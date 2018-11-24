Гран-при Абу-Даби: Сироткин прощается с «Формулой-1». LIVE

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Сироткин проиграл Рожену борьбу за 16-ю строчку.
Хэмилтон с ходу попытался обойти Ферстаппена, но просто так не отпустили британца — за счет атаки вернул свою позицию немец.
Сергей Сироткин тащится на 16-м месте. Боттас, Феттель, Риккардо, Ферстаппен, Хэмилтон в топ-5.
И выбывает Кими Райкконен! Очень расстроен финский гонщик.
Хэмилтон заезжает на пит-лейн. Он лидер, идет очень уверенно.
Леклер хорош! Идет пятым, прямо перед Райкконеном. А у финна проблемы. Говорят, что нет мощности.
Вау! Отлично проходит Ферстаппен Переса Макс и нацеливается на Окона.
Убрали обломки болида Хюлькенберга и возобновили гонку. Хэмилтон ожидаемо лидирует. Боттас и Феттель идут за ним.
Вот так выглядел момент аварии:
Грожан, с которым немец вел борьбу, поинтересовался у Хюлькенберга о его состоянии. «Все в порядке», — отвечает Нико. Кстати говоря, по повторам видно, что Хюлькенберг сам нарвался на колесо француза.
Вернули машину Нико в естественное положение. Дает понять немец, что все хорошо с ним. Но выбывает он из гонки.
Хюлькенберг уже на старте опасно переворачивается! Болид лежит, что с Нико — не очень понятно.
И стартовала гонка! Поехали!
Фернандо Алонсо, который также уходит из «Формулы-1», благодарит болельщиков. Живая легенда.
С первого ряда стартуют Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас. Сироткин с 19-й позиции.
Пятикратного чемпиона мира перед гонкой навестил актер Уилл Смит. Солидная поддержка.
Напомним, что лидером общего зачета после 20-го этапа — британец Льюис Хэмилтон. Российский гонщик Сергей Сироткин, к сожалению, сегодня прощается с «Формулой-1».
Старт гонки запланирован на 16.10 по московскому времени.
Добрый день, уважаемые любители «Формулы-1»! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция этапа Гран-при Абу-Даби.