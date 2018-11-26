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«Снимай повязку»: фанаты атакуют Глушакова

«Фратрия» выступила против Глушакова

Болельщики «Спартака» выступили против капитана команды Дениса Глушакова. По мнению фанатского объединения «Фратрия», игрок нечестно получил капитанскую повязку, мешал работать тренерам команды, а также завышал свои заслуги перед клубом.

Фанатское объединение и движение болельщиков спортивного общества «Спартак» выступило с заявлением относительно капитана футбольного клуба Дениса Глушакова. По мнению «Фратрии», игрок не достоин носить капитанскую повязку.

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Текст с заголовком «Позиция по Денису Глушакову» начинается с описания того, каким должен быть капитан столичного клуба.

«В связи с последними событиями в клубе и вокруг него мы считаем необходимым подробно объяснить свою позицию по отношению к Денису Глушакову.

Капитан команды — это игрок, который является ее стержнем на поле и вне его. Капитан «Спартака» — это нечто большее, это пример достойного поведения человека в футболе и жизни»,

— отмечается в заявлении на официальном сайте красно-белых.

Далее говорится, что футболист на публичных мероприятиях принижал заслуги главного тренера и завышал свои.

«После чемпионского сезона, к сожалению, Глушаков перестал отвечать требованиям, предъявляемым к капитану команды.

На всех публичных мероприятиях и событиях Глушаков рассказывал о том, что именно его вклад в победу в чемпионате является основным, а Массимо Каррера (бывший наставник «Спартака» — «Газета.Ru») — не более чем «физрук»»,

— пишет «Фратрия».

Также фанаты столичного клуба уверены, что полузащитник добивался места в команде не по спортивному принципу.

«При этом после сезона Каррера объективно оценивал игру Дениса и пообещал его выпускать на поле в том случае, если он будет лучшим на своей позиции.

К сожалению, Глушаков стал добиваться места в основе не спортивными принципами, а интригами внутри команды, в чем ему помогал Роман Пилипчук (экс-помощник тренера «Спартака»), желавший занять место Карреры»,

— отмечается в заявлении.

Кроме того, по мнению «Фратрии», спортсмен нечестно добился должности капитана, использовав в своих целях игроков дублирующего состава.

«Ключевым событием стали выборы капитана команды на сезон-2018/19. За Глушакова было отдано 14 голосов, из которых только два принадлежали игрокам главной команды.

Остальные голоса Глушаков получил от игроков «Спартака-2», которых он подговаривал голосовать за себя. За Георгия Джикию, к примеру, было отдано семь голосов игроков первой команды. Факт сам по себе красноречивый. При этом по игровым и человеческим данным на роль капитана объективно претендовал и Квинси Промес.

Даже после избрания капитаном Глушаков не переставал при каждом удобном случае называть Карреру «физруком», который не дает реального результата, и прилюдно критиковать тренера. Каррера фактически оказался в патовой ситуации. Но история с лайком под постом Дмитрия Назарова (актер, фанат «Спартака») выбора ему не оставила — даже с учетом избрания Глушакова капитаном», — говорится в сообщении.

Заявление заканчивается тем, что полузащитник красно-белых до этого мешал работать и другим тренерам.

«Массимо Каррера — не первый тренер, пострадавший от действий Дениса Глушакова. До этого он мешал работе Валерия Карпина, Мурата Якина и Дмитрия Аленичева.

Про каждого из них Денис в частных разговорах отзывался крайне нелестно и позволял себе критиковать работу этих специалистов.

Такой человек не может быть капитаном «Спартака» и не заслуживает нашей поддержки. Когда всем было необходимо работать как одно целое, чтобы преодолевать спады в игре, он ставил свои интересы и выгоду не просто выше командных, а в противовес им, что недопустимо», — говорится в конце официального заявления.

25 ноября «Спартак» проводил первую встречу под руководством нового главного тренера Олега Кононова. Красно-белые, уступая по ходу встречи, на домашнем стадионе одержали победу над «Крыльями Советов» со счетом 3:1. Голами в составе победителей отметились Софьян Ханни, Лоренсо Мельгарехо и Луис Адриано, ответившие на точный выстрел Сергея Корниленко.

Глушаков, который в последние месяцы при Каррере выступал за дубль, вышел в стартовом составе и провел полный матч. Однако фанаты отреагировали на появление игрока свистом и гулом, а также скандировали: «Снимай повязку».

Кононов же перед приходом в «Спартак» дал понять, что при выборе игроков на матчи он будет основываться исключительно по работе на тренировках.

«Я в каждого игрока верю. Играть будет тот, кто соответствует задачам. Глушаков в их числе. С каждым я буду определяться, смотря, как он работает»,

— сказал специалист на своей презентации в Тарасовке.

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