанаты «Боки», клуб получил техническое поражение в матче и дисквалификацию в главном клубном турнре КОНМЕБОЛ на год.

Руководство «Бока Хуниорс» требует дисквалифицировать (хотя бы на следующий сезон) «Ривер Плейт», уже обратилось по этому поводу в суд и не собирается выходить на поле для ответной встречи до конца процесса.

«Что мне делать, если я хочу сводить свою семью на матч? Мне нужно ехать в Мадрид для этого? Не все работают президентами», — цитирует легенду Аргентины и «Бока Хуниорс» Диего Марадону Ole.

— Знаете, сколько это стоит? КОНМЕБОЛ – бедствие для футбола. Они непригодны для этой работы».

Высказался и вроде бы не имеющий отношения к этому событию бразильский защитник французского «ПСЖ» Дани Алвес.

«Решение провести матч «Бока» – «Ривер» вне Южной Америки – это самый большой позор, который я только видел как футболист, как южноамериканец и как человек, который верит, что спорт может жить благодаря страсти, чувствам и особенно уважению, — написал футболист в своем инстаграме.

— Мне кажется, что люди, которые не имеют отношения к произошедшему, не должны платить за плохих парней. Возможно, у них был единственный шанс увидеть матч «Боки» и «Ривера» в финале, но игру переносят в Европу!

Я не имею отношения к этой ситуации, но я как южноамериканский игрок и как любитель футбола и здоровой конкуренции почувствовал, что вправе и даже обязан выразить свое мнение.

Надеюсь, это не сыграет на пользу футболу и не повлияет на уважение тех, кто не имеет к случившемуся никакого отношения. Не надо искоренять грубость, что-то отбирая у этих людей. Это можно сделать, научив их правильным вещам».

Интересно, что Кубок Либертадорес получил свое название в честь освобождения Южной Америки от испанских конкистадоров, и теперь проведение финала турнира в Мадриде в этом контексте выглядит особенно пикантно.

«Бока Хуниорс» является одной из самых титулованных команд Южной Америки. Она выигрывала турнир шесть раз при десяти участиях в финалах, причем последние четыре титула пришлись на 2000-е годы.

Больше трофеев этого турнира только у другого аргентинского клуба — «Индепендьенте» из Авельянеды, который не проиграл ни одного из своих семи финалов, но в последний раз играл там в 1984 году.

На счету «Ривер Плейт» два проигранных решающих противостояния и три завоеванных в последствии титула, причем последний случился совсем недавно — как раз в 2015 году, когда «Бока» схлопотала свою дисквалификацию.

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