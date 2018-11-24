Гран-при Абу-Даби: Сироткин прощается с «Формулой-1». LIVE

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Россия / Премьер-Лига
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Динамо МЕнисей
1:2
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16:30
ОренбургУфа
1:0
закончен
19:00
АнжиРубин
1:1
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Испания / Примера
15:00
ЭйбарРеал Мадрид
3:0
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18:15
ВаленсияРайо Вальекано
3:0
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20:30
УэскаЛеванте
2:2
закончен
22:45
Атлетико МБарселона
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Германия / Бундеслига
17:30
АугсбургАйнтрахт Ф
1:3
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17:30
БаварияФортуна
3:3
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17:30
ГертаХоффенхайм
3:3
закончен
17:30
МайнцБоруссия Д
1:2
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17:30
ВольфсбургРБ Лейпциг
1:0
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20:30
Шальке-04Нюрнберг
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Англия / Премьер-лига
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Брайтон энд Хоув АльбионЛестер Сити
1:1
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18:00
ЭвертонКардифф Сити
1:0
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18:00
ФулхэмСаутгемптон
3:2
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18:00
Манчестер ЮнайтедКристал Пэлас
0:0
закончен
18:00
УотфордЛиверпуль
0:3
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18:00
Вест Хэм ЮнайтедМанчестер Сити
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Тоттенхэм ХотспурЧелси
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ПСЖТулуза
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13:00
СибирьФакел
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Спартак-2Химки
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ЧертановоКраснодар-2
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15:00
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22:30
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15:00
АвтомобилистАк Барс
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4:3 (ОТ)
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15:00
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17:30
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17:30
ЦСКАСКА
3:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
22:00
Нью-Йорк РейнджерсВашингтон Кэпиталз
3:5
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03:00
Питтсбург ПингвинзКоламбус Блю Джекетс
4:2
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03:00
Нью-Йорк АйлендерсКаролина Харрикейнз
4:1
закончен
03:00
Флорида ПантерзЧикаго Блэкхоукс
4:5 (ОТ)
закончен
03:00
Детройт Ред УингзБаффало Сэйбрз
2:3 (Б)
закончен
03:00
Монреаль КанадиенсБостон Брюинз
2:3
закончен
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсФиладельфия Флайерз
6:0
закончен
03:00
Сент-Луис БлюзВиннипег Джетс
4:8
закончен
05:00
Колорадо ЭвеланшДаллас Старз
3:2
закончен
06:00
Лос-Анджелес КингзВанкувер Кэнакс
2:4
закончен
06:00
Вегас Голден НайтсСан-Хосе Шаркс
6:0
закончен
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Кливленд КавальерсХьюстон Рокетс
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04:00
Оклахома-Сити ТандерДенвер Наггетс
98:105
закончен
04:00
Миннесота ТимбервулвзЧикаго Буллз
111:96
закончен
04:00
Вашингтон УизардсНью-Орлеан Пеликанс
124:114
закончен
04:30
Голден Стэйт УорриорзСакраменто Кингз
117:116
закончен
04:30
Милуоки БаксСан-Антонио Спёрс
135:129
закончен
04:30
Даллас МавериксБостон Селтикс
113:104
закончен
Шахматы / Матч за звание чемпиона мира. 11-я партия
18:00
Магнус Карлсен (Норвегия) — Фабиано Каруана (США)
закончен
Фигурное катание / Этап Гран-при Франции
21:00
Женщины, произвольная программа
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Рика Кихира (Япония)
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2
Маи Михара (Япония)
202,81
3
Бради Теннелл (США)
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Россия / Премьер-Лига
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Спартак МКрылья Советов
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ДженоаСампдория
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Атлетик БХетафе
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3:0
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17:00
ЛокомотивБарыс
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СлованАвангард
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НХЛ / регулярный чемпионат
23:00
Аризона КойотсКалгари Флэймз
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03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингНью-Джерси Дэвилз
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Нэшвилл ПредаторзАнахайм Дакс
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00:00
Детройт ПистонсФиникс Санз
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Мемфис ГриззлизНью-Йорк Никс
не начался
02:00
Торонто РэпторсМайами Хит
не начался
02:00
Бруклин НетсФиладельфия Сиксерс
не начался
02:00
Атланта ХоуксШарлотт Хорнетс
не начался
02:30
Сакраменто КингзЮта Джаз
не начался
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсЛос-Анджелес Клипперс
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Автоспорт / Гран-при Абу-Даби
16:10
Онлайн-трансляция этапа Гран-при «Формулы-1» в Абу-Даби
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КальяриТорино
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19:00
Ак БарсНефтехимик
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19:30
Динамо МЙокерит
не начался
19:30
ЦСКАВитязь
не начался
21:30
Динамо РСКА
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Нью-Йорк РейнджерсОттава Сенаторз
не начался
03:00
Нью-Йорк АйлендерсВашингтон Кэпиталз
не начался
03:00
Флорида ПантерзНью-Джерси Дэвилз
не начался
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсБостон Брюинз
не начался
03:30
Детройт Ред УингзКоламбус Блю Джекетс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон УизардсХьюстон Рокетс
не начался
03:00
Кливленд КавальерсМиннесота Тимбервулвз
не начался
03:00
Шарлотт ХорнетсМилуоки Бакс
не начался
04:00
Нью-Орлеан ПеликансБостон Селтикс
не начался
04:00
Чикаго БуллзСан-Антонио Спёрс
не начался
05:00
Юта ДжазИндиана Пэйсерс
не начался
06:30
Голден Стэйт УорриорзОрландо Мэджик
не начался
Гран-при Абу-Даби: Сироткин прощается с «Формулой-1». LIVE

