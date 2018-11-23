Близится финиш: Карлсен бьется с Каруаной за победу. LIVE

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- 108296 просмотров Каруана и Карлсен сыграли вничью в десятой партии матча за шахматную корону
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Съедает слона на d3 Каруана, Магнус забирает коня.
А вот теперь уже переводит коня на g4 Фабиано, Магнус ставит шах черному королю конем на е7. Каруана же ест коня ладьей.
Но идет ладьей на е8. Магнус мгновенно переводит коня на g6.
Но пока думает над ходом Фабиано. Но у него временной запас значительно больше, чем у Магнуса.
Читается со стороны Каруаны тоже ход конем — на g4.
Ставит коня на h4.
Продолжает думать над очередным ход Карлсен. В прошлой партии он тоже думал над каждым ходом достаточно долго и едва не поплатился за это.
Пешкой на h6 идет Каруана. Карлсен недоволен ситуацией на доске.
Предлагает Магнус Фабиано размен ферзями. Соглашается на него американец.
Уводит короля на b1 норвежец, Каруана сразу же двигает ферзя на а5.
И вновь берет время на раздумья Карлсен. Сегодняшняя партия для него во многом определяющая, ведь в 12-й партии ему придется играть черными.
Идет ладьей на е1 Магнус, Фабиано сразу отвечает слоном на е6.
И задумался Магнус. Уже снял свой пиджак чемпион.
Укрепляет центр Магнус. Проводит короткую рокировку. Каруана же раскрывается на ферзевом фланге.
Обмениваются конями на с3.
Итак, начинаем! Не удивил с дебютом Магнус. Королевская пешка на е4 и сициалианскую защиту разыгрывают гроссмейстеры.
Предыдущая партия едва не завершилась патовой ситуацией для Карлсена. Перехватив инициативу, он мог дожать американца в цейтноте, однако Каруана игру выровнял, а затем и вовсе заставил чемпиона спасаться — на 54-м ходу стороны согласились на ничью.
Сегодня белыми фигурами играет норвежский чемпион мира Магнус Карлсен. Претендент на шахматную корону Фабиано Каруана играет черными.
Напомним, что первые десять партий завершились вничью. Счет равный — 5-5.
Первый ход будет сделан в 18:00 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас на 11-й партии матча за шахматную корону между норвежцем Магнусом Карлсеном и американцем Фабиано Каруаной.