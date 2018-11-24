«Ни чести, ни достоинства»: новый конфликт Плющенко и Ягудина

Курсы валют$ 66.24 (+0.069) 74.98 (-0.028)
Пенсионный советник
Москва: -2°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Россия / Премьер-Лига
18:00
АхматЦСКА
0:2
закончен
20:30
Локомотив МУрал
1:2
закончен
Германия / Бундеслига
22:30
БайерШтутгарт
2:0
закончен
Испания / Примера
23:00
ЛеганесАлавес
1:0
закончен
Франция / Лига 1
23:00
ЛионСент-Этьен
1:0
закончен
Украина / Премьер-лига
20:00
Шахтёр ДЛьвов
0:0
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
12:00
АдмиралДинамо Мн
5:1
закончен
14:30
Куньлунь Ред СтарСпартак
0:2
закончен
19:30
ЙокеритБарыс
1:2 (Б)
закончен
20:30
Динамо РАвангард
3:0
закончен
20:30
СлованВитязь
2:3
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Филадельфия ФлайерзНью-Йорк Рейнджерс
4:0
закончен
00:00
Миннесота УайлдВиннипег Джетс
4:2
закончен
00:00
Вашингтон КэпиталзДетройт Ред Уингз
3:1
закончен
00:00
Нью-Джерси ДэвилзНью-Йорк Айлендерс
3:4 (ОТ)
закончен
00:00
Баффало СэйбрзМонреаль Канадиенс
3:2 (ОТ)
закончен
00:00
Анахайм ДаксЭдмонтон Ойлерз
2:1 (ОТ)
закончен
02:00
Вегас Голден НайтсКалгари Флэймз
2:0
закончен
03:00
Коламбус Блю ДжекетсТоронто Мэйпл Лифс
4:2
закончен
03:30
Каролина ХаррикейнзФлорида Пантерз
4:1
закончен
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингЧикаго Блэкхоукс
4:2
закончен
03:30
Бостон БрюинзПиттсбург Пингвинз
2:1 (ОТ)
закончен
04:00
Даллас СтарзОттава Сенаторз
6:4
закончен
04:00
Сент-Луис БлюзНэшвилл Предаторз
6:2
закончен
04:00
Аризона КойотсКолорадо Эвеланш
1:5
закончен
05:00
Сан-Хосе ШарксВанкувер Кэнакс
4:0
закончен
НБА / регулярный чемпионат
20:00
Бруклин НетсМиннесота Тимбервулвз
102:112
закончен
23:30
Лос-Анджелес КлипперсМемфис Гриззлиз
112:107
закончен
03:00
Детройт ПистонсХьюстон Рокетс
116:111
закончен
03:30
Торонто РэпторсВашингтон Уизардс
125:107
закончен
03:30
Филадельфия СиксерсКливленд Кавальерс
112:121
закончен
03:30
Нью-Йорк НиксНью-Орлеан Пеликанс
114:109
закончен
03:30
Атланта ХоуксБостон Селтикс
96:114
закончен
04:00
Оклахома-Сити ТандерШарлотт Хорнетс
109:104
закончен
04:00
Чикаго БуллзМайами Хит
96:103
закончен
04:00
Индиана ПэйсерсСан-Антонио Спёрс
100:111
закончен
04:30
Милуоки БаксФиникс Санз
114:116
закончен
05:00
Денвер НаггетсОрландо Мэджик
112:87
закончен
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсЮта Джаз
90:83
закончен
06:30
Голден Стэйт УорриорзПортленд Трэйл Блэйзерс
125:97
закончен
Евролига
20:45
Жальгирис Химки
83:84
закончен
22:30
Баскония Панатинаикос
86:77
закончен
22:30
Будучность ЦСКА
93:92
закончен
23:00
Барселона Олимпия Милан
90:80
закончен
Фигурное катание / Этап Гран-при Франции
20:35
Женщины, короткая программа
online
Россия / Премьер-Лига
14:00
Динамо МЕнисей
1:2
закончен
16:30
ОренбургУфа
1:0
закончен
19:00
АнжиРубин
0:0
1 тайм
Испания / Примера
15:00
ЭйбарРеал Мадрид
3:0
закончен
18:15
ВаленсияРайо Вальекано
1:0
перерыв
20:30
УэскаЛеванте
не начался
22:45
Атлетико МБарселона
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
АугсбургАйнтрахт Ф
0:3
2 тайм
17:30
БаварияФортуна
3:2
2 тайм
17:30
ГертаХоффенхайм
2:3
2 тайм
17:30
МайнцБоруссия Д
1:2
2 тайм
17:30
ВольфсбургРБ Лейпциг
1:0
2 тайм
20:30
Шальке-04Нюрнберг
не начался
Англия / Премьер-лига
18:00
Брайтон энд Хоув АльбионЛестер Сити
1:0
2 тайм
18:00
ЭвертонКардифф Сити
0:0
2 тайм
18:00
ФулхэмСаутгемптон
2:2
2 тайм
18:00
Манчестер ЮнайтедКристал Пэлас
0:0
2 тайм
18:00
УотфордЛиверпуль
0:0
2 тайм
18:00
Вест Хэм ЮнайтедМанчестер Сити
0:3
2 тайм
20:30
Тоттенхэм ХотспурЧелси
не начался
Франция / Лига 1
19:00
ПСЖТулуза
1:0
1 тайм
22:00
КанМонако
не начался
22:00
ДижонБордо
не начался
22:00
НантАнже
не начался
22:00
РеймсГенгам
не начался
22:00
СтрасбургНим
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
13:00
РоторШинник
1:3
закончен
13:00
СибирьФакел
2:0
закончен
14:00
Нижний НовгородТомь
2:1
закончен
14:00
Спартак-2Химки
0:1
закончен
15:00
Авангард КЗенит-2
2:1
закончен
15:00
ЧертановоКраснодар-2
3:0
закончен
16:00
МордовияТюмень
1:1
закончен
16:00
АрмавирЛуч
1:1
закончен
17:00
ТамбовСКА-Хабаровск
3:2
закончен
17:00
СочиБалтика
4:1
закончен
Украина / Премьер-лига
15:00
МариупольВорскла
1:0
закончен
15:00
КарпатыДесна
0:2
закончен
Италия / Серия А
17:00
УдинезеРома
1:0
закончен
20:00
ЮвентусСПАЛ
не начался
22:30
Интер МФрозиноне
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
15:00
АвтомобилистАк Барс
3:4
закончен
15:00
Металлург МгНефтехимик
4:3 (ОТ)
закончен
15:00
ТракторТорпедо
3:5
закончен
17:30
СеверстальДинамо М
1:1
перерыв
17:30
ЦСКАСКА
1:1
3 период
НХЛ / регулярный чемпионат
22:00
Нью-Йорк РейнджерсВашингтон Кэпиталз
не начался
03:00
Питтсбург ПингвинзКоламбус Блю Джекетс
не начался
03:00
Нью-Йорк АйлендерсКаролина Харрикейнз
не начался
03:00
Флорида ПантерзЧикаго Блэкхоукс
не начался
03:00
Детройт Ред УингзБаффало Сэйбрз
не начался
03:00
Монреаль КанадиенсБостон Брюинз
не начался
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсФиладельфия Флайерз
не начался
03:00
Сент-Луис БлюзВиннипег Джетс
не начался
05:00
Колорадо ЭвеланшДаллас Старз
не начался
06:00
Лос-Анджелес КингзВанкувер Кэнакс
не начался
06:00
Вегас Голден НайтсСан-Хосе Шаркс
не начался
Единая лига ВТБ
12:00
Енисей Локомотив-Кубань
86:93
закончен
18:00
Зенит Зелена Гура
58:43
3 четверть
НБА / регулярный чемпионат
03:30
Кливленд КавальерсХьюстон Рокетс
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерДенвер Наггетс
не начался
04:00
Миннесота ТимбервулвзЧикаго Буллз
не начался
04:00
Вашингтон УизардсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
04:30
Голден Стэйт УорриорзСакраменто Кингз
не начался
04:30
Милуоки БаксСан-Антонио Спёрс
не начался
04:30
Даллас МавериксБостон Селтикс
не начался
Шахматы / Матч за звание чемпиона мира. 11-я партия
18:00
Магнус Карлсен (Норвегия) — Фабиано Каруана (США)
online
Фигурное катание / Этап Гран-при Франции
21:00
Женщины, произвольная программа
не начался
Россия / Премьер-Лига
14:00
Спартак МКрылья Советов
не начался
16:30
КраснодарАрсенал
не начался
19:00
ЗенитРостов
не начался
Испания / Примера
14:00
Атлетик БХетафе
не начался
18:15
СевильяВальядолид
не начался
20:30
ЭспаньолЖирона
не начался
22:45
ВильярреалБетис
не начался
Италия / Серия А
14:30
ПармаСассуоло
не начался
17:00
БолоньяФиорентина
не начался
17:00
ЭмполиАталанта
не начался
17:00
НаполиКьево
не начался
20:00
ЛациоМилан
не начался
22:30
ДженоаСампдория
не начался
Украина / Премьер-лига
15:00
Олимпик ДЗаря
не начался
18:00
ЧерноморецАрсенал К
не начался
20:30
АлександрияДинамо К
не начался
Англия / Премьер-лига
16:30
БорнмутАрсенал
не начался
19:00
ВулверхэмптонХаддерсфилд Таун
не начался
Франция / Лига 1
17:00
МонпельеРенн
не начался
19:00
НиццаЛилль
не начался
23:00
АмьенМарсель
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
ФрайбургВердер
не начался
20:00
Боруссия МГанновер-96
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
10:00
Куньлунь Ред СтарХК Сочи
не начался
14:30
Салават ЮлаевДинамо Мн
не начался
17:00
ЛокомотивБарыс
не начался
19:30
СлованАвангард
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
23:00
Аризона КойотсКалгари Флэймз
не начался
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингНью-Джерси Дэвилз
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзАнахайм Дакс
не начался
06:30
Лос-Анджелес КингзЭдмонтон Ойлерз
не начался
Единая лига ВТБ
16:00
Автодор ВЭФ
не начался
НБА / регулярный чемпионат
23:30
Лос-Анджелес ЛейкерсОрландо Мэджик
не начался
00:00
Детройт ПистонсФиникс Санз
не начался
02:00
Мемфис ГриззлизНью-Йорк Никс
не начался
02:00
Торонто РэпторсМайами Хит
не начался
02:00
Бруклин НетсФиладельфия Сиксерс
не начался
02:00
Атланта ХоуксШарлотт Хорнетс
не начался
02:30
Сакраменто КингзЮта Джаз
не начался
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсЛос-Анджелес Клипперс
не начался
«Ни чести, ни достоинства»: новый конфликт Плющенко и Ягудина

