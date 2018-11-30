Новый скандал: у Устюгова и Слепцовой нашли допинг. LIVE

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Также он подчеркнул, что все спортивные достижения в его карьере были добыты справедливо и без нарушения антидопинговых правил. «Если честно, я бы вообще на это все плюнул, все понятно с этой историей. Я за себя и мои близкие знают, что все мои медали чистые. И понятно, что мы — всего лишь очередная партия отстраненных по каким-то нелепым неспортивным критериям. Но плюнуть не могу, потому что за спиной парни, с которыми мы выиграли эстафету в Сочи. На них плюнуть не имею права. Буду защищаться. Если потребуется, во всех возможных судах. Благо, есть люди, которые всегда нас поддерживали, которые ответили мне, что своих не бросают», — сказал он.
Также Устюгов говорил, что все допинг-тесты, которые он когда-либо сдавал, давали отрицательный результат.
«Все допинг-теcты за всю мою спортивную карьеру были отрицательными, и все их я сдавал в точном соответствии с правилами. Мне не в чем оправдываться перед ними. А болельщики, я уверен, уже давно все понимают. Стыдно, что WADA использует международные федерации, чтобы решать свои политические вопросы», — сказал биатлонист в эфире «Матч ТВ».
При этом еще после первого заявления IBU Устюгов заявил, что ничего не знает об обвинениях в свой адрес.
«Пока я ничего не знаю на эту тему. Почему подозрения появились сейчас, спустя четыре года после завершения мной карьеры? Пробы хранятся восемь лет, их имеют право вскрывать в любой момент», — приводит слова биатлониста «Чемпионат».
Устюгов является двукратным олимпийским чемпионом. Он побеждал в том числе на Играх в Сочи в 2014 году, а в апреле того же года биатлонист объявил о завершении профессиональной карьеры.
В 2018 году WADA открыло против Устюгова дело в связи с подозрениями в нарушении антидопинговых правил на олимипийских играх в Ванкувере и Сочи.
Примечательно, что всем спортсменам разрешено принять участие в слушаниях в антидопинговом органе IBU.
Президент IBU Олле Далин заявил, что расследование дел четырех российских биатлонистов завершится через несколько дней.
«Там было очень много работы, реально много. И это не только результаты допинг-тестов, там есть и другие вещи, давайте назовем это материалом. Но могу вам сказать, что расследование завершится через несколько дней и материал будет передан в Независимую антидопинговую комиссию (ADHP). Потом дела будут зарегистрированы там, будут официально названы имена, и начнется процесс», — цитирует главу Международного союза биатлонистов Лайф.
Примечательно, что IBU предъявил обвинения в нарушении антидопинговых правил четырем россиянам еще в августе этого года. Однако имена биатлонистов не были известны.
Из всех четырех названных биатлонистах только Печенкин продолжает выступления в настоящее время. 26-летний биатлонист временно отстранен от соревнований.
Биатлонистам предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил. Они основаны на анализе данных Московской антидопинговой лаборатории, которые был произведен совместно со Всемирным антидопинговым агентством (WADA). По информации IBU, в отношении российских биатлонистов исследованы допинг-пробы, взятые с 2012 по 2015 год. Именно эти пробы фигурируют в докладе главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена. Как сообщает пресс-служба IBU, выводы, предоставленные в докладе Макларена, подтверждаются.
Как сообщает пресс-служба IBU, среди них числятся Евгений Устюгов, Светлана Слепцова, Александр Печенкин и Александр Чернышов.
Добрый вечер, уважаемые читатели. Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о четырех россиянах, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий.