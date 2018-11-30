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Биатлон / Российских биатлонистов подозревают в допинге
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Устюгов и Слепцова подозреваются в нарушении антидопинговых правил
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Новый скандал: у Устюгова и Слепцовой нашли допинг. LIVE

Устюгов и Слепцова подозреваются в нарушении антидопинговых правил

Международный союз биатлонистов (IBU) объявил имена четырех россиян, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил. Среди них Евгений Устюгов, Светлана Слепцова, Александр Печенкин и Александр Чернышов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий.
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19:45

Также он подчеркнул, что все спортивные достижения в его карьере были добыты справедливо и без нарушения антидопинговых правил. «Если честно, я бы вообще на это все плюнул, все понятно с этой историей. Я за себя и мои близкие знают, что все мои медали чистые. И понятно, что мы — всего лишь очередная партия отстраненных по каким-то нелепым неспортивным критериям. Но плюнуть не могу, потому что за спиной парни, с которыми мы выиграли эстафету в Сочи. На них плюнуть не имею права. Буду защищаться. Если потребуется, во всех возможных судах. Благо, есть люди, которые всегда нас поддерживали, которые ответили мне, что своих не бросают», — сказал он.

19:40

Также Устюгов говорил, что все допинг-тесты, которые он когда-либо сдавал, давали отрицательный результат.

«Все допинг-теcты за всю мою спортивную карьеру были отрицательными, и все их я сдавал в точном соответствии с правилами. Мне не в чем оправдываться перед ними. А болельщики, я уверен, уже давно все понимают. Стыдно, что WADA использует международные федерации, чтобы решать свои политические вопросы», — сказал биатлонист в эфире «Матч ТВ».

19:30

При этом еще после первого заявления IBU Устюгов заявил, что ничего не знает об обвинениях в свой адрес.

«Пока я ничего не знаю на эту тему. Почему подозрения появились сейчас, спустя четыре года после завершения мной карьеры? Пробы хранятся восемь лет, их имеют право вскрывать в любой момент», — приводит слова биатлониста «Чемпионат».

19:20

Устюгов является двукратным олимпийским чемпионом. Он побеждал в том числе на Играх в Сочи в 2014 году, а в апреле того же года биатлонист объявил о завершении профессиональной карьеры.

В 2018 году WADA открыло против Устюгова дело в связи с подозрениями в нарушении антидопинговых правил на олимипийских играх в Ванкувере и Сочи.

19:10

Примечательно, что всем спортсменам разрешено принять участие в слушаниях в антидопинговом органе IBU.

18:55

Президент IBU Олле Далин заявил, что расследование дел четырех российских биатлонистов завершится через несколько дней.

«Там было очень много работы, реально много. И это не только результаты допинг-тестов, там есть и другие вещи, давайте назовем это материалом. Но могу вам сказать, что расследование завершится через несколько дней и материал будет передан в Независимую антидопинговую комиссию (ADHP). Потом дела будут зарегистрированы там, будут официально названы имена, и начнется процесс», — цитирует главу Международного союза биатлонистов Лайф.

18:45

Примечательно, что IBU предъявил обвинения в нарушении антидопинговых правил четырем россиянам еще в августе этого года. Однако имена биатлонистов не были известны.

18:40

Из всех четырех названных биатлонистах только Печенкин продолжает выступления в настоящее время. 26-летний биатлонист временно отстранен от соревнований.

18:35

Биатлонистам предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил. Они основаны на анализе данных Московской антидопинговой лаборатории, которые был произведен совместно со Всемирным антидопинговым агентством (WADA). По информации IBU, в отношении российских биатлонистов исследованы допинг-пробы, взятые с 2012 по 2015 год. Именно эти пробы фигурируют в докладе главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена. Как сообщает пресс-служба IBU, выводы, предоставленные в докладе Макларена, подтверждаются.

18:30

Как сообщает пресс-служба IBU, среди них числятся Евгений Устюгов, Светлана Слепцова, Александр Печенкин и Александр Чернышов.

18:25

Добрый вечер, уважаемые читатели. Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о четырех россиянах, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий.