Загитова смотрит: решается судьба Медведевой. LIVE

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Россия / Премьер-Лига
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АхматЦСКА
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Локомотив МУрал
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Германия / Бундеслига
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БайерШтутгарт
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Испания / Примера
23:00
ЛеганесАлавес
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Франция / Лига 1
23:00
ЛионСент-Этьен
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Украина / Премьер-лига
20:00
Шахтёр ДЛьвов
0:0
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КХЛ / регулярный чемпионат
12:00
АдмиралДинамо Мн
5:1
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Куньлунь Ред СтарСпартак
0:2
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19:30
ЙокеритБарыс
1:2 (Б)
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20:30
Динамо РАвангард
3:0
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20:30
СлованВитязь
2:3
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Филадельфия ФлайерзНью-Йорк Рейнджерс
4:0
закончен
00:00
Миннесота УайлдВиннипег Джетс
4:2
закончен
00:00
Вашингтон КэпиталзДетройт Ред Уингз
3:1
закончен
00:00
Нью-Джерси ДэвилзНью-Йорк Айлендерс
3:4 (ОТ)
закончен
00:00
Баффало СэйбрзМонреаль Канадиенс
3:2 (ОТ)
закончен
00:00
Анахайм ДаксЭдмонтон Ойлерз
2:1 (ОТ)
закончен
02:00
Вегас Голден НайтсКалгари Флэймз
2:0
закончен
03:00
Коламбус Блю ДжекетсТоронто Мэйпл Лифс
4:2
закончен
03:30
Каролина ХаррикейнзФлорида Пантерз
4:1
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03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингЧикаго Блэкхоукс
4:2
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03:30
Бостон БрюинзПиттсбург Пингвинз
2:1 (ОТ)
закончен
04:00
Даллас СтарзОттава Сенаторз
6:4
закончен
04:00
Сент-Луис БлюзНэшвилл Предаторз
6:2
закончен
04:00
Аризона КойотсКолорадо Эвеланш
1:5
закончен
05:00
Сан-Хосе ШарксВанкувер Кэнакс
4:0
закончен
НБА / регулярный чемпионат
20:00
Бруклин НетсМиннесота Тимбервулвз
102:112
закончен
23:30
Лос-Анджелес КлипперсМемфис Гриззлиз
112:107
закончен
03:00
Детройт ПистонсХьюстон Рокетс
116:111
закончен
03:30
Торонто РэпторсВашингтон Уизардс
125:107
закончен
03:30
Филадельфия СиксерсКливленд Кавальерс
112:121
закончен
03:30
Нью-Йорк НиксНью-Орлеан Пеликанс
114:109
закончен
03:30
Атланта ХоуксБостон Селтикс
96:114
закончен
04:00
Оклахома-Сити ТандерШарлотт Хорнетс
109:104
закончен
04:00
Чикаго БуллзМайами Хит
96:103
закончен
04:00
Индиана ПэйсерсСан-Антонио Спёрс
100:111
закончен
04:30
Милуоки БаксФиникс Санз
114:116
закончен
05:00
Денвер НаггетсОрландо Мэджик
112:87
закончен
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсЮта Джаз
90:83
закончен
06:30
Голден Стэйт УорриорзПортленд Трэйл Блэйзерс
125:97
закончен
Евролига
20:45
Жальгирис Химки
83:84
закончен
22:30
Баскония Панатинаикос
86:77
закончен
22:30
Будучность ЦСКА
93:92
закончен
23:00
Барселона Олимпия Милан
90:80
закончен
Фигурное катание / Этап Гран-при Франции
20:35
Женщины, короткая программа
online
Россия / Премьер-Лига
14:00
Динамо МЕнисей
1:2
закончен
16:30
ОренбургУфа
1:0
закончен
19:00
АнжиРубин
1:1
закончен
Англия / Премьер-лига
18:00
Брайтон энд Хоув АльбионЛестер Сити
1:1
закончен
18:00
ЭвертонКардифф Сити
1:0
закончен
18:00
ФулхэмСаутгемптон
3:2
закончен
18:00
Манчестер ЮнайтедКристал Пэлас
0:0
закончен
18:00
УотфордЛиверпуль
0:3
закончен
18:00
Вест Хэм ЮнайтедМанчестер Сити
0:4
закончен
20:30
Тоттенхэм ХотспурЧелси
2:0
1 тайм
Испания / Примера
15:00
ЭйбарРеал Мадрид
3:0
закончен
18:15
ВаленсияРайо Вальекано
3:0
закончен
20:30
УэскаЛеванте
1:0
1 тайм
22:45
Атлетико МБарселона
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
АугсбургАйнтрахт Ф
1:3
закончен
17:30
БаварияФортуна
3:3
закончен
17:30
ГертаХоффенхайм
3:3
закончен
17:30
МайнцБоруссия Д
1:2
закончен
17:30
ВольфсбургРБ Лейпциг
1:0
закончен
20:30
Шальке-04Нюрнберг
2:0
1 тайм
Франция / Лига 1
19:00
ПСЖТулуза
1:0
закончен
22:00
КанМонако
не начался
22:00
ДижонБордо
не начался
22:00
НантАнже
не начался
22:00
РеймсГенгам
не начался
22:00
СтрасбургНим
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13:00
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СибирьФакел
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0:1
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15:00
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3:0
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16:00
МордовияТюмень
1:1
закончен
16:00
АрмавирЛуч
1:1
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17:00
ТамбовСКА-Хабаровск
3:2
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17:00
СочиБалтика
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Украина / Премьер-лига
15:00
МариупольВорскла
1:0
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15:00
КарпатыДесна
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УдинезеРома
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20:00
ЮвентусСПАЛ
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Интер МФрозиноне
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КХЛ / регулярный чемпионат
15:00
АвтомобилистАк Барс
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15:00
Металлург МгНефтехимик
4:3 (ОТ)
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15:00
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17:30
СеверстальДинамо М
1:2
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17:30
ЦСКАСКА
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НХЛ / регулярный чемпионат
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Нью-Йорк РейнджерсВашингтон Кэпиталз
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03:00
Питтсбург ПингвинзКоламбус Блю Джекетс
не начался
03:00
Нью-Йорк АйлендерсКаролина Харрикейнз
не начался
03:00
Флорида ПантерзЧикаго Блэкхоукс
не начался
03:00
Детройт Ред УингзБаффало Сэйбрз
не начался
03:00
Монреаль КанадиенсБостон Брюинз
не начался
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсФиладельфия Флайерз
не начался
03:00
Сент-Луис БлюзВиннипег Джетс
не начался
05:00
Колорадо ЭвеланшДаллас Старз
не начался
06:00
Лос-Анджелес КингзВанкувер Кэнакс
не начался
06:00
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Кливленд КавальерсХьюстон Рокетс
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерДенвер Наггетс
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04:00
Миннесота ТимбервулвзЧикаго Буллз
не начался
04:00
Вашингтон УизардсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
04:30
Голден Стэйт УорриорзСакраменто Кингз
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БолоньяФиорентина
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ЭмполиАталанта
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ДженоаСампдория
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Украина / Премьер-лига
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Олимпик ДЗаря
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ЧерноморецАрсенал К
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АлександрияДинамо К
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Англия / Премьер-лига
16:30
БорнмутАрсенал
не начался
19:00
ВулверхэмптонХаддерсфилд Таун
не начался
Франция / Лига 1
17:00
МонпельеРенн
не начался
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НиццаЛилль
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23:00
АмьенМарсель
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Боруссия МГанновер-96
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Куньлунь Ред СтарХК Сочи
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14:30
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не начался
17:00
ЛокомотивБарыс
не начался
19:30
СлованАвангард
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
23:00
Аризона КойотсКалгари Флэймз
не начался
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингНью-Джерси Дэвилз
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзАнахайм Дакс
не начался
06:30
Лос-Анджелес КингзЭдмонтон Ойлерз
не начался
Единая лига ВТБ
16:00
Автодор ВЭФ
не начался
НБА / регулярный чемпионат
23:30
Лос-Анджелес ЛейкерсОрландо Мэджик
не начался
00:00
Детройт ПистонсФиникс Санз
не начался
02:00
Мемфис ГриззлизНью-Йорк Никс
не начался
02:00
Торонто РэпторсМайами Хит
не начался
02:00
Бруклин НетсФиладельфия Сиксерс
не начался
02:00
Атланта ХоуксШарлотт Хорнетс
не начался
02:30
Сакраменто КингзЮта Джаз
не начался
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсЛос-Анджелес Клипперс
не начался
Загитова смотрит: решается судьба Медведевой. LIVE

