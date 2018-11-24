«Ни чести, ни достоинства»: новый конфликт Плющенко и Ягудина

Между именитыми и титулованными российскими фигуристами Евгением Плющенко и Алексеем Ягудиным разгорелся новый конфликт, инициатором которого стал двукратный олимпийский чемпион. Плющенко у себя в инстаграме разместил видео с выступлением Ягудина и высмеял своего бывшего коллегу. Причиной насмешек и критики стало участие четырехкратного чемпиона мира и обладателя золота Игр-2002 в корпоративном мероприятии, которое было организовано в спортивном комплексе, где занимается академия Плющенко.

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«Ого, какие новости с утреца! Какая популярность у нашей академии всего за полтора года. У нас вчера появился новый ангел в «Ангелах Плющенко» — Алексей Ягудин!» — написал 36-летний фигурист, дополнив свой пост необычными хештегами.

В частности, Плющенко сыронизировал в адрес Ягудина, написав о том, что у него нет «ни чести, ни достоинства по отношению к себе».

Также он добавил такие хештеги, как: #этоженадотаклюбитьденьги, #беспринципныймальчуган, #незваныйгость, #навашкорпоративнедорого, #ктознаеттотпоймет.

Под незваным гостем Плющенко имел в виду тот факт, что Ягудин приехал в его академию без спроса, о чем сам ответил в комментариях. Интересно, что сам чемпион Олимпиады-2002 выступил с контраргументом на данный счет.

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«Узнал случайно, что Женя Плющенко сегодня активно пишет в соцсетях, что я выступал в «его Академии» без приглашения. Разве этот каток ему принадлежит? Женина организация только арендует его в определенное время», — цитирует Ягудина «Лента.ру».

Кроме того, 38-летний фигурист в ответ на данное высказывание обвинил Плющенко в том, что тот вводит людей в заблуждение и распространяет некорректную информацию.

«Мне неважно, чей лед, когда я на нем катаюсь — он только мой. А Евгения я прошу не вводить в заблуждение людей, ведь я никогда не прихожу без приглашения, и ему это известно»,

— отметил Ягудин.

Интерес вызвал и последний хештег в публикации Плющенко — «кто знает, тот поймет». Однако ясность в данной ситуации внесла супруга Евгения Яна Рудковская.

«Это реально очень смешно. Хештеги зачетные, в точку! Пришел в чужой дом без спроса. Говорят, катался очень тяжело. Видимо, аура Плющенко очень давила», — начала жена Плющенко.

«Никто не спорит, какой он фигурист. Тут не про его спортивные достижения идет речь. Он — великий фигурист.

Но после того, как он бегал по всем каналам после Олимпиады, когда моему мужу сделали операцию, он говорил про Женю омерзительные вещи. После этого он стал руконеподаваемым у всех наших друзей! И когда все извинились, он остался единственным, кто этого не сделал.

После всего этого приходить в академию Жени без спроса и кататься на «голубом» глазу… не пацанская тема уж точно», — заключила Рудковская, также написав в конце сообщения хештег «ктознаеттотпоймет».

Говоря об операции, супруга Плющенко говорила о травме, которую получил ее муж на Олимпийских играх — 2014 в Сочи. Тогда в соревнованиях одиночного катания Плющенко за минуту до начала выступления в короткой программе отказался от участия из-за болей в спине. Впоследствии фигуристу была проведена сложная операция, после чего он был вынужден завершить карьеру. При этом Россия лишилась потенциальной олимпийской медали в данном турнире, а Плющенко стал одним из главных объектов критики. Особенно досталось Евгению от Ягудина.

История проблемных взаимоотношений между спортсменами берет свое начало едва ли не с начала их профессиональной карьеры. Оба фигуриста пришли в большой спорт благодаря работе с известным тренером Алексеем Мишиным. При этом и Плющенко, и Ягудин отмечали, что под руководством Мишина между ними не было согласия. Только конкуренция, которая переросла в соперничество.

В частности, Плющенко отмечал, что, даже будучи моложе Ягудина, он являлся более талантливым фигуристом и имел больше перспектив в будущем. Однако, по словам Евгения, Мишин все равно отдавал предпочтение своему коллеге.

