Новый скандал: у Устюгова и Слепцовой нашли допинг. LIVE

Также Устюгов говорил, что все допинг-тесты, которые он когда-либо сдавал, давали отрицательный результат.

«Все допинг-теcты за всю мою спортивную карьеру были отрицательными, и все их я сдавал в точном соответствии с правилами. Мне не в чем оправдываться перед ними. А болельщики, я уверен, уже давно все понимают. Стыдно, что WADA использует международные федерации, чтобы решать свои политические вопросы», — сказал биатлонист в эфире «Матч ТВ».