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«Я одинок»: герой Пхенчхана борется с тяжелой травмой

Федерация согласилась оплатить лечение Олюнину после жалобы сноубордиста

Российский сноубордист Николай Олюнин заявил, что сам оплачивает расходы на лечение и восстановление после тяжелой травмы ноги, которую он получил во время Олимпиады-2018. После жалобы спортсмена федерация объявила, что поможет ему в лечении, а критическая запись исчезла со страницы Олюнина.

Российский сноубордист Николай Олюнин пожаловался, что ему самому приходится тратиться на лечение и восстановление после перелома ноги, полученного на Олимпийских играх — 2018 в Южной Корее. Спортсмен рассказал об этом в своем фейсбуке.

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«30 ноября у меня состоится заключительная операция в Германии, после которой я надеюсь быть в строю и заниматься своим любимым делом.

К сожалению, чувствую себя немного одиноко, как показывает практика, если есть травма у спортсмена и есть доля вероятности, что он не вернется в спорт, то о нем забывают и не поддерживают так, как хотелось бы.

Я все еще надеюсь на свою федерацию сноуборда, на ее поддержку и внимание. На данный момент все расходы на восстановление, лечение и предстоящие операции несу я сам», — написал Олюнин.

Спортсмен сумел пробиться в полуфинал олимпийского турнира в дисциплине сноуборд-кросс, однако после неудачного приземления на своей попытке получил тяжелую травму и лежал на трассе около десяти минут. Затем он смог покинуть склон только с помощью медицинского персонала.

Возможно, только травма помешала Олюнину занять призовое место на тех соревнованиях. Он стал серебряным призером Игр в Сочи, завоевав для России первую олимпийскую награду в мужском сноуборде.

«Я травмировался на Олимпийских играх, защищал в такое сложное время честь нашей страны. Старался, рисковал, и очень неприятно остаться со своей проблемой наедине. Верю в лучшее. И вы верьте в себя, друзья, и все получится», — гласит вторая часть публикации Олюнина.

Через три часа после появления в сети сообщения Олюнина Федерация сноуборда России прокомментировала сложившуюся ситуацию. По словам главы организации Дениса Тихомирова, спортсмену предоставят финансы на лечение. .

«Федерация помогает Олюнину и планирует компенсировать его расходы», — цитирует Тихомирова ТАСС.

При этом остается непонятным, почему в федерации приняли решение откликнуться на помощь российскому спортсмену только после того, как он обратился к людям через фейсбук. Кстати, сейчас найти эту запись на странице Олюнина уже нельзя. Судя по всему, она была удалена.

Примечательно, что о травмах Олюнина забывают не в первый раз. Когда он состоял в Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России (теперь ее не существует), к нему тоже не спешили на помощь. Спортсмен рассказал о проблемах, которые существовали в ФГССР, через несколько месяцев после завершения Олимпиады в Сочи.

«Я не могу говорить за всех и скажу только за себя. У меня лично была такая проблема. Федерация — это моя семья, которая должна меня всегда поддерживать, мои мама и папа, а у меня впечатление, что я был какой-то сиротой в этой федерации, меня не поддерживали. Я дважды травмировался, и про меня все забыли. Вот был Коля Олюнин, а вот его и нет. Я уехал лечиться за свои деньги, меня прооперировали. Никто из федерации мне даже копейки не выплатил, все это сделал из моего личного кармана мой тренер Злобин Артур Олегович», — рассказывал Олюнин агентству «РИА Новости».

Что касается Федерации сноуборда России, то она была основана в Москве 20 апреля 2014 года. При этом, по словам двукратной чемпионки мира Екатерины Тудегешевой, Олюнин, Алена Заварзина и другие известные спортсмены наряду с Тихомировым входят в состав учредителей организации.

«Заварзина является учредителем Федерации сноуборда России. Она говорит, что федерация плохая. При этом она является таким же учредителем федерации, как, например, Денис Тихомиров, Николай Олюнин, Вик Уайлд, Екатерина Илюхина.

Она не может просто так уйти из федерации. Думаю, ей надо писать заявление о выходе из состава учредителей. Она сама создала организацию, которую ругает», — рассказывала Тудегешева.

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