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Впереди Усик: Лебедев разобрался с американцем

Лебедев: буду рад провести бой с Усиком

В ночь с субботы на воскресенье российские боксеры добились важных побед. Денис Лебедев в Монако одолел американца Майка Уилсона, а Дмитрий Бивол в США не оставил шансов канадцу Жану Паскалю.

Выступающий в первом тяжелом весе российский боксер Денис Лебедев выиграл второй поединок после долгого перерыва. В бою, который проходил в Монте-Карло, спортсмен одолел американца Майка Уилсона по очкам.

Лебедев владел преимуществом на протяжении всего боя. После завершения всех 12-ти раундов судьи не сомневались, кому из двух спортсменов отдать победу.

Россиянин был лучшим на картах всех трех арбитров. Два рефери поставили счет 119:109, еще один — 116:111.

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Перерыв в карьере Лебедева продолжался больше года. Спортсмен вернулся на ринг в сентябре, когда в десятираундовом бою, который проходил в Челябинске, он выиграл нокаутом у турка Хизни Алтункаи. Поединок завершился уже в третьем раунде.

Перед этим российский боксер выходил на ринг в последний раз в июле прошлого года, когда защитил титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), победив по очкам австралийца Марка Флэнагана. В феврале этого года WBA лишила россиянина пояса из-за пассивности, переведя его в статус «чемпиона в отпуске».

Незадолго до боя с Флэнаганом Лебедев потерпел второе поражение в карьере от своего соотечественника Мурата Гассиева, потеряв пояс Международной боксерской федерации (IBF), но сохранив пояс WBA, который его команда попросила снять с кона поединка, так как Гассиев не значился обязательным претендентом по этой версии. Поясом WBA Лебедев владел с декабря 2012 года, семь раз успешно проведя защиту титула. В мае 2013 года россиянин проиграл панамцу Гильермо Джонсу, однако впоследствии его соперник был уличен в употреблении допинга, поэтому чемпионский пояс Лебедеву вернули.

Теперь в послужном списке 39-летнего российского спортсмена 32 победы (23 из них — нокаутом) и всего два поражения.

Как отмечает менеджер Лебедева Вадим Корнилов, до 10 марта российский боксер должен провести бой против абсолютного чемпиона мира украинца Александра Усика.

«Усик останется в первом тяжелом весе и оставит у себя титул WBA. WBA выпустила резолюцию о том, что Усик и Лебедев обязаны провести бой до 10 марта 2019 года»,

— цитирует Корнилова ТАСС.

Усик же пока не определился с планами по бою с Лебедевым.

«Да, такая резолюция есть. Пока мы не готовы что-либо сказать относительно планов по бою», — заявил менеджер украинца Александр Красюк.

Что касается самого Лебедева, то после победы над Уилсоном он заявил о готовности сразиться с украинцем.

«Согласно резолюции WBA, я могу с ним побиться. И если наши команды договорятся, а к этому все идет, то я приму этот бой»,

— заявил Лебедев во время своего интервью на ринге.

Минувшая ночь выдалась удачной для российских боксеров. Дмитрий Бивол в американском Атлантик-Сити провел свою третью успешную защиту пояса WBA в полутяжелом весе.

27-летний спортсмен единогласным единогласным решением судей победил канадца Жана Паскаля.

Бивол, как и Лебедев, владел преимуществом на протяжении всего поединка, что отразилось в судейских протоколах: 117:111, 119:109, 119:109.

Российский боксер выиграл 15 поединков на профессиональном ринге. 11 побед были достигнуты нокаутом. Для 36-летнего экс-чемпиона мира Паскаля это поражение стало шестым в карьере.

«В целом я доволен собой. У нас получился достаточно активный и насыщенный бой с интрижкой. Тренер сказал, что бой был хорошим, и я был как артист»,

— сказал Бивол после завершения поединка.

«Паскаль особо не удивил. Я знал, что он очень крепкий и сильный боксер, который и в нокаутах-то особо не бывал. Бои, бывало, останавливали либо судьи, либо угол. Он очень крепкий боец, я это помню еще по спаррингам с ним», — цитирует спортсмена «РИА Новости».

Также российский боксер выразил благодарность своему сопернику и отметил, что не сожалеет из-за того, что не смог победить нокаутом.

«Понятно, что он шел как в последний бой. У него появился шанс на закате его карьеры, и он хотел из этого шанса выжать все. Я ему очень благодарен за этот бой.

Не расстроен, что не было нокаута. Я сделал другую работу, пробивал комбинации. Я доволен своей работой, не всегда бывает нокаут.

Мне кажется, что были моменты, которые понравились публике», — продолжил Бивол.

Также российский боксер рассказал о своих планах, отметив, что готов сражается с сильнейшими спортсменами.

«Мне без разницы, с кем проводить следующий бой. Я готов встретиться с кем угодно из лучших в нашем весе. Знаю, что чемпионы заняты, но есть второй номер рейтинга WBA Баду Джек. Я бы с радостью с ним отбоксировал. Либо можно договориться о бое в категории ниже.

Я открыт для самых лучших соперников и боев. Будем думать, в каком направлении двигаться, с какой платформой работать. Там будет видно, с кем легче договориться», — заключил боксер.

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