Почему Плющенко высмеял Ягудина

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высмеял своего бывшего коллегу, чемпиона Игр-2002 Алексея Ягудина. Причиной нового конфликта стало выступление Ягудина на корпоративе, который был организован в комплексе, где занимается академия Плющенко.

Между именитыми и титулованными российскими фигуристами Евгением Плющенко и Алексеем Ягудиным разгорелся новый конфликт, инициатором которого стал двукратный олимпийский чемпион. Плющенко у себя в инстаграме разместил видео с выступлением Ягудина и высмеял своего бывшего коллегу. Причиной насмешек и критики стало участие четырехкратного чемпиона мира и обладателя золота Игр-2002 в корпоративном мероприятии, которое было организовано в спортивном комплексе, где занимается академия Плющенко.

Реклама

«Ого, какие новости с утреца! Какая популярность у нашей академии всего за полтора года. У нас вчера появился новый ангел в «Ангелах Плющенко» — Алексей Ягудин!» — написал 36-летний фигурист, дополнив свой пост необычными хештегами.

В частности, Плющенко сыронизировал в адрес Ягудина, написав о том, что у него нет «ни чести, ни достоинства по отношению к себе».

Также он добавил такие хештеги, как: #этоженадотаклюбитьденьги, #беспринципныймальчуган, #незваныйгость, #навашкорпоративнедорого, #ктознаеттотпоймет.

Под незваным гостем Плющенко имел в виду тот факт, что Ягудин приехал в его академию без спроса, о чем сам ответил в комментариях. Интересно, что сам чемпион Олимпиады-2002 выступил с контраргументом на данный счет.
.
«Узнал случайно, что Женя Плющенко сегодня активно пишет в соцсетях, что я выступал в «его Академии» без приглашения. Разве этот каток ему принадлежит? Женина организация только арендует его в определенное время», — цитирует Ягудина «Лента.ру».

Кроме того, 38-летний фигурист в ответ на данное высказывание обвинил Плющенко в том, что тот вводит людей в заблуждение и распространяет некорректную информацию.

«Мне неважно, чей лед, когда я на нем катаюсь — он только мой. А Евгения я прошу не вводить в заблуждение людей, ведь я никогда не прихожу без приглашения, и ему это известно»,

— отметил Ягудин.

Интерес вызвал и последний хештег в публикации Плющенко — «кто знает, тот поймет». Однако ясность в данной ситуации внесла супруга Евгения Яна Рудковская.

«Это реально очень смешно. Хештеги зачетные, в точку! Пришел в чужой дом без спроса. Говорят, катался очень тяжело. Видимо, аура Плющенко очень давила», — начала жена Плющенко.

«Никто не спорит, какой он фигурист. Тут не про его спортивные достижения идет речь. Он — великий фигурист.

Но после того, как он бегал по всем каналам после Олимпиады, когда моему мужу сделали операцию, он говорил про Женю омерзительные вещи. После этого он стал руконеподаваемым у всех наших друзей! И когда все извинились, он остался единственным, кто этого не сделал.

После всего этого приходить в академию Жени без спроса и кататься на «голубом» глазу… не пацанская тема уж точно», — заключила Рудковская, также написав в конце сообщения хештег «ктознаеттотпоймет».

Говоря об операции, супруга Плющенко говорила о травме, которую получил ее муж на Олимпийских играх — 2014 в Сочи. Тогда в соревнованиях одиночного катания Плющенко за минуту до начала выступления в короткой программе отказался от участия из-за болей в спине. Впоследствии фигуристу была проведена сложная операция, после чего он был вынужден завершить карьеру. При этом Россия лишилась потенциальной олимпийской медали в данном турнире, а Плющенко стал одним из главных объектов критики. Особенно досталось Евгению от Ягудина.

История проблемных взаимоотношений между спортсменами берет свое начало едва ли не с начала их профессиональной карьеры. Оба фигуриста пришли в большой спорт благодаря работе с известным тренером Алексеем Мишиным. При этом и Плющенко, и Ягудин отмечали, что под руководством Мишина между ними не было согласия. Только конкуренция, которая переросла в соперничество.

В частности, Плющенко отмечал, что, даже будучи моложе Ягудина, он являлся более талантливым фигуристом и имел больше перспектив в будущем. Однако, по словам Евгения, Мишин все равно отдавал предпочтение своему коллеге.

«Самые лучшие программы по-прежнему отдавались Ягудину. Ему доставалась лучшая музыка, уделялось больше времени, а я собирал остатки. Иногда Алексей Николаевич уезжал со старшими, и мы с Ягудиным оставались вдвоем. Если он выехал на лед, и мне непременно нужно было выехать. Если он делал прыжок, значит я делал каскад из двух прыжков. Я постоянно стремился сделать больше, чем он.

