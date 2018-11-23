Все или ничего: Медведева рвется в финал. LIVE

Курсы валют$ 66.22 (+0.56) 75.00 (+0.206)
Пенсионный советник
Москва: -4°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
АвтомобилистТорпедо
1:3
закончен
17:00
Металлург МгАк Барс
2:3
закончен
17:00
ТракторНефтехимик
3:2
закончен
19:30
ЛокомотивДинамо М
2:0
закончен
19:30
СеверстальСКА
1:6
закончен
Евролига
20:15
Дарушшафака Анадолу Эфес
88:93
закончен
21:45
Олимпиакос Реал Мадрид
88:83
закончен
22:05
Маккаби Т-А Фенербахче
70:74
закончен
23:30
Гран Канария Бавария
74:89
закончен
Шахматы / Матч за звание чемпиона мира. 10-я партия
17:30
Фабиано Каруана (США) — Магнус Карлсен (Норвегия)
5 - 5
закончен
Россия / Премьер-Лига
18:00
АхматЦСКА
0:2
закончен
20:30
Локомотив МУрал
1:1
1 тайм
Германия / Бундеслига
22:30
БайерШтутгарт
не начался
Испания / Примера
23:00
ЛеганесАлавес
не начался
Франция / Лига 1
23:00
ЛионСент-Этьен
не начался
Украина / Премьер-лига
20:00
Шахтёр ДЛьвов
0:0
2 тайм
КХЛ / регулярный чемпионат
12:00
АдмиралДинамо Мн
5:1
закончен
14:30
Куньлунь Ред СтарСпартак
0:2
закончен
19:30
ЙокеритБарыс
0:1
перерыв
20:30
Динамо РАвангард
0:0
перерыв
20:30
СлованВитязь
1:0
перерыв
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Филадельфия ФлайерзНью-Йорк Рейнджерс
online
00:00
Миннесота УайлдВиннипег Джетс
не начался
00:00
Вашингтон КэпиталзДетройт Ред Уингз
не начался
00:00
Нью-Джерси ДэвилзНью-Йорк Айлендерс
не начался
00:00
Баффало СэйбрзМонреаль Канадиенс
не начался
00:00
Анахайм ДаксЭдмонтон Ойлерз
не начался
02:00
Вегас Голден НайтсКалгари Флэймз
не начался
03:00
Коламбус Блю ДжекетсТоронто Мэйпл Лифс
не начался
03:30
Каролина ХаррикейнзФлорида Пантерз
не начался
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингЧикаго Блэкхоукс
не начался
03:30
Бостон БрюинзПиттсбург Пингвинз
не начался
04:00
Даллас СтарзОттава Сенаторз
не начался
04:00
Сент-Луис БлюзНэшвилл Предаторз
не начался
04:00
Аризона КойотсКолорадо Эвеланш
не начался
05:00
Сан-Хосе ШарксВанкувер Кэнакс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
20:00
Бруклин НетсМиннесота Тимбервулвз
49:54
перерыв
23:30
Лос-Анджелес КлипперсМемфис Гриззлиз
не начался
03:00
Детройт ПистонсХьюстон Рокетс
не начался
03:30
Торонто РэпторсВашингтон Уизардс
не начался
03:30
Филадельфия СиксерсКливленд Кавальерс
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксНью-Орлеан Пеликанс
не начался
03:30
Атланта ХоуксБостон Селтикс
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерШарлотт Хорнетс
не начался
04:00
Чикаго БуллзМайами Хит
не начался
04:00
Индиана ПэйсерсСан-Антонио Спёрс
не начался
04:30
Милуоки БаксФиникс Санз
не начался
05:00
Денвер НаггетсОрландо Мэджик
не начался
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсЮта Джаз
не начался
06:30
Голден Стэйт УорриорзПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
Евролига
20:45
Жальгирис Химки
22:16
1 четверть
22:30
Баскония Панатинаикос
не начался
22:30
Будучность ЦСКА
не начался
23:00
Барселона Олимпия Милан
не начался
Фигурное катание / Этап Гран-при Франции
20:35
Женщины, короткая программа
online
Россия / Премьер-Лига
14:00
Динамо МЕнисей
не начался
16:30
ОренбургУфа
не начался
19:00
АнжиРубин
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
13:00
РоторШинник
не начался
13:00
СибирьФакел
не начался
14:00
