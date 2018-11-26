«Замирает сердце»: лидер сборной России лег под нож

Операция для Зобнина

Полузащитник московского «Спартака» и сборной России Роман Зобнин в первом же матче под руководством нового тренера красно-белых Олега Кононова получил травму колена, из-за которой пропустит как минимум концовку 2018 года.

В поединке с самарскими «Крылями Советов», в котором самый титулованный клуб страны одержал волевую победу (3:1), Зобнин появился на замену на 72-й минуте, однако всего через 13 минут вынужден был покинуть поле, почувствовав боль в колене.

«Диагноз будет позже, доктора его смотрят. Он повредил колено», — рассказал Кононов после окончания встречи на пресс-конференции.

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«У Романа проблемы с левым коленным суставом, частичная блокада сустава. Определимся с диагнозом и тактикой лечения в течение двух дней, — прокомментировал для официального сайта «Спартака» информацию о повреждении ключевого полузащитника врач клуба Михаил Вартапетов.

— Отмечу, что речь идет не о том колене, на котором Зобнин перенес операцию по поводу пластики крестообразной связки.

Подозрений на серьезное повреждение связочного аппарата нет. По поводу внутреннего мениска есть сомнения, но давайте дождемся результатов обследования».

Обследование в римской клинике «Вилла Стюарт», прошедшее утром 26 ноября, сняло подозрение на повреждение связок колена, однако при этом, как сообщает «Чемпионат.com», подтвердило необходимость хирургического вмешательства для лечения мениска.

Поздно вечером 26 ноября полузащитник перенес операцию.

«Зобнину проведена частичная резекция внутреннего мениска левого коленного сустава.

Все было сделано оперативно, благодарим итальянских врачей за профессиональную работу. Роман чувствует себя хорошо. Срок реабилитации футболиста составит около месяца», — приводит слова Вартапетова официальный сайт клуба.

Травма Зобнина вряд ли стала большим сюрпризом, поскольку в марте 2018 года ему уже ставили диагноз — повреждение мениска левого коленного сустава. Это произошло в расположении сборной России, после чего футболист прошел консервативное лечение в клубе, доиграл сезон в «Спартаке» и блестяще выступил в составе сборной страны на домашнем чемпионате мира.

Россия под руководством Станислава Черчесова дошла до четвертьфинала мундиаля, где только в серии послематчевых пенальти уступила Хорватии, а Зобнин отыграл все пять матчей турнира от звонка до звонка.

В нынешнем сезоне он оставался ключевым футболистом «Спартака», игравшим практически без замен, но не принял участия в матчах национальной команды на ее ноябрьском сборе (в том числе с Швецией за победу в группе Лиги наций УЕФА) как раз из-за повреждения.

По всей видимости, выйдя на поле в игре с «Крыльями», Роман усугубил повреждение и теперь выбыл на несколько месяцев.

Напомним, что самой серьезной травмой в карьере Зобнина был разрыв крестообразной связки правого колена, полученный во время товарищеского поединка с Венгрией перед Кубком конфедераций — 2017 в июне того года.

Полузащитник перенес операцию по поводу разрыва крестообразной связки и наружного мениска правого коленного сустава и пропустил полгода, вернувшись перед зимней паузой в сезоне-2017/18.

Шлем для СуперМарио

У другого важного игрока сборной России, защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса дела обстоят немного получше. Получив тяжелый удар по голове в матче с итальянской «Ромой» в Лиге чемпионов, он уже восстановился и сыграл в защитном шлеме против грозненского «Ахмата» (2:0) в чемпионате страны.

Теперь правый защитник готовится в составе армейцев к игре Лиги чемпионов с чешской «Викторией» из Пльзени, причем он будет действовать в этом матче не только в шлеме, но и в специальной защитной маске, в какой уже выступал пару лет назад после перелома носа.

«Фернандес будет играть в шлеме и в маске. Как долго? До конца этой части чемпионата. Он пытался такой же подкат совершить в Грозном — у нас замирает сердце в такие моменты, — рассказал наставник ЦСКА Виктор Гончаренко.

— Частые травмы головы у Марио? Он такой парень. Мы говорим с ним об этом, столько раз уже у него был перелом носа, это может сказаться на здоровье. Марио обо всем забывает в игре, находится в ней, не думает о своем здоровье».

Отметил самоотверженного футболиста и главный тренер «Виктории» Павел Врба, работавший в свое время в чемпионате России с махачкалинским «Анжи».

«Он уже играл с «Ахматом». Марио — ключевой игрок команды. Он идеально подходит ЦСКА. Это лучший правый защитник в России».

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