Онлайн произвольной программы фигуристок на этапе Гран-при Франции

В Гренобле проходит заключительный этап Гран-при по фигурному катанию. Евгения Медведева заняла по итогам короткой программы третье место, и ей нужно побеждать для выхода в финал. Накануне прокатов Алина Загитова заявила, что посмотрит выступление Евгении, если «оно будет не слишком поздно». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы во Франции.
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21:07

Начинаем! На льду Станислава Константинова в прекрасном сиреневом платье и выступлением под музыку из фильма «Анна Каренина»!

21:01

На льду участницы первой разминки: Станислава Константинова (Россия), Лорин Лекавалье (Франция), Матильда Альготссон (Швеция), Алексия Паганини (Швейцария), Мэ Беренис Мейте (Франция) и Леа Серна (Франция).

20:55

До этого во Франции завершились соревнования мужчин и танцевальных дуэтов. Александр Самарин занял третье место, Дмитрий Алиев — 4-й. Золото и серебро у американец — Нейтона Чена и Джэйсона Брауна. Россию в финале представит Сергей Воронов. В танцах Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали вторыми, уступив только французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону. Синицина и Кацалапов пробились в финал, где также выступят Александра Степанова и Иван Букин, а также Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. Такое солидное представительство у России впервые в истории.

Гран-при по фигурному катанию в Канаде 11
USA Today Sports/Reuters
Российские спортсмены Виктория Синицина и Никита Кацалапов
20:50

Этот этап Гран-при — последний в сезоне. Впереди финал, куда уже отобрались Алина Загитова и Елизавета Туктамышева. Чтобы оказаться в шестерке, Медведевой надо либо победить, либо занять второе место, набрав больше 200 баллов в сумме. Также на финал претендовала Константинова, однако после провала в короткой программе, Станиславе сложно рассчитывать на итоговый успех.

20:45

Евгения Медведева вчера безупречной не была. Спортсменка идет на третьем месте после короткой программы, хоть и проигрывает лидерам совсем крохи. На первом для себя этапе, который проходил в Канаде, двукратная чемпионка мира тоже провалила первый прокат. Тогда она сумела подняться с седьмого места на третье. Интересно, куда она подвинется с третьей строчки?

20:40

Положение после короткой программы и порядок выступления спортсменок. Станислава Константинова выйдет на лед первой, Мария Сотскова восьмой, Евгения Медведева — 12-й. Достаточно равномерно расположились россиянки по стартовому протоколу.

20:35

Соревнования начнутся в 21:07 по московскому времени.

20:30

Добрый вечер, уважаемые любители фигурного катания! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция произвольной программы женского одиночного катания на заключительном этапе Гран-при в Гренобле.