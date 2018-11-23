Загитова смотрит: решается судьба Медведевой. LIVE

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Начинаем! На льду Станислава Константинова в прекрасном сиреневом платье и выступлением под музыку из фильма «Анна Каренина»!
На льду участницы первой разминки: Станислава Константинова (Россия), Лорин Лекавалье (Франция), Матильда Альготссон (Швеция), Алексия Паганини (Швейцария), Мэ Беренис Мейте (Франция) и Леа Серна (Франция).
До этого во Франции завершились соревнования мужчин и танцевальных дуэтов. Александр Самарин занял третье место, Дмитрий Алиев — 4-й. Золото и серебро у американец — Нейтона Чена и Джэйсона Брауна. Россию в финале представит Сергей Воронов. В танцах Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали вторыми, уступив только французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону. Синицина и Кацалапов пробились в финал, где также выступят Александра Степанова и Иван Букин, а также Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. Такое солидное представительство у России впервые в истории.
Этот этап Гран-при — последний в сезоне. Впереди финал, куда уже отобрались Алина Загитова и Елизавета Туктамышева. Чтобы оказаться в шестерке, Медведевой надо либо победить, либо занять второе место, набрав больше 200 баллов в сумме. Также на финал претендовала Константинова, однако после провала в короткой программе, Станиславе сложно рассчитывать на итоговый успех.
Евгения Медведева вчера безупречной не была. Спортсменка идет на третьем месте после короткой программы, хоть и проигрывает лидерам совсем крохи. На первом для себя этапе, который проходил в Канаде, двукратная чемпионка мира тоже провалила первый прокат. Тогда она сумела подняться с седьмого места на третье. Интересно, куда она подвинется с третьей строчки?
Положение после короткой программы и порядок выступления спортсменок. Станислава Константинова выйдет на лед первой, Мария Сотскова восьмой, Евгения Медведева — 12-й. Достаточно равномерно расположились россиянки по стартовому протоколу.
Соревнования начнутся в 21:07 по московскому времени.
Добрый вечер, уважаемые любители фигурного катания! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция произвольной программы женского одиночного катания на заключительном этапе Гран-при в Гренобле.