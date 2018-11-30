«Глушаков ударил первым — он совсем не похож на капитана»

«Огорчены поражением, вели 1:0 и пропустили два гола после перерыва. Много было ошибок в передачах, ошибок позиционных, в отборе мяча. Нам хотелось бы, чтобы команда играла выше в атаке, агрессивнее проводила игру на половине поля соперника, — рассказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Спартака» Олег Кононов.

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— Нам не удалось владеть мячом больше, чем соперник. Очень хотелось бы создавать голевые моменты, их было мало. То, что дали сопернику играть на равных после гола, нас не устраивает, и ребята это прекрасно понимают.

Вся игра меня не устраивала. Проиграли из-за плохой игры. Если не было игры, то нет и результата.

«Рапид» очень хорошо играл, активен был на протяжении всех 90 минут. Не случайно, что победный гол был забит в самой концовке. Мы играли дома и хотели бы видеть больше ярких атак и голевых моментов. Пропустили два гола, не припомню, чтобы «Рапид» создал что-то еще.

«Рапид» уничтожил «Спартак»? Я бы поспорил на счет «уничтожения», этого не было. Это футбол, сейчас любой может выиграть у топ-клуба. Самое главное – не смотреть, с кем ты играешь.

Надо играть в тот футбол, который ты хочешь и к какому стремишься. А кто будет играть в футбол – «Рапид» или «Барселона» – неважно, надо уважать любого. Игра была ничейной. Немного нужно опуститься на землю, между чемпионатами России и Австрии нет большой пропасти».

Конечно, не обошлось на пресс-конференции без вопросов об инциденте с выбежавшим и имевшим стычку с Денисом Глушаковым болельщиком.

«Есть определенные вещи, которые касаются только команды и клуба. Если команда выбирает капитана, значит, она ему доверяет, значит, она хочет, чтобы этот капитан был тем связующим звеном между руководством и командой. Значит, команда видит его личные качества, — заявил новый наставник красно-белых.

— Сегодня был такой инцидент, завтра он может быть с другим игроком или работником клуба или тренером. Мы также будем, как вы говорите, вести себя? Или нет? Мне понравилась реакция самих футболистов. Всех».

В то же время Кононов не исключил, что этот эпизод повлиял на результат всего матча.

«Видите, имело место выбегание болельщика, была провокация со стороны этого парня. Бесследно она не сказалась. Мы пропустили голы после этого инцидента», — отметил специалист.

Со своим наставником в этом плане не согласился полузащитник Софьян Ханни, который был заменен еще при победном для красно-белых счете.

«Не в первый раз я вижу болельщика на поле. Так что тут ничего удивительного. Мы просто хотели защитить нашего игрока. Это не повлияло на результат — мы профессионалы, так что собрались и продолжили играть, — цитирует алжирца Sport24.

— Повлияло ли на Глушакова? Лучше спросите у него. Единственное, что хочу сказать фанатам: поддерживайте нас, будьте с нами, с каждым игроком команды. Давайте работать вместе».

Куда категоричнее выступил в микст-зоне бразильский форвард красно-белых Луис Адриано, которого цитирует «Спорт-Экспресс».

«Это просто неуважение со стороны болельщика. Он зачем-то выбежал, хотел подраться с игроком той команды, которую поддерживает.

Надеюсь, этот парень больше не сможет приходить на наш стадион»,

— заявил нападающий.

Центральный защитник «Спартака» и сборной России Илья Кутепов был после игры привычно флегматичен, даже оценивая эпизод с выбежавшим фанатом.

«Эпизод с атакой фаната на игру не повлиял. Не будем никого осуждать, но это некрасиво. Вспышка, которой не должно было быть, — рассказал Илья.

— Психологическое состояние Глушакова отличное. Он человек опытный. Собаку съел. Профессионал. Не обращает на все это внимания.5

Также Кутепов высказался по поводу результата встречи, назвав поражение «из ряда вон выходящим».

«Сами пока не можем объяснить. Завтра нужно будет разобрать все это, посмотреть конкретно, сделать выводы и поработать над ошибками. Случившееся сегодня – что-то из ряда вон выходящее», — поведал защитник.

«Спорт-Экспресс» добился после матча комментария и того самого болельщика, Мирослава Голунова, оказавшегося на поле и пообщавшегося с капитаном «Спартака», которого фанаты не хотят видеть в клубе.

«Я действительно низко сидел. Знающему человеку попасть на поле было несложно. Хотел ему сказать: «Глушаков, тебе не место в «Спартаке»! Уходи отсюда!» — начал болельщик.

Также он отметил, что Глушаков нанес ему удар, хотя был не единственным из спартаковцев, кто это сделал.

«Получается, да, он меня рукой прямо ударил. После этого пара ударов было, не знаю, кто еще их наносил.

Глушаков ударил первым, поэтому, я думаю, не стоит ему находиться в «Спартаке». Нет, на капитана он сейчас совсем не похож! Он взял и в грудь меня ударил».

Ответил Голунов и на обвинения в том, что красно-белые потерпели поражение из-за его акции.

«Я пока не могу ответить в социальных сетях, потому что нахожусь в полиции. Знаю, что 1:2 мы проиграли. Можно скинуть все это на меня. Вот, появился человек, на кого можно все скинуть, это лучший аргумент будет: «Подорвал командный дух», — отметил фанат.

— Но я не вижу в этой ситуации ничего такого. Ну выбежал и выбежал болельщик на поле. Можно было и дальше спокойно продолжать игру».

«Я доволен игрой и результатом, активностью нашей команды. Победа получилась заслуженной. Ребята наградили себя этой победой. Мы были активнее и заслужили этот результат, хоть и вырвали победу только в самой концовке, — рассказал на пресс-конференции после матча главный тренер австрийцев Дитмар Кюбауэр.

— Когда результат 2:1, и команда показывает хорошую игру, настроение иное. Сегодня можно было почувствовать менталитет «Рапида». Команда до последнего верила, что может завоевать победу».

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