Все или ничего: Медведева рвется в финал. LIVE

Кихира, которую мы упоминали, уже несколько раз, на сегодняшний день является, пожалуй, главной грозой российских фигуристок. Девушка уверенно выиграла этап Гран-при в Японии, поскольку исполняет в произвольной программе два тройных акселя, один из которых в каскаде с тройным тулупом. Посмотрим, удастся ли ей продемонстрировать такой же уровень сложности за пределами своей страны в противостоянии с такой опытной соперницей, как Медведева. Впрочем, выступать Кихира будет в другой разминке — у нее шестой стартовый номер, так что сильно давления в самом начале турнира ей удастся избежать.