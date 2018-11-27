«Иуда, проваливай из «Спартака»: за что ненавидят Глушакова

Открытый конфликт

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков является сейчас, пожалуй, одним из самых обсуждаемых и главных лиц клуба. И не столько потому что он — капитан, который по своей сути должен быть представителем всей команды, ответственным за все то, что происходит внутри ее. За последний месяц 31-летний полузащитник попал под мощнейшую обструкцию со стороны болельщиков красно-белых: Глушакова требуют лишить капитанской повязки, отстранить от команды или же вовсе покинуть «Спартак».

Футболиста обвиняют в «нарушении основных спортивных принципов и ненадлежащим исполнением роли капитана команды». По крайней мере с таким заявлением выступило главное фанатское объединение красно-белых «Фратрия» в конце октября этого года.

Реклама

Спустя месяц «Фратрия» вновь открыто высказалась о Глушакове, подробно описав свое отношение к нему. В частности, в своем заявлении фанаты выразили мнение, что футболист откровенно саботировал указания тогдашнего главного тренера команды Массимо Карреру, а также устраивал сговор против итальянца вместе с другими игроками и сотрудниками клуба.

«На всех публичных мероприятиях и событиях Глушаков рассказывал о том, что именно его вклад в победу в чемпионате является основным, а Массимо Каррера — не более чем «физрук». При этом после сезона Каррера объективно оценивал игру Дениса и пообещал его выпускать на поле в том случае, если он будет лучшим на своей позиции. К сожалению, Глушаков стал добиваться места в основе не спортивными принципами, а интригами внутри команды, в чем ему помогал Роман Пилипчук, желавший занять место Карреры», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Фратрии».

К более конкретным деталям фанаты привлекли так называемые выборы капитана команды. Так, в заявлении отмечается, что большинство игроков основы «Спартака» хотели видеть в лице капитана вовсе не Глушакова, а Георгия Джикию, тогда как сам Денис «подговаривал голосовать за себя» молодых футболистов из фарм-клуба.

«За Глушакова было отдано 14 голосов, из которых только два принадлежали игрокам главной команды. Остальные голоса Глушаков получил от игроков «Спартака-2», которых он подговаривал голосовать за себя. За Георгия Джикию, к примеру, было отдано семь голосов игроков первой команды. Факт сам по себе красноречивый», — заявили во «Фратрии».

Подобное поведение Глушакова фанаты сочли за «отправную точку» в том, что 31-летний полузащитник, по их словам,

поставил себя выше клуба и командных задач в угоду личным интересам, таким образом нарушив главный посыл одного из основателей «Спартака» Николая Старостина — «Люби «Спартак» в себе, а не себя в «Спартаке».

Сам же Глушаков предпочитает не выходить на связь ни с журналистами, ни с болельщиками и вообще закрылся от всего, что происходит за пределами футбольного поля, чем, пожалуй, только усугубляет ситуацию.

С чего все началось

Критиковать Глушакова и болельщики, и эксперты начали еще достаточно давно, а именно с прошлого сезона, когда в ключевых играх полузащитник допустил ряд результативных ошибок, повлекших неудачные результаты «Спартака».

К примеру, матч 1/2 финала Олимп — Кубка России с «Тосно». Глушаков, вышедший в конце основного времени игры на замену, имел отличный шанс вывести свою команду в финал, однако, оказавшись один на один с вратарем на последней минуте дополнительного времени, умудрился пробить мимо ворот. Чуть позднее он ошибся и в серии послематчевых пенальти, пробив откровенно плохо и не реализовав 11-метровый. Затем последовал гол Нуну Роши, а «Тосно» вышел в финал и затем вовсе выиграл Кубок. «Спартак» же остался ни с чем.

Естественно, болельщики, хватаясь за голову, возмущались: «Денис, как же так? Трофей был почти в руках, а ты не помог в ответственный момент».

Уже после этого среди фанатов пошли конкретные разговоры о том, не совершил ли Глушаков подобные ошибки намеренно на основе слухов, что между капитаном команды и Каррерой есть конфликт.

Они же участились уже в этом сезоне. Игровое время Глушакова значительно сократилось, а 18 сентября он вместе с одноклубником Андреем Ещенко были отправлены в «дубль» за положительную реакцию на публикацию известного актера и болельщика «Спартака» Дмитрия Назарова, раскритиковавшего Карреру.

Оба игрока были отстранены от матчей и тренировок с основной командой на протяжении месяца. Вплоть до увольнения итальянского тренера. Сразу же после отставки Карреры Глушаков с Ещенко мгновенно были возвращены в «основу», что в свою очередь породило у большинства фанатов определенную мысль — игроки откровенно «слили» тренера.

Что происходит сейчас

С увольнением тренера, приведшего команду к золотым медалям и завоеванию первого в истории клуба Суперкубка России, болельщики «Спартака» в большинстве своем со временем свыклись — с Каррерой мило и эмоционально попрощались, но дальше команда идет с новым тренером, от которого будут требовать не меньше, чем от его предшественников. Этого же нельзя сказать по отношению к Глушакову.

