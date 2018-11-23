Все или ничего: Медведева рвется в финал. LIVE

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Японка в ярко-алом платье игриво оглядывает публику и одним махом показывает каскад тройной риттбергер + тройной тулуп. Также в мгновение ока пролетают двойной аксель и тройной флип — с прыжковыми элементами проблем нет.
Впереди — выступления двух японок! Первой покажет себя в деле Марин Хонда. Она катается под удивительно футбольную музыку, которая актуальна после чемпионата мира, — Seven Nations Army. Тренирует Хонду, кстати, российский специалист Рафаэль Арутюнян.
Оценка — 56,88 балла.
Фигуристка неистово кружится в дорожке шагов, стремясь наверстать потерю баллов оставшимися элементами.
Эх, перехвалили мы Алексию! Совершенно неожиданно девушка падает с двойного акселя.
Нежное и страстное танго Yo soy Maria («Я Мария») в исполнении Астора Пьяццолы будто несет девушку вперед на крыльях своей мелодии. Очень легко выходят у швейцарки тройной лутц + тройной тулуп, а также сольный тройной риттбергер! Браво!
А теперь настала очередь выступать знакомой российскому зрителю Алексии Паганини! Швейцарка совсем недавно зажигала на этапе Гран-при в Москве: после короткой программы она была третьей, однако после произвольной откатилась на итоговое четвертое место. Впрочем, для дебюта было неплохо, сейчас же девушка уже выступает на втором этапе Гран-при в карьере.
В целом из-за ошибок на прыжках не удалось создать целостного лирического образа, однако спортсменка очень красиво исполнила вращения, которые судьи оценили четвертым уровнем, — это немного спасло ситуацию. Оценка — 48,58 балла.
Тройной риттбергер девушка тоже, кажется, недокрутила — ее немного понесло в сторону, и приземление вышло не очень красивым. К счастью, хотя двойной аксель, завершающий программу, получился уверенно.
К сожалению, девушка слишком сильно волнуется — это ее дебютный этап Гран-при. С первого каскада она чуть не упала после первого прыжка — ведь там был лишь один тройной в паре с двойным, а не стандартный для такого уровня 3+3.
Выступает шведка Матильда Альготссон! Над ареной разносится дрожащий звук скрипки. Композиция называется Chalkboard, исполитель — Celesta Taboo Lament.
Оценка Маэ — 60,86 балла!
Зал в восторге! Действительно блестящее выступление удалось Маэ — пожалуй, лучшее для нее в этом сезоне.
В этом сезоне у крепкой фигуристки непривычно нежные образы: она расчерчивает лед вращениями, поднося руки к лицу и изгибаясь в любовных переживаниях.
Вообще у Маэ нередко бывают проблемы с прыжками, но сейчас она с отличным запасом по высоте исполняет каскад тройной тулуп + тройной тулуп в самом начале программы, а затем и тройной лутц!
На льду — француженка Маэ Беренис Мейте. Она выбрала для выступления пурпурное платье с блестками и композицию Рианны, которая неплохо подходит харизматичной темнокожей спортсменке.
Что ж, каталась спортсменка с душой, однако технических оплошностей избежать не удалось: как мы уже писали, каскад удался не полностью — на втором прыжке произошел недокрут, к тому же Леа допустила степ-аут. к тому же дорожка шагов и вращений пока оценена только на третий уровень, а не четвертый. Оценка — 55,31.
Зал, впрочем, очень доволен выступлением своей соотечественницы и аплодирует практически на каждое движение. В музыке тем временем начинается подъем, который фигуристка подчеркивает резким прыжком и шпагатом в воздухе — впечатляет!
Фигуристка в светло-сером платье легко исполняет тройной лутц, однако каскад из двух тройных тулупов тут же получается с ошибкой.
Первой на лед выходит француженка Леа Серна! Выступать она будет под «Богемскую расподию» Queen — кажется, девушка удачно выбрала музыку прямо под выход нашумевшего фильма. Правда, исполняет песню какая-то женщина, причем на французском, — в общем, не оригинал.
Тем временем фигуристки из первой разминки уже на льду. Две француженки Леа Серна и Маэ Беренис Мейте, шведка Матильда Альготссон, швейцарка Алексия Паганини и две японки — уже упомянутая Рика Кихира и Марин Хонда.
Кихира, которую мы упоминали, уже несколько раз, на сегодняшний день является, пожалуй, главной грозой российских фигуристок. Девушка уверенно выиграла этап Гран-при в Японии, поскольку исполняет в произвольной программе два тройных акселя, один из которых в каскаде с тройным тулупом. Посмотрим, удастся ли ей продемонстрировать такой же уровень сложности за пределами своей страны в противостоянии с такой опытной соперницей, как Медведева. Впрочем, выступать Кихира будет в другой разминке — у нее шестой стартовый номер, так что сильно давления в самом начале турнира ей удастся избежать.
Возвращаясь к другим россиянкам: Сотскова уже не имеет шансов на финал Гран-при, поскольку на своем первом этапе заняла только девятое место (в этом сезоне Мария совмещает занятия спортом с первым курсом университета, так что результаты ожидаемо поползли вниз), а вот Константинова может попытать счастья, поскольку в ее активе — серебро этапа в Хельсинки, где она проиграла только Алине Загитовой. Для этого в финал Станиславе нужно стать во Франции первой или второй после японки Рики Кихиры.
Накануне этапа Гран-при во Франции Медведева усложнила свою программу, включив в нее сложный каскад двойной аксель + тройной риттбергер. Однако показывать эти чудеса спортсменка планирует во время произвольного выступления. В короткой же программе, которую мы увидим сегодня, набор элементов таков: тройной лутц, двойной аксель, тройной флип + тройной тулуп. И, конечно, будут три вращения и дорожка шагов.
Для Медведевой выступление на этом турнире является решающим. Ученице Брайана Орсера необходимо занять первое место, чтобы точно гарантировать себе попадание в финал Гран-при. Если же она кажется второй после 16-летнего вундеркинда из Европы Рики Кихиры, то надо набирать не менее 198,81 балла: это позволит россиянке обойти по личным результатам свою соотечественницу Софью Самодурову, в то время как девушки станут равны по медалям этого сезона Гран-при — серебро и бронза. У Медведевой, конечно, есть теоретические шансы попасть в финал и с третьего места, однако для этого должны провалиться несколько других спортсменок, среди которых — Кихира и Константирова, так что этот вариант событий кажется несбыточным.
Россию на этом турнире представят Евгения Медведева, Станислава Константинова и Мария Сотскова. Причем выступать наши девушки будут в конце второй группы — им выпала честь замыкать короткую программу. Константинова покажется на льду девтой, Сотскова — 11-й, а Медведева, как гвоздь программы, — самой последней, 12-й.
Прокаты начнутся в 20.35 по московскому времени.
Добрый вечер, уважаемые любители фигурного катания! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция короткой программы женского одиночного катания на заключительном этапе Гран-при в Гренобле.