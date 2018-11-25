«Клоунада полная»: как Кононов стартовал в «Спартаке»

Столичный «Спартак» в первом матче Олега Кононова на посту главного тренера команды победил самарские «Крылья Советов» в игре 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 3:1 в пользу «Спартака».

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Если по счету для красно-белых все выглядит спокойно, то сама игра и атмосфера на стадионе «Спартака» вызывает опасения. Разочарованные увольнением Массимо Карреры болельщики красно-белых после встречи с руководством клуба не сменили гнев на милость. По крайней мере, не все. Обычно заполненная чаша арены «Спартака» сегодня насчитала лишь 25092 зрителя. На трибунах «Открытие Арены» стало тише, а под самые громкие выпады болельщиков попадает капитан команды Денис Глушаков – его освистывают регулярно.

Кононов под мнение спартаковских болельщиков подстраиваться отказался и поставил Глушакова с капитанской повязкой в основу. При объявлении состава диктором фанаты выразили несогласие с решением Кононова, но при озвучивании имени главного тренера аплодировали, выражая тому поддержку. Евгений Кафельников, один из самых активных фанатов на просторах интернета, доброту зрителей на стадионе не разделил.

Решение Кононова поставить Глушакова в состав он назвал «плевком в лицо фанатам».

«Вот после такого плевка в лицо фанатам состав на матч самое время уйти со стадиона на десятой минуте! Простите, но других слов у меня сейчас нет», — написал Кафельников в своем твиттере.

Первый тайм и для «Спартака», и для «Крыльев» выдался скорее грустным. Игра не ладилась, а на 18-й минуте встречи замену попросил форвард гостей Максим Канунников, получивший мышечное повреждение. Команды ушли на перерыв с нулями на табло. В самом дебюте второго тайма счет открыл нападающий самарской команды Сергей Корниленко, однако через десять минут красно-белые ответили двумя результативными выстрелами Софьяна Ханни и Лоренсо Мельгарехо. На 90-й минуте Луис Адриано поставил точку в матче.

Нельзя не сказать, что матч был очернен очередным судейским скандалом.

При счете 1:0 в пользу «Крыльев» мяч в штрафной «Спартака» попал в руку нападающему москвичей Зе Луишу, но арбитр матча Владимир Москалев пенальти не назначил.

Генеральный директор «Крыльев» Виталий Шашков после игры заявил, что клуб намерен подать протест в Российский футбольный союз (РФС) на работу судейской бригады.

«Эпизод, связанный с игрой рукой, был ключевым в матче, повлиял на игру на 100 процентов. Мы подадим протест в судейский комитет и департамент инспектирования на работу судей», — цитирует функционера ТАСС.

Недовольство работой рефери выразил бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. Получилось довольно жестко.

«Как мне «Спартак»? Да никак.

Как обычно — удачно работает с судьями.%

В этом можно увидеть самую большую стабильность», — приводит слова Червиченко «Чемпионат.com».

Червиченко также высмеял объятия игроков «Спартака» и Кононова при праздновании гола Адриано. Он подчеркнул — победа над «Крыльями» принадлежит судье матча.

«Им надо было Москалева обнимать. Клоунада полная. Цикл болельщиков «Спартака» повторяется. Сначала все боготворят, а потом выливают дерьмо»,

— сказал экс-владелец красно-белых.

Известный российский судья Сергей Хусаинов поддержал мнение о том, что его коллеге стоило назначить пенальти в ворота красно-белых. По его словам, этот эпизод оказал прямое влияние на ход игры. Он также обозначил еще один момент, когда «Спартак» мог быть наказан одиннадцатиметровым.

«Был еще один эпизод во втором тайме, когда Рамиль Шейдаев врывался в штрафную «Спартака», а Дмитрий Комбаров сносил его бедром. И в этом эпизоде судья, находясь в хорошей позиции, абсолютно не отреагировал», — сказал Хусаинов.

Новоиспеченный наставник красно-белых не стал упоминать о судейских ошибках. Кононов уверен, что его команде удалось победить благодаря командному духу.

«Мы рады, что победили, что были вместе и друг за друга играли», — начал Кононов.

«Уступая в счете, мы все равно добились победы благодаря командному духу и командной игре. Это самое главное на данный момент, этого я и ждал сегодня от игроков», — отметил тренер.

Любопытно, что Кононов на вопрос о появлении в стартовом составе Глушакова, Артема Реброва и Дмитрия Комбарова просто отшутился.

«В бой идут одни старики» — хороший фильм. Можно сказать, сегодня так и было»,

— сказал Кононов.

Без серьезности на пресс-конференции не обошлось. Кононов по поводу своих футболистов заявил, что доверяет абсолютно всем своим подопечным, так что удивляться появлению тех или иных игроков в стартовом составе не стоит.

«Тренер всегда берет ответственность за выбор состава на себя. Поэтому те игроки, которые вышли сегодня на поле, мне не только подходят — через них мы будем строить мой футбол. Они опытные, лидеры, отдаются на 100 процентов на тренировках и в игре. Если кто-то из них этого не будет делать — вы увидите сами», — заключил он.

К слову о травмах: уже во втором отрезке игры на поле появился полузащитник «Спартака» Роман Зобнин, который не смог помочь сборной России во время международного перерыва. Через десять минут Кононов и болельщики «Спартака» тяжело вздохнули – опять травма.

Зобнин взялся за колено и покинул поле.

После игры наставник красно-белых подтвердил, что хавбек испытывает проблемы именно с коленом, однако точный диагноз назван не был, поскольку футболисту еще предстоит пройти медобследование.

Нападающий «Спартака» Луис Адриано заверил, что все игроки «Спартака» будут всячески поддерживать Кононова.

«Мы должны всеми силами поддерживать нашего нового главного тренера, и для этого мы приложим максимум усилий», — сказал форвард.

Кононов, как и Массимо Каррера двумя годами ранее, начинает за здравие. Любовь болельщиков, доверие игроков, радость руководства – все в его руках. Символично, что первые матчи Карреры и Кононова в «Спартаке» пришлись именно на матчи с «Крыльями» — в 2016 году итальянец дебютировал на посту наставника красно-белых с победы над самарской командой со счетом 1:0.

Следующая проверка Кононова состоится в домашней игре с «Рапидом», которая состоится 29 ноября. А после – в московском дерби против «Локомотива».

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