На каждом матче уже на протяжении месяца с трибун слышны негативные выкрики в адрес футболиста. Болельщики называют Глушакова предателем и иудой, требуя от него покинуть «Спартак».

Подобное давление не может не отразиться не только на самом Денисе, но и всей команде. Без поддержки она, конечно, не остается, но немалая доля негатива и грязи, выливающейся на одноклубника, положительно сказаться на результате не может ни при каком варианте.

«Такой человек не может быть капитаном «Спартака» и не заслуживает нашей поддержки. Когда всем было необходимо работать как одно целое, чтобы преодолевать спады в игре, он ставил свои интересы и выгоду не просто выше командных, а в противовес им, что недопустимо», — утверждает «Фратрия» в своем заявлении.

В данной ситуации очень интересно поведение клуба. Например, все тот же Ещенко, «отсидевший» вместе с Глушаковым наказание в виде ссылки в дублирующий состав, встал на сторону своего одноклубника после матча 15-го тура с «Крыльями Советов» (3:1).

«Любому человеку будет тяжело, когда такое давление идет — со стороны болельщиков, прессы, личной жизни… Поэтому мы его поддерживаем как можем, чтобы не отчаивался», — сказал защитник в эфире «Матч ТВ».

О том, что болельщики якобы напрасно и несправедливо обвиняют Глушакова в произошедшем конфликте внутри команды, заявил и вице-президент клуба Наиль Измайлов, также получивший немалую доли критики в свой адрес со стороны фанатов.

«К сожалению, реакция болельщиков на Глушакова основана на недостоверной информации», — сказал Измайлов на пресс-конференции, посвященной представлению Олега Кононова в качестве нового главного тренера «Спартака».

В клубе нет лжецов? Но кто-то все-таки лжет

Все на той же пресс-конференции высказался и генеральный директор красно-белых Сергей Родионов, откровенно заявив, что в «Спартаке» лжецов нет». Однако и здесь возникает определенная путаница.

Если вновь обратиться к заявлению «Фратрии», в котором говорится о том, как проходили выборы капитана команды, то можно увидеть одну информацию. Занимательно, что другие источники из клуба говорят совершенно иные вещи.

Например, уже бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо, который работал помощником Карреры с лета 2018 года, буду исполняющим обязанности главного тренера после поражения в матче 13-го тура РПЛ от «Урала» (1:2) сказал, что

за Глушакова на выборах капитана проголосовали 18 человек, а уже после своей отставки вдруг назвал совершенно другое число.

«Точных цифр не назову, не помню. Но итоговый расклад получился приблизительно такой:

14-15 голосов — за Глушакова, 5-6 — за Джикию, по два за Сальваторе и Промеса. А информация о том, что за Дениса проголосовали 12 игроков из «дубля» — большая ложь.

Люди, распускающие эти слухи, осознанно вредят «Спартаку». Они преследуют цель испортить атмосферу в клубе», — приводит слова Рианчо «Чемпионат».

Больше сомнений в достоверности данной информации возникает и после того, как все тот же Рианчо говорит о том, что выборы прошли на первом предсезонном сезоне в Австрии, а экс-полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев, ныне выступающий на правах аренды за тульский «Арсенал», утверждает совершенно иначе.

«Выборы были уже после возвращения в Москву.

Голосовал ли я за Глушакова? Это все-таки личный вопрос, я бы не хотел это озвучивать в прессе. Но могу сказать, что Глушаков как капитан всех устраивал. Если был какой-то вопрос, он всегда помогал. В раздевалке он был лидером, он настраивал, вел за собой. Своим поведением, своим отношением к тренировкам и к делу показывал, как должен себя вести настоящий капитан такой команды как «Спартак». Что касается разных слухов о том, что кто-то кого-то подговаривал, то даже комментировать их не хочу, это просто несолидно и как минимум несерьезно», — цитирует Бакаева «Спорт-Экспресс».

«Фратрия» же, как сообщалось ранее, сообщает, что поддержку Глушаков получил только от двух игроков основного состава. В ответ на вопрос, откуда у фанатского объединения появилась данная информация, оперативно ответил один из известнейших и авторитетных болельщиков «Спартака» Амир Хуслютдинов, более известный как «Профессор». В своем канале на YouTube он выложил две записи диалога с женой Глушакова Дарьей.

Так, в разговоре с супругой футболиста та подтверждает информацию о том, что футболист находился в сговоре с определенными лицами в клубе с целью добиться отставки Карреры. Причем, согласно данному заявлению, конфликт начался еще в сентябре 2017 года.

В данной ситуации как никогда нужно публичное появление самого Дениса Глушакова с объяснением своей позиции. Выразив более месяца назад свое желание пообщаться с болельщиками, капитан «Спартака» пока что к действиям так и не приступил, обходясь публикациями в инстаграме, комментарии к которым закрыты.

Фанаты свое мнение выразили, клуб — тоже. Между двумя сторонами конфликта встал лишь один человек. Тот, из-за которого этот конфликт собственно и возник. И именно слова и действия этого человека необходимы прямо сейчас.

Ознакомиться с другими материалами, новостями и статистикой вы можете на странице чемпионата России по футболу, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».