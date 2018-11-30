Провал наших: кому не светит плей-офф Лиги Европы

ЦСКА нужны очки в Мадриде

Московский ЦСКА в минувшем еврокубковом туре уступил дома чешкой «Виктории» со счетом 1:2. Эта неудача очень больно отразилась на перспективах армейского клуба. Если до поединка в «Лужниках» российская команда сохраняла шансы даже на попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов, то теперь, скорее всего, займет лишь четвертое место в квартете.

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Для того, чтобы занять третью строчку, которая дает право на участие в 1/16 финала Лиге Европы, столичному клубу нужно в последнем туре на выезде обыгрывать мадридский «Реал» и надеяться, что «Рома» не проиграет в Чехии. Если итальянский клуб одержит победу над «Викторией», то ЦСКА устроит ничья на «Сантьяго Бернабеу».

Получается, что брать очки на поле действующего обладателя Лиги чемпионов — условие обязательное.

«Локомотив» обрел надежду

Команда Юрия Семина начала свою лигочемпионскую кампанию из рук вон плохо. Четыре поражения из четырех на старте турнира и разница мячей 2:11 в группе без явных грандов — настоящий провал. Однако в пятом туре «Локо» неожиданно порадовал своих болельщиков. В домашнем матче против турецкого «Галатасарая» действующий чемпион России одержал уверенную победу со счетом 2:0. Причем, забить хозяева могли гораздо больше.

После этого неожиданного успеха москвичи с тремя очками стали претендовать на Лигу Европы.

Для того, чтобы выйти в 1/16 финала второго по значимости клубного турнира Старого Света, «Локомотиву» надо в последнем турнире обыгрывать «Шальке» на выезде и надеяться, что «Галатасарай» дома не победит «Порту».

Немецкие и португальские клубы уже обеспечили себе участие в 1/8 финала Лиги чемпионов, что, вероятно немного поможет российской и турецком командам, которые разыгрывают третью строчку.

«Спартаку» просто нужно победить

Московский «Спартак» в пятом туре Лиги Европы неожиданно проиграл австрийскому «Рапиду» на родном стадионе со счетом 1:2. Эта неудача сильно осложнила турнирное положение красно-белых.

Однако, в отличие от других столичных клубов, в последнем туре «гладиаторы» будут зависеть только от себя. Для того, чтобы пробиться в 1/16 финала турнира, им необходимо обыграть испанский «Вильярреал» на выезде.

Задача сложная, но соперник и не такой грозный, как, например, у ЦСКА. От параллельного матча «Рапида» и шотландского «Рейнджерс» судьба «Спартака» зависеть не будет.

«Зенит» вышел в плей-офф с первого места

Питерский «Зенит» — единственная российская команда, которая пока обошлась без поражений в групповом этапе еврокубков. На счету сине-бело-голубых три победы и две ничьих. В пятом туре сине-бело-голубые обыграли дома датский «Копенгаген».

После этого успеха питерский клуб досрочно обеспечил себе первое место в группе. У «Зенита» 11 очков, у идущей второй чешской «Славии» — только семь.

Встреча с пражским коллективом для команды Сергея Семака в шестом туре не будет иметь турнирного значения.

«Севилья» испортила жизнь «Краснодару»

«Краснодар» в пятом туре Лиги Европы заставил понервничать своих болельщиков. Российский клуб дома уступал явному аутсайдеру группы — турецкому «Акхисару», однако сумел переломить ход встречи и добиться победы со счетом 2:1.

«Быки» набрали 12 очков — больше, чем любой другой российский клуб, однако все равно не обеспечили себе участие в плей-офф.

После поражения испанской «Севильи» от бельгийского «Стандарда» (0:1) оба клуба набрали по девять очков. И теперь, если в последнем туре «быки» проиграют «Севилье», а бельгийцы обыграют «Акхисар», то у трех команд будет по 12 очков и судьбу двух путевок в плей-офф решит разница мячей. Но до такого лучше не доводить.

Последний тур группового этапа еврокубков для российских клубов

11 декабря. Лига чемпионов. Группа D. «Шальке» — «Локомотив». 20:55 мск

12 декабря. Лига чемпионов. Группа G. «Реал Мадрид» — ЦСКА. 20:55 мск

13 декабря. Лига Европы. Группа G. «Вильярреал» — «Спартак». 20:55 мск

13 декабря. Лига Европы. Группа J. «Севилья» — «Краснодар». 20:55 мск

13 декабря. Лига Европы. Группа D. «Славия» — «Зенит». 23:00 мск

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