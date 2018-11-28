«Право на глупое мнение»: как Карлсен сохранил корону

Завершился решающий день матча за звание чемпиона мира по шахматам между Магнусом Карлсеном и Фабиано Каруаной. Ажиотаж перед тай-брейком был огромный. Уже за час до начала игры все места в пресс-центре были заняты, и организаторам пришлось срочно оборудовать дополнительную комнату для журналистов, которых в этот раз пришло практически в два раза больше чем обычно.

В выставочный зал «Колледж» в Лондоне прибыли президент ФИДЕ Аркадий Дворкович, все без исключения организаторы матча и бывший претендент Сергей Карякин с женой и ребенком. Заметить было его очень сложно, так как на публике российский гроссмейстер почти не появлялся.

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Несмотря на большое напряжение, соперники выглядели перед стартом вполне расслаблено, хотя Карлсен периодически выражал недовольство заметным присутствием официальных лиц, приглашенных на первый ход первой партии. Но это было протокольное мероприятие, которое случается каждый раз, и такое поведение Магнуса даже никого не удивило, так как эксцентричность чемпиона мира может проявиться в любой момент.

Первая схватка началась в пользу норвежца, который уже после шестого хода заставил Каруану надолго задуматься, что в формате быстрых шахмат очень важно. Однако американец твердо знал, что он делал. Потратив более трех минут на раздумья, Каруана затем стал играть значительно быстрее и к середине партии отыграл отставание во времени.

В какой-то момент показалось, что претендент получил хотя бы психологический перевес, но Магнус себе не изменил и снова заставил Каруану потерять время — на этот раз уже пять минут.

На доске сложилась критическая ситуация, в которой чемпион мира мог создать себе решающее преимущество, однако сыграл излишне осторожно и, хоть и сохранил инициативу, но она не была определяющей. Тем не менее, именно в подобные моменты Магнус обычно проявляет себя с лучшей стороны. И если у него ни разу не получилось реализовать любой перевес в классическом формате, то в быстрых шахматах — в ситуации обоюдного цейтнота — равных ему практически нет, что он блестяще доказал в этот день.

Нельзя сказать, что норвежец сыграл идеально точно, однако в коротком формате Каруана стал допускать ошибки, что и привело к поражению претендента в первой же партии.

Американец оказался в крайне тяжелом положении — нужно было не только не проиграть, но и попытаться выиграть минимум одну партию из трех, чтобы перевести тай-брейк в блиц. Насколько это тяжело сделать против Карлсена, знают все гроссмейстеры, любители и болельщики.

Магнус оказался в своей стихии. Во второй партии, играя белыми, Каруана пошел ва-банк — быстро создал проходную пешку, довел ее до шестой горизонтали, но забыл сделать одну важную вещь — рокироваться. Этим и воспользовался норвежец, который буквально создан для таких моментов. Карлсен нисколько не испугался атакующего порыва и методично уничтожил излишне рискующего соперника, заставив его признать свое поражение уже после 28-го хода.

Стало очевидно, что матч закончится победой Карлсена, так как единственным вариант, при котором еще можно было продолжить борьбу, заключался в победе Каруаны в обеих оставшихся партиях, что невозможно было представить даже в самом страшном сне.

Само собой, американец не терял надежду и постарался вовлечь Магнуса в позиционные осложнения в середине третьей партии. Он максимально избегал разменов, чтобы не упрощать позицию, централизовал свои фигуры и постарался предложить сопернику нестандартные варианты развития, отойдя от теоретической базы. Однако чемпион мира нашел вариант, при котором разменял все ладьи и по одной легкой фигуре, а затем еще больше упростил позицию. Каруана занервничал сильнее и наделал кучу ошибок, что привело к очередному поражению.

Магнус Карлсен в третий раз подряд защитил титул чемпиона мира по шахматам и еще как минимум на два года сохранит корону у себя.

На пресс-конференции Карлсен и Каруана получили очень теплый прием от журналистов и публики, однако недовольство от 12 ничьих подряд все равно витало, и шахматисты не избежали вопросов на эту тему.

Магнус с честью выбрался из щекотливого положения, заявив, что Каруана невероятно силен в «классике». Более того, норвежец признал, что последние два года играл не лучшим образом, однако в эти дни продемонстрировал приличную игру. Карлсен также отметил, что «знает, как развиваться дальше, и какие аспекты игры улучшить».

Прозвучал и провокационный вопрос о том, что на днях Магнуса сильно критиковали экс-чемпионы мира Гарри Каспаров и Владимир Крамник за ничью в 12-й партии. Но норвежец не стушевался и ответил достаточно резко:

«Конечно, в 12-й партии я упустил несколько лучших ходов. Но сейчас я доволен, что победил, и считаю, что принял правильное решение. Что касается критики в мою сторону, то каждый имеет право на свое глупое мнение».

Тем не менее, ход матча нельзя назвать полностью удовлетворительным, так как болельщики соскучились по результативным партиям, и матч Карякина с Карлсеном уже рассматривается, как крайне интересный, хотя в нем десять партий завершились вничью. В проведении матча за шахматную корону назрели изменения, но пока никто не может предложить действенного пути к решения возникшей проблемы.

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