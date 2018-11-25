«Трое были старше меня»: почему Хабиб напал на друга Конора

Заур Курбанов, соавтор автобиографической книги российского чемпиона легкого дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, раскрыл неожиданные детали нашумевшей драки Орла после победы над ирландцем Конором Макгрегором на турнире UFC 229.

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Напомним, что после сдачи Конора Нурмагомедов выпрыгнул из октагона и напал на тренера ирландца Диллона Дэниса, что стало причиной массовой потасовки в зале.

После драки, в которой принимали участие и другие российские бойцы из команды Нурмагомедова, спортсмен заявил, что отстаивал свою религию и честь семьи. Предполагалось, что Дэнис по ходу поединка якобы оскорблял Хабиба и его близких. Эту версию высказал и комментатор UFC Джо Роган, находившийся вблизи корнера ирландца. Он отметил, что во время боя тренер Макгрегора активно оскорблял и провоцировал россиянина.

К всеобщему удивлению, Хабиб выбирал себе «жертву» из команды Конора по другому принципу.

По словам Заура Курбанова, своим поступком Нурмагомедов решил ответить команде Макгрегора за всю ту грязь, что вылилась на него перед боем, а не во время него. Более того, Хабиб, как оказалось, даже не слышал оскорблений со стороны Дэниса, пока избивал Конора. Все было гораздо проще: Орел принял твердое решение кого-то избить, а воспитание не позволило напасть на людей, которые старше него по возрасту, поэтому под раздачу попал Дэнис.

«Я его спросил, почему он выбрал именно Диллона Дэниса. Он ответил, что не было ничего такого, из-за чего бы он конкретно прыгал на него. Спрашиваю, может, он что-то кричал? Говорит, нет. То есть, он не слышал. Сделал вывод, что тот ничего не кричал.

В итоге он говорит: «Ну, я прикинул, раз уж что-то такое начинается, то из четырех угловых Конора трое старше меня. Бить старших — не по-нашему.

А Дэнис — действующий спортсмен, мой ровесник», — приводит слова Курбанова Sport24.

Также соавтор книги подчеркнул, что все происходящее после победы над Макгрегором не было спланировано. Нурмагомедов поддался эмоциям, а пришел в себя только через несколько минут, попросив друга и бойца Даниэля Кормье оттащить его обратно в клетку.

«И, чтобы люди знали, ничего не было спланировано заранее. Это была импульсивная реакция Хабиба. Тут не нужно делать привязку к чему-то этническому или религиозному. Там не произошло ничего такого, что не должен был сделать любой нормальный и адекватный человек. Мужик. Орлы в клетке не сидят», — отметил он.

Из-за драки президент UFC Дана Уайт отказался вручать чемпионский пояс Нурмагомедову в октагоне, а полный ирландцев зал проводил россиянина оскорблениями и киданием в него всяческих предметов. Плюс ко всему был заморожен гонорар Хабиба, а в отношении него, Макгрегора, Дэниса и других участников потасовки было открыто дисциплинарное дело. На текущий момент часть зарплаты россиянину вернули, однако он по-прежнему ждет решение Атлетической комиссии штата Невада, где станет известно его ближайшее будущее.

В автобиографии Хабиба, которую начали писать два года назад, будет рассказано о пути россиянина в главный MMA-промоушен, тяжелых травмах и той тихой жизни, которая близка чемпиону.

Курбанов подчеркнул, что свалившаяся на Нурмагомедова популярность дается чемпиону непросто.

«Обратите внимание на его посты в инстаграме. Он размещает ретро-фото из детства и говорит, что это было хорошее время. Он любит ту тишину, которая была в его жизни раньше. Хабиб признается, что ему тяжело дается все то, что происходит сейчас. Как-то он мне сказал: «Вот ты можешь с семьей в парк выйти? А я не могу. Это уже не будет прогулка с семьей, это будет толпа народу. Пробовал ли я? Да. Ничего хорошего из этого не вышло». Он благодарен людям, которые его уважают и ценят, но это, в первую очередь, человек», — заключил Курбанов.

Следующее заседание NSAC по делу о потасовке на UFC 229 состоится 10 декабря. С большой долей вероятности, Нурмагомедов будет оштрафован и отстранен от поединков на тот срок, который и без дисквалификации посвятил бы восстановлению после тяжелого года. После Хабибу предстоит вторая защита титула, где он должен будет встретиться с американцем Тони Фергюсоном.

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