Нижний НовгородТомь
не начался
14:00
Спартак-2Химки
не начался
15:00
Авангард КЗенит-2
не начался
15:00
ЧертановоКраснодар-2
не начался
16:00
МордовияТюмень
не начался
16:00
АрмавирЛуч
не начался
17:00
ТамбовСКА-Хабаровск
не начался
17:00
СочиБалтика
не начался
Испания / Примера
15:00
ЭйбарРеал Мадрид
не начался
18:15
ВаленсияРайо Вальекано
не начался
20:30
УэскаЛеванте
не начался
22:45
Атлетико МБарселона
не начался
Украина / Премьер-лига
15:00
МариупольВорскла
не начался
15:00
КарпатыДесна
не начался
Италия / Серия А
17:00
УдинезеРома
не начался
20:00
ЮвентусСПАЛ
не начался
22:30
Интер МФрозиноне
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
АугсбургАйнтрахт Ф
не начался
17:30
БаварияФортуна
не начался
17:30
ГертаХоффенхайм
не начался
17:30
МайнцБоруссия Д
не начался
17:30
ВольфсбургРБ Лейпциг
не начался
20:30
Шальке-04Нюрнберг
не начался
Англия / Премьер-лига
18:00
Брайтон энд Хоув АльбионЛестер Сити
не начался
18:00
ЭвертонКардифф Сити
не начался
18:00
ФулхэмСаутгемптон
не начался
18:00
Манчестер ЮнайтедКристал Пэлас
не начался
18:00
УотфордЛиверпуль
не начался
18:00
Вест Хэм ЮнайтедМанчестер Сити
не начался
20:30
Тоттенхэм ХотспурЧелси
не начался
Франция / Лига 1
19:00
ПСЖТулуза
не начался
22:00
КанМонако
не начался
22:00
ДижонБордо
не начался
22:00
НантАнже
не начался
22:00
РеймсГенгам
не начался
22:00
СтрасбургНим
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
15:00
АвтомобилистАк Барс
не начался
15:00
Металлург МгНефтехимик
не начался
15:00
ТракторТорпедо
не начался
17:30
СеверстальДинамо М
не начался
17:30
ЦСКАСКА
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
22:00
Нью-Йорк РейнджерсВашингтон Кэпиталз
не начался
03:00
Питтсбург ПингвинзКоламбус Блю Джекетс
не начался
03:00
Нью-Йорк АйлендерсКаролина Харрикейнз
не начался
03:00
Флорида ПантерзЧикаго Блэкхоукс
не начался
03:00
Детройт Ред УингзБаффало Сэйбрз
не начался
03:00
Монреаль КанадиенсБостон Брюинз
не начался
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсФиладельфия Флайерз
не начался
03:00
Сент-Луис БлюзВиннипег Джетс
не начался
05:00
Колорадо ЭвеланшДаллас Старз
не начался
06:00
Лос-Анджелес КингзВанкувер Кэнакс
не начался
06:00
Вегас Голден НайтсСан-Хосе Шаркс
не начался
Единая лига ВТБ
12:00
Енисей Локомотив-Кубань
не начался
18:00
Зенит Зелена Гура
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:30
Кливленд КавальерсХьюстон Рокетс
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерДенвер Наггетс
не начался
04:00
Миннесота ТимбервулвзЧикаго Буллз
не начался
04:00
Вашингтон УизардсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
04:30
Голден Стэйт УорриорзСакраменто Кингз
не начался
04:30
Милуоки БаксСан-Антонио Спёрс
не начался
04:30
Даллас МавериксБостон Селтикс
не начался
Все или ничего: Медведева рвется в финал. LIVE

Онлайн короткой программы среди девушек на этапе Гран-при Франции

В Гренобле проходит заключительный этап Гран-при по фигурному катанию. В соревнованиях одиночниц Россию представляют Евгения Медведева, Мария Сотскова и Станислава Константинова. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию короткой программы.
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
21:09

Японка в ярко-алом платье игриво оглядывает публику и одним махом показывает каскад тройной риттбергер + тройной тулуп. Также в мгновение ока пролетают двойной аксель и тройной флип — с прыжковыми элементами проблем нет.