«Самые лучшие программы по-прежнему отдавались Ягудину. Ему доставалась лучшая музыка, уделялось больше времени, а я собирал остатки. Иногда Алексей Николаевич уезжал со старшими, и мы с Ягудиным оставались вдвоем. Если он выехал на лед, и мне непременно нужно было выехать. Если он делал прыжок, значит я делал каскад из двух прыжков. Я постоянно стремился сделать больше, чем он.

Конечно, Алексей злился, он уже видел во мне сильного конкурента. Я это кожей ощущал. Я дышал ему в затылок и наступал на пятки. Алексей Николаевич наконец-то заметил мой потенциал и стал гораздо больше уделять мне времени. Ягудина это нервировало, он раздражался»,

— рассказывал Плющенко.

Проблемы во взаимоотношениях отмечал и Ягудин. Общего языка между ним и Плющенко не было никогда.

«Я жил в одном номере с Женей Плющенко. Он почти не разговаривал со мной, а я с ним. Все наше общение сводилось к формальным фразам типа «доброе утро» или «спокойной ночи». Дело не в том, что мы стали конкурентами. Меня угнетало, что мы были чужими по духу», — говорил Ягудин о том, как фигуристы «уживались» во время чемпионата Европы в 1998 году.

Постепенно Мишин сменил свои предпочтения в отношении спортсменов и стал делать выбор в пользу Плющенко, видя в нем больший потенциал. Понимая это, Ягудин перед Олимпиадой в Солт-Лейк-Сити сменил тренера: ушел к Татьяне Тарасовой и уехал тренироваться в США в 1998 году.

Примечательно, что сама карьера Ягудина начала складываться не лучшим образом, а фаворитом в турнире одиночного катания на Играх-2002 изначально являлся его главный соперник — Плющенко. Одним из ключевых решений Тарасовой стало приглашение в свой штаб Рудольфа Загайнова, который выполнял функции психолога Ягудина. Это отмечал и сам Плющенко.

«Когда Загайнов только-только начал работать с Ягудиным, поползли странные слухи. Нам писали письма, моей маме звонили и предупреждали: «Сделайте Жене хорошую защиту. На Олимпиаде его загипнотизируют, сглазят, закодируют», — рассказывал Евгений Плющенко.

И фигурист опасался не зря: в короткой программе на Олимпиаде в США Плющенко неожиданно упал на первом же прыжке, провалив фирменный четверной тулуп.

«Выходя на четверной, я увидел силуэт Загайнова. Он находился как раз напротив меня. Я поймал его тяжелый взгляд. Я очень хорошо оттолкнулся и ровно вылетел. Но потом случилось что-то необъяснимое. Кто-то словно приказал мне: «Раскрывайся. Иди на приземление!» И я послушался, хотя было еще рано. И до сих пор осталось ощущение, будто меня потащила за собой какая-то непонятная сила», — жаловался спортсмен.

Провалу Плющенко был сильно рад Ягудин. По тогдашней системе оценок падение во время проката наказывалось очень строго, а шансы на победу оставались крайне малы.

«Когда Плющенко упал в короткой, я подпрыгнул и закричал: «Да! Да! Да!» Вряд ли эта выходка красит меня, но на карту было поставлено слишком многое, и я не мог, да и не хотел скрывать свою радость. В тот момент я понял, что стану чемпионом», — вспоминал Ягудин.

Последним крупным турниром Алексея стал чемпионат мира в Японии в 2002 году, на котором его конкурента, к слову, не оказалось. На мировом первенстве Ягудин одержал победу и завоевал рекордное четвертое золото. Но из-за старых проблем с бедром через год фигурист принял решение завершить карьеру.

На данный момент Ягудин работает в качестве эксперта на телевизионных передачах, а также участвует в мероприятиях по популяризации фигурного катания. В ближайшее время он откроет новый набор в свою школу.

«У меня уйма дел. 27 ноября я открываю второй сезон своей школы для детишек в Парке Горького от трех лет. Это бесплатная школа, сезон продлится с 27 ноября по 11 марта», — приводит слова Ягудина «СтарХит».

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