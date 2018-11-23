Близится финиш: Карлсен бьется с Каруаной за победу. LIVE

Предыдущая партия едва не завершилась патовой ситуацией для Карлсена. Перехватив инициативу, он мог дожать американца в цейтноте, однако Каруана игру выровнял, а затем и вовсе заставил чемпиона спасаться — на 54-м ходу стороны согласились на ничью.