21:08

Впереди — выступления двух японок! Первой покажет себя в деле Марин Хонда. Она катается под удивительно футбольную музыку, которая актуальна после чемпионата мира, — Seven Nations Army. Тренирует Хонду, кстати, российский специалист Рафаэль Арутюнян.

21:07

Оценка — 56,88 балла.

21:05

Фигуристка неистово кружится в дорожке шагов, стремясь наверстать потерю баллов оставшимися элементами.

21:04

Эх, перехвалили мы Алексию! Совершенно неожиданно девушка падает с двойного акселя.

21:03

Нежное и страстное танго Yo soy Maria («Я Мария») в исполнении Астора Пьяццолы будто несет девушку вперед на крыльях своей мелодии. Очень легко выходят у швейцарки тройной лутц + тройной тулуп, а также сольный тройной риттбергер! Браво!

21:03

А теперь настала очередь выступать знакомой российскому зрителю Алексии Паганини! Швейцарка совсем недавно зажигала на этапе Гран-при в Москве: после короткой программы она была третьей, однако после произвольной откатилась на итоговое четвертое место. Впрочем, для дебюта было неплохо, сейчас же девушка уже выступает на втором этапе Гран-при в карьере.

21:01

В целом из-за ошибок на прыжках не удалось создать целостного лирического образа, однако спортсменка очень красиво исполнила вращения, которые судьи оценили четвертым уровнем, — это немного спасло ситуацию. Оценка — 48,58 балла.

20:59

Тройной риттбергер девушка тоже, кажется, недокрутила — ее немного понесло в сторону, и приземление вышло не очень красивым. К счастью, хотя двойной аксель, завершающий программу, получился уверенно.

20:57

К сожалению, девушка слишком сильно волнуется — это ее дебютный этап Гран-при. С первого каскада она чуть не упала после первого прыжка — ведь там был лишь один тройной в паре с двойным, а не стандартный для такого уровня 3+3.

20:56

Выступает шведка Матильда Альготссон! Над ареной разносится дрожащий звук скрипки. Композиция называется Chalkboard, исполитель — Celesta Taboo Lament.

20:55

Оценка Маэ — 60,86 балла!

20:54

Зал в восторге! Действительно блестящее выступление удалось Маэ — пожалуй, лучшее для нее в этом сезоне.

20:53

В этом сезоне у крепкой фигуристки непривычно нежные образы: она расчерчивает лед вращениями, поднося руки к лицу и изгибаясь в любовных переживаниях.

20:51

Вообще у Маэ нередко бывают проблемы с прыжками, но сейчас она с отличным запасом по высоте исполняет каскад тройной тулуп + тройной тулуп в самом начале программы, а затем и тройной лутц!

20:50

На льду — француженка Маэ Беренис Мейте. Она выбрала для выступления пурпурное платье с блестками и композицию Рианны, которая неплохо подходит харизматичной темнокожей спортсменке.

20:47

Что ж, каталась спортсменка с душой, однако технических оплошностей избежать не удалось: как мы уже писали, каскад удался не полностью — на втором прыжке произошел недокрут, к тому же Леа допустила степ-аут. к тому же дорожка шагов и вращений пока оценена только на третий уровень, а не четвертый. Оценка — 55,31.

20:45

Зал, впрочем, очень доволен выступлением своей соотечественницы и аплодирует практически на каждое движение. В музыке тем временем начинается подъем, который фигуристка подчеркивает резким прыжком и шпагатом в воздухе — впечатляет!