Конечно, Алексей злился, он уже видел во мне сильного конкурента. Я это кожей ощущал. Я дышал ему в затылок и наступал на пятки. Алексей Николаевич наконец-то заметил мой потенциал и стал гораздо больше уделять мне времени. Ягудина это нервировало, он раздражался»,

— рассказывал Плющенко.

Проблемы во взаимоотношениях отмечал и Ягудин. Общего языка между ним и Плющенко не было никогда.

«Я жил в одном номере с Женей Плющенко. Он почти не разговаривал со мной, а я с ним. Все наше общение сводилось к формальным фразам типа «доброе утро» или «спокойной ночи». Дело не в том, что мы стали конкурентами. Меня угнетало, что мы были чужими по духу», — говорил Ягудин о том, как фигуристы «уживались» во время чемпионата Европы в 1998 году.

Постепенно Мишин сменил свои предпочтения в отношении спортсменов и стал делать выбор в пользу Плющенко, видя в нем больший потенциал. Понимая это, Ягудин перед Олимпиадой в Солт-Лейк-Сити сменил тренера: ушел к Татьяне Тарасовой и уехал тренироваться в США в 1998 году.

Примечательно, что сама карьера Ягудина начала складываться не лучшим образом, а фаворитом в турнире одиночного катания на Играх-2002 изначально являлся его главный соперник — Плющенко. Одним из ключевых решений Тарасовой стало приглашение в свой штаб Рудольфа Загайнова, который выполнял функции психолога Ягудина. Это отмечал и сам Плющенко.

«Когда Загайнов только-только начал работать с Ягудиным, поползли странные слухи. Нам писали письма, моей маме звонили и предупреждали: «Сделайте Жене хорошую защиту. На Олимпиаде его загипнотизируют, сглазят, закодируют», — рассказывал Евгений Плющенко.

И фигурист опасался не зря: в короткой программе на Олимпиаде в США Плющенко неожиданно упал на первом же прыжке, провалив фирменный четверной тулуп.

«Выходя на четверной, я увидел силуэт Загайнова. Он находился как раз напротив меня. Я поймал его тяжелый взгляд. Я очень хорошо оттолкнулся и ровно вылетел. Но потом случилось что-то необъяснимое. Кто-то словно приказал мне: «Раскрывайся. Иди на приземление!» И я послушался, хотя было еще рано. И до сих пор осталось ощущение, будто меня потащила за собой какая-то непонятная сила», — жаловался спортсмен.

Провалу Плющенко был сильно рад Ягудин. По тогдашней системе оценок падение во время проката наказывалось очень строго, а шансы на победу оставались крайне малы.

«Когда Плющенко упал в короткой, я подпрыгнул и закричал: «Да! Да! Да!» Вряд ли эта выходка красит меня, но на карту было поставлено слишком многое, и я не мог, да и не хотел скрывать свою радость. В тот момент я понял, что стану чемпионом», — вспоминал Ягудин.

Последним крупным турниром Алексея стал чемпионат мира в Японии в 2002 году, на котором его конкурента, к слову, не оказалось. На мировом первенстве Ягудин одержал победу и завоевал рекордное четвертое золото. Но из-за старых проблем с бедром через год фигурист принял решение завершить карьеру.

На данный момент Ягудин работает в качестве эксперта на телевизионных передачах, а также участвует в мероприятиях по популяризации фигурного катания. В ближайшее время он откроет новый набор в свою школу.

«У меня уйма дел. 27 ноября я открываю второй сезон своей школы для детишек в Парке Горького от трех лет. Это бесплатная школа, сезон продлится с 27 ноября по 11 марта», — приводит слова Ягудина «СтарХит».

Другие новости и материалы можно посмотреть на странице хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».