«Важная встреча»: зачем эксперты WADA прилетели в Москву

Эксперты Всемирного антидопиногового агентства (WADA) в Москву для переговоров по возможности получения доступа к данным московской антидопинговой лаборатории и посетили саму лабораторию.

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«Мы рады быть здесь, в России, для проведения столь важной встречи. Мы считаем, что добились определенного прогресса в переговорах с российскими властями, — цитирует Washington Post исполнительного директора WADA по науке и международному сотрудничеству Оливье Рабина.

На данный момент у нас нет доступа к данным лаборатории. Мы здесь для обсуждения с российскими коллегами деталей визита, который состоится в декабре».

Предоставление доступа в московскую антидопинговую лабораторию является одним из критериев восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в правах в системе WADA.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил Олимпийский комитет России (ОКР) в правах 28 февраля, по окончании зимних Олимпийских Игр в южнокорейском Пхенчхане, а 21 сентября,

спустя три года фактической изоляции WADA восстановило в правах и РУСАДА.

Это решение было подвергнуто большой критике на Западе, особенно активно возмущался глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт.

При этом процедура допуска представителей Всемирного антидопингового агенства в московскую лабораторию не была конкретизирована, однако ранее в WADA заявляли, что это должно произойти до конца 2018 года, иначе РУСАДА вновь будет лишено аккредитации.

В этом случае российские спортсмены вообще потеряют возможность тестирования на допинг на территории своей страны.

Если раньше, во время отстранения РУСАДА, эту процедуру в России проводили авторизованные иностранные антидопинговые агентства, в частности британское, то при повторном отстранении это уже будет невозможно.

Впрочем, нынешний визит представителей WADA в Москву как раз и осуществляется ради переговоров о предоставлении им доступа к базе данных московской лаборатории в декабре.

В то же время Джим Уолден, адвокат бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, ныне информатора МОК и WADA, живущего в США под действием программы по защите свидетелей, уже публично поставил под сомнение эффективность этого визита.

«Я бы сказал, что вероятность того, что Россия предоставит доступ к резервным базам данных, которые использовались в Сочи-2014, равна нулю. Главный вопрос: что будет делать WADA, когда Россия откажет в доступе? — цитирует Уолдена Washington Post.

— Если WADA вновь капитулирует, мир будет знать, что Россия добилась успеха в убийстве антидопинга.

Думаю, если российская сторона и предоставит WADA какие-либо данные, это наверняка будет подделка».

Позиция Уолдена не нова. Юрист постоянно выступает с критикой России и уже возмущался в сентябре решением восстановить РУСАДА в правах.

«Решение WADA по РУСАДА – величайшее предательство чистых атлетов в истории олимпийского спорта.

США зря тратят деньги, продолжая финансировать WADA, раз те просто не способны наказать Россию за государственную допинговую систему, — говорил тогда Уолден.

— Единственный способ остановить поток российской коррупции – это принятие конгрессом США антидопингового закона Родченкова, который позволит Департаменту юстиции США отправлять всех допингистов за решетку, где им самое место».

Что касается российской стороны, то для нее критично важно сохранить легальность РУСАДА не только ради возможности тестирования в стране отечественных спортсменов.

В кодексе WADA существует пункт о запрете проведения международных соревнований в странах без аккредитованной антидопинговой лаборатории, хотя до сих пор он применялся международными спортивными федерациями далеко не всегда.

Кроме того, если РУСАДА вдруг вновь будет лишено аккредитации, это ударит и по ОКР, и по российским федерациям по видам спорта, находящимся в не самом устойчивом положении, например, по отстраненному Союзу биатлонистов России (СБР). Так что есть все основания предполагать — ноябрьские переговоры пройдут успешно.