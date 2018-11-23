Загитова смотрит: решается судьба Медведевой. LIVE

До этого во Франции завершились соревнования мужчин и танцевальных дуэтов. Александр Самарин занял третье место, Дмитрий Алиев — 4-й. Золото и серебро у американец — Нейтона Чена и Джэйсона Брауна. Россию в финале представит Сергей Воронов. В танцах Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали вторыми, уступив только французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону. Синицина и Кацалапов пробились в финал, где также выступят Александра Степанова и Иван Букин, а также Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. Такое солидное представительство у России впервые в истории.