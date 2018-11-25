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Ад и побоище: фанаты сорвали главный матч года

Тевес назвал позором ситуацию с переносом финала Кубка Либертадорес

Финальный матч главного клубного турнира Южной Америки Кубка Либертадорес перенесен из-за фанатских беспорядков. Болельщики «Ривер Плейт» закидали камнями и бутылками автобус с игроками «Боки Хуниорс», в результате чего несколько футболистов попали в больницу. Встречу перенесли на сутки, однако пострадавшая сторона требует наказать соперника техническим поражением.

Кубок Либертадорес — главный и самый статусный клубный турнир Южной Америки, который сравним с европейской Лигой чемпионов. Для горячих болельщиков с самого футбольного континента финал соревнований превращается в невероятно резонансное событие. В этом году решающая стадия турнира особенная — туда вышли два аргентинских клуба, которые устранили на своем пути грозных бразильских грандов, а также крепкие команды из Чили, Колумбии, Парагвая, Боливии и Уругвая.

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В финале оказались не просто две команды из одного города. «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» — непримиримые соперники, чьи фанаты нередко устраивают беспорядки на улицах Буэнос-Айреса во время очных матчей. Теперь, впервые в истории, главное дерби Аргентины приобрело уровень континентального, и, можно сказать, даже мирового масштаба.

Финал Кубка Либертадорес не такой, как в Лиге чемпионов. Решающая стадия турнира состоит из двух матчей, которые играются на домашних стадионах соперников. Первая встреча проходила 11 ноября на арене «Боки» под названием «Бомбонера» и завершилась боевой ничьей — 2:2.

Ответный поединок должен был пройти 24 ноября. Однако события перед игрой превратились в настоящий кошмар. Фанаты «Ривера» забросали камнями и бутылками автобус с игроками «Боки» в 600 метрах от стадиона «Монументаль», где вчера вечером должен был состоятся футбольный праздник.

На многочисленных появившихся в сети видео можно наблюдать, как разбиваются стекла клубного автобуса «Боки» и сопровождающих его автомобилей.

Полиция предприняла активные действия и начала разгонять обезумевшую толпу слезоточивым газом, газ через выбитые стекла проник внутрь салона, и футболисты «Боки», и без того шокированные происходящим, стали чувствовать себя совсем плохо.

Но фанаты не унимались. Мало того, что болельщики всем способами пытались нанести урон игрокам команды-противника, так еще и некоторые из них начали грабить припаркованные рядом машины.

Когда футболисты «Боки Хуниорс» с горем пополам все же добрались до стадиона, раздевалка команды стала больше напоминать приемное отделение больницы. Футболистов осматривали врачи, а некоторым из игроков даже потребовалась госпитализация. Например, Гонсало Ламардо осколки стекла попали в глаза, повредив роговицу. Такую же травму получил и Пабло Перес. Он, а также еще несколько футболистов были доставлены в больницу.

Из-за возникших беспорядков матч сначала перенесли на час, потом еще на 75 минут, а потом и вовсе решили отложить до воскресенья. Пока игра запланирована на 23.00 по Москве. Но не факт, что сегодня игроки выйдут на поле.

Известный по выступлениям за «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» нападающий «Боки Хуниорс» Карлос Тевес заявил, что его команда не в состоянии играть в финале.

«Во-первых, я и мой партнер по команде Фернандо Гаго хотим сообщить нашим семьям, что мы в порядке, поскольку в раздевалке у нас не было связи с внешним миром.

Играть мы не в состоянии. Нас заставляют это делать.

Пабло [Пересу] оказывали помощь врачи, у него проблемы с глазом, и мы ждем его. Понимаю, что все руководители сейчас ощущают сильное давление, но думаю, что они должны выполнять свою работу. Момент засняли на камеры, там все хорошо видно. Меня тошнило, горло буквально пылало, и только сейчас прошла головная боль. Три наших партнера пострадали. Невозможно поверить в случившееся», — сказал Тевес в эфире телеканала TyC Sports.

«Это должен был быть праздник! Я в бешенстве!»,

— сетовал пострадавший от беспорядков Перес.

Известный аргентинский футболист Хуан Роман Рикельме заявил, что финал самого статусного турнира континента больше не имеет значения.

«Устал смотреть на происходящее, видеть, как люди бросают камни в автобус с игроками. Не могу поверить, что люди, находившиеся рядом, не остановили нападавших. Мы должны быть счастливы, что ни один из игроков «Боки» не получил тяжелых травм. Фанаты забывают, что игроки команды соперника тоже люди.

Финал Кубка Либертадорес больше не имеет значения. Важно только состояние футболистов и их здоровье»,

— приводит слова Рикельме Goal.com

Не остался в стороне и бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Карлес Пуйоль.

«Как жаль слышать новости, которые приходят из Аргентины. Футбол не должен так жить! Позор!» — написал легендарный игрок в твиттере.

Легендарный футболист Диего Марадона считает, что отчасти виноват в произошедшем президент Аргентины Маурисио Макри.

«Я очень обеспокоен тем, что произошло перед ответным матчем финала Кубка Либертадорес.

Безопасность игроков должны обеспечивать власти. Президент заботится только о своем благосостоянии. Макри никогда не жил в бедных районах страны и не знает, что это такое»,

— приводит слова Марадоны Mundo Deportivo.

Как сообщает известное издание Marca, «Бока Хуниорс» не согласна с решением перенести матч на 24 часа.

Издание отмечает, что

пострадавшая команда будет требовать присуждения технического поражения «Ривер Плейт» в финале кубка Либертадорес.

Руководство команды провело встречу с юристами, чтобы получить консультацию по этому вопросу. Футболисты команды выразили несогласие с решением перенести матч на сутки.

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