Онлайн-трансляция этапа Гран-при «Формулы-1» в Абу-Даби

В Абу-Даби проходит этап Гран-при «Формулы-1», в котором свою последнюю гонку проводит российский гонщик команды «Уильямс» Сергей Сироткин. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заезда.
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16:37

Сироткин проиграл Рожену борьбу за 16-ю строчку.

16:35

Хэмилтон с ходу попытался обойти Ферстаппена, но просто так не отпустили британца — за счет атаки вернул свою позицию немец.

16:32

Сергей Сироткин тащится на 16-м месте. Боттас, Феттель, Риккардо, Ферстаппен, Хэмилтон в топ-5.

16:31

И выбывает Кими Райкконен! Очень расстроен финский гонщик.

16:29

Хэмилтон заезжает на пит-лейн. Он лидер, идет очень уверенно.

16:28

Леклер хорош! Идет пятым, прямо перед Райкконеном. А у финна проблемы. Говорят, что нет мощности.

16:25

Вау! Отлично проходит Ферстаппен Переса Макс и нацеливается на Окона.

16:24

Убрали обломки болида Хюлькенберга и возобновили гонку. Хэмилтон ожидаемо лидирует. Боттас и Феттель идут за ним.

16:20

Вот так выглядел момент аварии:

16:18

Грожан, с которым немец вел борьбу, поинтересовался у Хюлькенберга о его состоянии. «Все в порядке», — отвечает Нико. Кстати говоря, по повторам видно, что Хюлькенберг сам нарвался на колесо француза.

16:17

Вернули машину Нико в естественное положение. Дает понять немец, что все хорошо с ним. Но выбывает он из гонки.

16:15

Хюлькенберг уже на старте опасно переворачивается! Болид лежит, что с Нико — не очень понятно.

16:14

И стартовала гонка! Поехали!

16:13

Фернандо Алонсо, который также уходит из «Формулы-1», благодарит болельщиков. Живая легенда.

16:11

С первого ряда стартуют Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас. Сироткин с 19-й позиции.

16:05

Пятикратного чемпиона мира перед гонкой навестил актер Уилл Смит. Солидная поддержка.

16:02

Напомним, что лидером общего зачета после 20-го этапа — британец Льюис Хэмилтон. Российский гонщик Сергей Сироткин, к сожалению, сегодня прощается с «Формулой-1».

16:00

Старт гонки запланирован на 16.10 по московскому времени.

16:00

Добрый день, уважаемые любители «Формулы-1»! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция этапа Гран-при Абу-Даби.