20:44

Фигуристка в светло-сером платье легко исполняет тройной лутц, однако каскад из двух тройных тулупов тут же получается с ошибкой.

20:41

Первой на лед выходит француженка Леа Серна! Выступать она будет под «Богемскую расподию» Queen — кажется, девушка удачно выбрала музыку прямо под выход нашумевшего фильма. Правда, исполняет песню какая-то женщина, причем на французском, — в общем, не оригинал.

20:39

Тем временем фигуристки из первой разминки уже на льду. Две француженки Леа Серна и Маэ Беренис Мейте, шведка Матильда Альготссон, швейцарка Алексия Паганини и две японки — уже упомянутая Рика Кихира и Марин Хонда.

20:35

Кихира, которую мы упоминали, уже несколько раз, на сегодняшний день является, пожалуй, главной грозой российских фигуристок. Девушка уверенно выиграла этап Гран-при в Японии, поскольку исполняет в произвольной программе два тройных акселя, один из которых в каскаде с тройным тулупом. Посмотрим, удастся ли ей продемонстрировать такой же уровень сложности за пределами своей страны в противостоянии с такой опытной соперницей, как Медведева. Впрочем, выступать Кихира будет в другой разминке — у нее шестой стартовый номер, так что сильно давления в самом начале турнира ей удастся избежать.

Туктамышева
AP
Сатоко Мияхара (слева), Рика Кихира (в центре) и Елизавета Туктамышева с наградами NHK Trophy
20:30

Возвращаясь к другим россиянкам: Сотскова уже не имеет шансов на финал Гран-при, поскольку на своем первом этапе заняла только девятое место (в этом сезоне Мария совмещает занятия спортом с первым курсом университета, так что результаты ожидаемо поползли вниз), а вот Константинова может попытать счастья, поскольку в ее активе — серебро этапа в Хельсинки, где она проиграла только Алине Загитовой. Для этого в финал Станиславе нужно стать во Франции первой или второй после японки Рики Кихиры.

Константинова
РИА Новости
Станислава Константинова в Хельсинки
20:25

Накануне этапа Гран-при во Франции Медведева усложнила свою программу, включив в нее сложный каскад двойной аксель + тройной риттбергер. Однако показывать эти чудеса спортсменка планирует во время произвольного выступления. В короткой же программе, которую мы увидим сегодня, набор элементов таков: тройной лутц, двойной аксель, тройной флип + тройной тулуп. И, конечно, будут три вращения и дорожка шагов.

20:20

Для Медведевой выступление на этом турнире является решающим. Ученице Брайана Орсера необходимо занять первое место, чтобы точно гарантировать себе попадание в финал Гран-при. Если же она кажется второй после 16-летнего вундеркинда из Европы Рики Кихиры, то надо набирать не менее 198,81 балла: это позволит россиянке обойти по личным результатам свою соотечественницу Софью Самодурову, в то время как девушки станут равны по медалям этого сезона Гран-при — серебро и бронза. У Медведевой, конечно, есть теоретические шансы попасть в финал и с третьего места, однако для этого должны провалиться несколько других спортсменок, среди которых — Кихира и Константирова, так что этот вариант событий кажется несбыточным.

Евгения Медведева
skatingpics17
Евгения Медведева
20:15

Россию на этом турнире представят Евгения Медведева, Станислава Константинова и Мария Сотскова. Причем выступать наши девушки будут в конце второй группы — им выпала честь замыкать короткую программу. Константинова покажется на льду девтой, Сотскова — 11-й, а Медведева, как гвоздь программы, — самой последней, 12-й.

Медведева
Skate Canada
Российская фигуристка Евгения Медведева
20:10

Прокаты начнутся в 20.35 по московскому времени.

20:05

Добрый вечер, уважаемые любители фигурного катания! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция короткой программы женского одиночного катания на заключительном этапе Гран-при в Гренобле.